Ο Μαρκ Μάρκεθ επικράτησε στο επεισοδιακό Σπριντ της Lusail, μπροστά από τον Ντι Τζιαναντόνιο και τον ηρωικό Χόρχε Μαρτίν - Κόκκινη σημαία μετά το σοβαρό ατύχημα του Μπανάια.

Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο νικητής του Αγώνα Σπριντ του GP Κατάρ, σε μια αναμέτρηση με κόκκινη σημαία, επανεκκίνηση και μια σύγκρουση που έθεσε εκτός μάχης τον Μάρκο Μπετζέκι. Ο Ισπανός της Ducati τερμάτισε μπροστά από τον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο και τον Χόρχε Μαρτίν, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του φετινού τίτλου.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε στον τέταρτο γύρο μετά την επανεκκίνηση, όταν Μάρκεθ και Μπετζέκι ήρθαν σε επαφή στη μάχη για την πρωτοπορία. Ο αναβάτης της Aprilia έπεσε και εγκατέλειψε, ενώ οι αγωνοδίκες εξέτασαν το περιστατικό και αποφάσισαν να μην επιβάλουν ποινή.

🥇 @marcmarquez93 wins a jaw-dropping Sprint at Lusail! 🤯 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/lPAO7Na2O3 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Κόκκινη σημαία μετά το ατύχημα του Μπανάια

Στην αρχική εκκίνηση, ο Μπετζέκι αξιοποίησε την pole position και τέθηκε επικεφαλής μπροστά από τον Μάρκεθ. Πιο πίσω, ο Πέκο Μπανάια βρέθηκε για λίγο στη δεύτερη θέση, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε στην πέμπτη.

Ο αγώνας διακόπηκε με κόκκινη σημαία έπειτα από σύγκρουση του Μπανάια με τον Φερμίν Αλντεγκέρ. Ο αναβάτης της Gresini επιχειρούσε επίθεση στον Πέδρο Ακόστα για την έκτη θέση, όταν χτύπησε από πίσω την εργοστασιακή Ducati του Ιταλού.

Ο Μπανάια μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο και δεν συμμετείχε στην επανεκκίνηση. Ο Αλντεγκέρ συνέχισε, αλλά τιμωρήθηκε με διπλή ποινή long lap για τη σύγκρουση.

Crash for @PeccoBagnaia, involved in an incident with @Aldeguer54 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/McCgVuCxff — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Η επαφή Μάρκεθ–Μπετζέκι έκρινε τη μάχη της κορυφής

Στη δεύτερη εκκίνηση, για έναν αγώνα 10 γύρων, ο Μπετζέκι δεν έφυγε καλά και ο Μάρκεθ πέρασε αμέσως μπροστά. Ο Ιταλός αντέδρασε και επιχείρησε να ανακτήσει την πρωτοπορία στον δεύτερο γύρο, με τον αναβάτη της Ducati να διατηρεί τη θέση του.

Δύο γύρους αργότερα, ο Μάρκεθ ακολούθησε πιο ανοιχτή γραμμή στην είσοδο μιας στροφής και ο Μπετζέκι επιχείρησε να εκμεταλλευτεί τον χώρο στην εσωτερική. Καθώς ο Ισπανός επέστρεφε προς την αγωνιστική γραμμή, οι δύο μοτοσικλέτες ακούμπησαν και η Aprilia γλίστρησε, με τον Μπετζέκι να καταλήγει στο έδαφος.

Οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να μη δώσουν συνέχεια στο περιστατικό, απόφαση που προκάλεσε την εμφανή δυσαρέσκεια του επικεφαλής της Aprilia Racing, Μάσιμο Ρίβολα.

No further action taken after reviewing the incident #QatarGP 🇶🇦 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Ντι Τζιαναντόνιο δεύτερος, από τη δέκατη θέση στο βάθρο ο Μαρτίν

Ο Χόρχε Μαρτίν πραγματοποίησε εντυπωσιακή ανάκαμψη από τη δέκατη θέση στην επανεκκίνηση και, μετά την εγκατάλειψη του ομόσταβλού του, βρέθηκε δεύτερος. Παρά τον τραυματισμό του, ο Ισπανός διεκδίκησε ένα σημαντικό αποτέλεσμα, χωρίς όμως να μπορέσει να διατηρήσει την πίεση στον Μάρκεθ.

Στη συνέχεια δέχθηκε την επίθεση του Ντι Τζιαναντόνιο, ο οποίος πέρασε και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση για τη VR46. Ο Ιταλός τερμάτισε 0,862 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, με τον Μαρτίν τρίτο, στο 1,519 δευτερόλεπτο.

Ο Ραούλ Φερνάντεθ ξεπέρασε πρόβλημα με την απενεργοποίηση του συστήματος ρύθμισης ύψους στην εκκίνηση και κατέκτησε την τέταρτη θέση. Πίσω του ολοκλήρωσαν οι Ζοάν Ζαρκό και Πέδρο Ακόστα, με τον αναβάτη της KTM να κρατά οριακά πίσω του τον Άι Ογκούρα στο τέλος.

Ο Ενέα Μπαστιανίνι ήταν όγδοος και ο Ίκερ Λεκουόνα ένατος, κατακτώντας τον τελευταίο διαθέσιμο βαθμό. Ο Ντιόγκο Μορέιρα συμπλήρωσε τη δεκάδα, μπροστά από τον Αλντεγκέρ, ο οποίος περιορίστηκε στην 11η θέση μετά την ποινή του.

Στους 49 βαθμούς η διαφορά, σενάριο τίτλου την Κυριακή

Με τη νίκη του στο Σπριντ, ο Μάρκεθ αύξησε τη διαφορά του από τον Μαρτίν στους 49 βαθμούς, ενώ ο Μπετζέκι βρίσκεται πλέον 79 βαθμούς πίσω από την κορυφή.

Ο Ισπανός της Ducati έχει πλέον τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα στο Grand Prix της Κυριακής. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται να κερδίσει και ο Μαρτίν να μείνει εκτός βαθμών. Κανένας άλλος συνδυασμός αποτελεσμάτων δεν του δίνει τον τίτλο από το Κατάρ.

The stage is set. 👀 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/PvAxU9wDOp — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Ο αγώνας της Κυρακής στο Κατάρ, που μπορεί να μας δώσει τον πρωταθλητή, θα αρχίσει στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα Αγώνα Σπριντ GP Κατάρ