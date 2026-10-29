Ducati Panigale V4 2027: Περισσότερη ιπποδύναμη και ηλεκτρονικά από το MotoGP

Η Ducati αποκάλυψε το νέο της υπερόπλο για το 2027, με την έκδοση S να εντάσσεται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα «Ducati Factory Made»

Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες που ενδιαφέρονται για V4 S του 2027 έχουν πλέον στη διάθεσή τους μια μεγάλη ποικιλία 11 χρωματικών επιλογών, συμπεριλαμβανομένων πέντε που προέρχονται απευθείας από τον κατάλογο «Ad Personam» της Automobili Lamborghini. Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν ανάμεσα σε μια σειρά εγκεκριμένων (homologated) αξεσουάρ, τα οποία τοποθετούνται απευθείας κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα πακέτα «Front Brake PRO» και «PRO+», ξηρός συμπλέκτης της STM, καθώς και ρυθμιζόμενα μαρσπιέ. Η έκδοση V4 S διαθέτει επίσης νέα ρυθμιζόμενα clip-on, σχεδιασμένα ειδικά για χρήση στην πίστα. Η Ducati τα έχει τοποθετήσει 10 χιλιοστά ψηλότερα, δημιουργώντας μια πιο όρθια θέση οδήγησης, μια τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στο MotoGP. Αυτή η αλλαγή προσφέρει στους αναβάτες καλύτερη μόχλευση στο τιμόνι, βελτιώνοντας τον έλεγχο και μειώνοντας τη σωματική καταπόνηση κατά τις αλλαγές κατεύθυνσης και το έντονο φρενάρισμα.

Νέα ηλεκτρονικά

Σε σχέση με την παρουσιασθείσα μόλις προ διετίας 7η γενιά του, το V4 S έχει δεχθεί σημαντικές αναβαθμίσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα για το 2027 (8η πλέον γενιά), όπως το σύστημα «Dynamic Engine Brake» (Δυναμικό Φρένο Κινητήρα), το οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο μοντέλο. Το νέο αυτό σύστημα αντικαθιστά το προηγούμενο «Engine Brake Control» και αξιοποιεί τον αλγόριθμο DVO (Ducati Vehicle Observer) της εταιρείας, ρυθμίζοντας το φρένο του κινητήρα ανάλογα με το πραγματικό φορτίο που ασκείται στο πίσω ελαστικό. Επιπλέον, το κορυφαίο πακέτο ηλεκτρονικών ενισχύεται με την προσθήκη του νέου συστήματος «Race Brake Control», το οποίο προέρχεται από τα πιο αποκλειστικά μοντέλα της γκάμας της Ducati.

Περισσότερα άλογα

Στην καρδιά του μοντέλου του 2027 βρίσκεται ένας βελτιωμένος κινητήρας Desmosedici Stradale 1.103 κ.εκ., ο οποίος αποδίδει πλέον 218 ίππους (δύο περισσότερους από πριν), χάρη σε τροποποιήσεις που έγιναν για τη βελτίωση της ροής του αέρα και τη μείωση των μηχανικών τριβών.

Η Ducati αναφέρει ότι τα μεγαλύτερα οφέλη εντοπίζονται μεταξύ 12.000 και 14.000 σ.α.λ., συμπεριλαμβανομένης μιας μέγιστης αύξησης 3,5 ίππων στις 13.000 σ.α.λ. Η Ducati επέλεξε επίσης μακρύτερη τελική σχέση μετάδοσης (17/42 αντί για 16/41), γεγονός που βοήθησε τη μοτοσικλέτα να αυξήσει την τελική της ταχύτητα κατά περίπου 12 χλμ./ώρα. Για τους πελάτες που επιθυμούν ακόμη υψηλότερες επιδόσεις, διατίθεται ένα νέο σύστημα εξάτμισης Akrapovic Full Racing Exhaust PRO, το οποίο προσθέτει 10,8 ίππους και 5 λίβρες-πόδια (lb-ft) ροπής, μειώνοντας παράλληλα το βάρος της μοτοσικλέτας κατά 6,6 κιλά. Τέλος, η Ducati εισήγαγε ένα αναθεωρημένο σύστημα εξάτμισης, μια νέα εισαγωγή αέρα υψηλής ροής (με 0,6% μεγαλύτερη παροχή αέρα σε ταχύτητα περίπου 186 μιλίων/ώρα) και ένα επαναρυθμισμένο κύκλωμα λίπανσης για τη μείωση των απωλειών ισχύος.

Καλύτερο στρίψιμο

Οι μηχανικοί εστίασαν τις προσπάθειές τους στην ικανότητα του πλαισίου να μεγιστοποιεί την απόδοση των ελαστικών υπό ακραίες γωνίες κλίσης. Η βασική τροποποίηση αφορά το εμπρός πλαίσιο (Front Frame), όπου η πλευρική ακαμψία έχει μειωθεί κατά 12%, βελτιώνοντας τη διατήρηση του ελαστικού σε επαφή με την άσφαλτο κάτω από μεγαλύτερες γωνίες κλίσης. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη πρόσφυση στο εμπρός μέρος, πιο ακριβή αίσθηση κατά την είσοδο στη στροφή και βελτιωμένη ικανότητα να κλείνει η μοτοσικλέτα την τροχιά της προς την κορυφή της στροφής. Άρα έχουμε σαν κέρδος τη διατήρηση υψηλότερων ταχυτήτων μέσα στη στροφή και τη δυνατότητα «χουφτώματος» του γκαζιού νωρίτερα κατά την έξοδο. Επιπρόσθετα, η νέα σχέση τελικής μετάδοσης συμβάλλει στη δυναμική συμπεριφορά της μοτοσικλέτας. Μειώνοντας το μεταξόνιο κατά 8 χιλιοστά, το Panigale έγινε ακόμα πιο άμεσο στις αλλαγές κατεύθυνσης.

Το νέο Panigale V4 αποτελεί πλέον, τουλάχιστον στην αγωνιστική του διαμόρφωση, την κορυφαία superbike παγκοσμίως. Και με βάση τις αλλαγές που έγιναν για το 2027, είναι πολύ πιθανό το βασικό μοντέλο να προσφέρει ακόμη καλύτερες επιδόσεις από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό το λέμε επειδή το νέο Panigale V4 σημείωσε μέσο χρόνο γύρου κατά τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερο από το προηγούμενο μοντέλο, κατά τη διάρκεια δοκιμών στην πίστα Vallelunga στην Ιταλία.

Τα νέα Panigale V4 και V4 S θα είναι διαθέσιμα στις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες από τον Μάρτιο του 2027.