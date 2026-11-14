Ο ισχυρός άνδρας της Mercedes F1 αποκάλυψε πως σε πληθώρα περιπτώσεων έχει δηλώσει παραίτηση, κάτι που στο διοικητικό συμβούλιο της γερμανικής μάρκας έχουν αρνηθεί.

Μια άγνωστη πτυχή της δύσκολης περιόδου που πέρασε η Mercedes στη Formula 1 αποκάλυψε ο Τότο Βολφ. Η εποχή ground effect 2022-2025 αποδείχθηκε η πιο «στείρα» για τη γερμανική ομάδα, μιας και δεν κατέκτησε κανέναν τίτλο, έπειτα από οκτώ συνεχόμενες σεζόν γεμάτες επιτυχίες.

Το 2026 η Mercedes επέστρεψε στην κορυφή της Formula 1, με τον Κίμι Αντονέλι να κατακτά το πρωτάθλημα οδηγών, ενώ στη Βραζιλία η ομάδα του Μπράκλεϊ εξασφάλισε τον τίτλο στους κατασκευαστές. Δεν ήταν όμως όλα ρόδινα στη γερμανική ομάδα, με τον Τότο Βολφ να μιλά για πτυχές που δεν γνωρίζαμε.

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Ο Βολφ παραιτήθηκε πολλές φορές

Η Mercedes είχε κυριαρχήσει στη Formula 1 από το 2014 έως το 2021, κατακτώντας οκτώ συνεχόμενα Πρωταθλήματα Κατασκευαστών. Ωστόσο, η αλλαγή των τεχνικών κανονισμών το 2022 ανέτρεψε τις ισορροπίες, με την ομάδα να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην εξέλιξη των μονοθεσίων της και να μένει μακριά από τη διεκδίκηση των τίτλων.

Σε εκείνη την περίοδο, ο Βολφ είχε αρχίσει να αμφισβητεί κατά πόσο η παραμονή του στην ηγεσία ήταν η καλύτερη επιλογή για τη Mercedes. Όπως αποκάλυψε, εξέφρασε αυτή τη σκέψη απευθείας στον Κελένιους, χωρίς όμως να λάβει την απάντηση που περίμενε.

«Έχω προσφέρει την παραίτησή μου στον Όλα αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, αλλά εκείνος μου έλεγε πάντα ότι πρέπει να συνεχίσω», δήλωσε ο Αυστριακός.

Όταν ρωτήθηκε εάν σκοπεύει να παραμείνει στη θέση του επικεφαλής της Mercedes, ο Βολφ απάντησε με χιούμορ, δείχνοντας παράλληλα ότι δεν σχεδιάζει κάποια άμεση αλλαγή στην επαγγελματική του πορεία.

«Ναι, ο Όλα με αναγκάζει να συνεχίσω», σχολίασε χαμογελώντας.

Η δικαίωση και η επιστροφή στην κορυφή

Η εμπιστοσύνη της διοίκησης δικαιώθηκε το 2026, με τη Mercedes να εκμεταλλεύεται την αλλαγή των τεχνικών κανονισμών και να επιστρέφει στην κορυφή. Ο Κίμι Αντονέλι κατέκτησε το Πρωτάθλημα Οδηγών στο Μεξικό, ενώ η γερμανική ομάδα εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο των Κατασκευαστών στο Grand Prix Σάο Πάολο.

Με τη φετινή επιτυχία, ο Βολφ έφτασε τα εννέα Πρωταθλήματα Κατασκευαστών ως επικεφαλής της Mercedes, ισοφαρίζοντας το ιστορικό επίτευγμα του Φρανκ Γουίλιαμς. Παράλληλα, υπό την ηγεσία του η ομάδα έχει κατακτήσει συνολικά 17 τίτλους Οδηγών και Κατασκευαστών.

Ο Αυστριακός παραδέχθηκε ότι η ικανοποίηση μιας τέτοιας επιτυχίας δεν διαρκεί για πολύ, καθώς η προσοχή του στρέφεται σχεδόν αμέσως στον επόμενο στόχο.

«Η στιγμή που είσαι χαρούμενος διαρκεί δυστυχώς πολύ λίγο, όταν κλείνεις τα μάτια σου στην πτήση της επιστροφής», ανέφερε, εξηγώντας ότι σύντομα αρχίζει να σκέφτεται πώς θα μπορέσει η Mercedes να κερδίσει τον επόμενο αγώνα.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.