Ο Λάντο Νόρις ήταν ταχύτερος στις επεισοδιακές κατατακτήριες του Ιντερλάγκος, που διακόπηκαν για σχεδόν μιάμιση ώρα - Δεύτερος ο Ράσελ, αλλά η ποινή του ανεβάζει τον Αντονέλι στην πρώτη σειρά.

Ο Λάντο Νόρις κατέκτησε την pole position για το GP Βραζιλίας, επικρατώντας σε μια διαδικασία κατατακτήριων που σημαδεύτηκε από την καταρρακτώδη βροχή και μια διακοπή διάρκειας σχεδόν μιάμισης ώρας. Ο οδηγός της McLaren σημείωσε 1:27.470 στο Q3 και εξασφάλισε για τρίτη διαδοχική χρονιά την πρώτη θέση στις κατατακτήριες του Ιντερλάγκος.

LANDO NORRIS TAKES POLE IN SAO PAULO! 🇧🇷👊 #F1 #BrazilGP https://t.co/Y8SBv5fI5z November 7, 2026

Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν δεύτερος, 0,204 δευτερόλεπτα πίσω από τον συμπατριώτη του, ωστόσο η ποινή πέντε θέσεων για αλλαγές εξαρτημάτων της μονάδας ισχύος τον στέλνει στην έβδομη θέση της εκκίνησης. Έτσι, δίπλα στον Νόρις στην πρώτη σειρά θα παραταχθεί ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος ολοκλήρωσε τη διαδικασία με τον τρίτο χρόνο.

Ένας γύρος ήταν αρκετός για τον Νόρις

Η βελτίωση των συνθηκών επέτρεψε τη χρήση ενδιάμεσων ελαστικών στο τελευταίο σκέλος, αλλά η επιστροφή της βροχής μετέτρεψε ουσιαστικά το Q3 σε μάχη μιας γρήγορης προσπάθειας. Οι πρώτοι γύροι αποδείχθηκαν καθοριστικοί και ο Νόρις αξιοποίησε την ευκαιρία, προτού οι συνθήκες δυσκολέψουν ξανά.

Ο Ράσελ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του μέσω της ενδοεπικοινωνίας, θεωρώντας ότι έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει την pole όταν συνάντησε τον αργά κινούμενο Άλεξ Άλμπον στο μεσαίο τμήμα της πίστας και έλαβε οδηγία να κόψει ρυθμό.

Πίσω από τις δύο Mercedes, ο Σαρλ Λεκλέρ κατέλαβε την τέταρτη θέση για τη Ferrari. Ο Μονεγάσκος, όμως, έχει επίσης ποινή θέσεων για αλλαγή κινητήρα, με αποτέλεσμα ο πέμπτος των κατατακτήριων, Λίαμ Λόσον, να ανεβαίνει στην τρίτη θέση της εκκίνησης, ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοση της καριέρας του στο grid.

Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ σημείωσε τον έκτο χρόνο με την Audi και αναμένεται να εκκινήσει τέταρτος, στην πίστα όπου είχε κατακτήσει την πρώτη pole της καριέρας του το 2010. Τη δεκάδα του Q3 συμπλήρωσαν οι Ιζάκ Χατζάρ, Όλιβερ Μπέρμαν, Φερνάντο Αλόνσο και Άλεξ Άλμπον.

Norris takes provisional pole 💪 And as the rain intensifies will there be time for someone to better his time? #F1 #BrazilGP https://t.co/79heRzzXEF — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

Εκτός Q3 οι Χάμιλτον, Πιάστρι και Φερστάπεν

Το Q2 ξεκίνησε με αισθητά καλύτερη ορατότητα, αλλά τους οδηγούς να παραμένουν αρχικά στα ελαστικά ακραίων συνθηκών βροχής. Ο Αλόνσο ήταν ο πρώτος που δοκίμασε τα ενδιάμεσα και τελικά εξασφάλισε την πρώτη παρουσία της Aston Martin στο Q3 τη φετινή σεζόν.

Ο Λιούις Χάμιλτον δεν πέρασε στα ενδιάμεσα ελαστικά και περιορίστηκε στην 11η θέση. Ο Όσκαρ Πιάστρι έμεινε επίσης εκτός δεκάδας, με τον 12ο χρόνο, σε αντίθεση με τον ομόσταβλό του που συνέχισε μέχρι την pole.

Η έξοδος του Ραφαέλ Καμάρα στη Ζουνκάο έφερε κόκκινη σημαία στο τέλος του σκέλους και έβαλε πρόωρο τέλος στη μάχη της πρόκρισης. Ο Βραζιλιάνος κατετάγη 13ος, μπροστά από τον Άρβιντ Λίντμπλαντ, ο οποίος είχε σταματήσει στη στροφή 4 λόγω τεχνικού προβλήματος, και τον Κάρλος Σάινθ.

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν πραγματοποίησε χρονομετρημένη προσπάθεια στο Q2, επιλέγοντας να εξοικονομήσει ελαστικά ενόψει ενός ενδεχομένως βρεγμένου αγώνα. Ο Ολλανδός έχει ποινή εκκίνησης από το πίσω μέρος του grid για αλλαγές στη μονάδα ισχύος, όπως και ο Χάμιλτον.

Bortoleto brings out the yellow flags as he slides off into the barriers But's Gabi's managed to get going again 💪 #F1 #BrazilGP https://t.co/pUlWoK0ITr — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

Διακοπή 84 λεπτών στο Q1

Οι κατατακτήριες ξεκίνησαν στην προγραμματισμένη ώρα, στις 15:00 τοπική, αλλά η καταρρακτώδης βροχή οδήγησε σχεδόν αμέσως σε κόκκινη σημαία. Η επανεκκίνηση δόθηκε στις 16:26, έπειτα από αναμονή περίπου 84 λεπτών και ελέγχους των συνθηκών από το ιατρικό αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο ασφαλείας.

Όλοι οι οδηγοί επέστρεψαν στην πίστα με ελαστικά ακραίων συνθηκών βροχής. Η Ζουνκάο αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, με αρκετούς οδηγούς να αντιμετωπίζουν προβλήματα στο συγκεκριμένο σημείο. Ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο είχε έξοδο και προκάλεσε ζημιά στην πίσω πτέρυγα της Audi του, μένοντας εκτός συνέχειας.

Μαζί του αποκλείστηκαν οι δύο Alpine των Φράνκο Κολαπίντο και Πιερ Γκασλί, ο Λανς Στρολ με την Aston Martin και οι δύο Cadillac των Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρεζ.

Ο αγώνας της Κυριακής στο Ιντερλάγκος, που δεν αποκλείεται επίσης να διεξαχθεί υπό βροχή, θα ξεκινήσει στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα κατατακτήριων GP Βραζιλίας