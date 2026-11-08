F1: Οι βαθμολογίες Οδηγών και Κατασκευαστών μετά το GP Βραζιλίας

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες Οδηγών και Κατασκευαστών μετά το GP Βραζιλίας
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Η Mercedes εξασφάλισε το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, ο Φερστάπεν ενίσχυσε τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία και ο Ράσελ προσπέρασε τον Χάμιλτον.

Το Grand Prix Βραζιλίας σφράγισε την επιστροφή της Mercedes στην κορυφή του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών της Formula 1. Η τέταρτη θέση του Τζορτζ Ράσελ και η πέμπτη του Κίμι Αντονέλι έδωσαν στην ομάδα 22 βαθμούς, ανεβάζοντας τη συνολική συγκομιδή της στους 652 και εξασφαλίζοντας μαθηματικά τον τίτλο. Στη βαθμολογία των οδηγών, ο ήδη πρωταθλητής Αντονέλι έφτασε τους 390 βαθμούς. Ο Μαξ Φερστάπεν, έπειτα από την εντυπωσιακή ανάκαμψη από την 21η θέση της εκκίνησης στη δεύτερη του τερματισμού, πρόσθεσε 18 βαθμούς και έχει πλέον 279, ενισχύοντας τη θέση του στη μάχη για τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος.

Η σημαντικότερη αλλαγή στην πρώτη πεντάδα ήταν η άνοδος του Ράσελ στην τρίτη θέση. Ο Βρετανός της Mercedes έφτασε τους 262 βαθμούς και προσπέρασε τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος περιορίστηκε στην ένατη θέση του αγώνα και έχει πλέον 261. Ο Σαρλ Λεκλέρ παραμένει πέμπτος με 251 βαθμούς, αλλά αισθάνεται πλέον την πίεση του Λάντο Νόρις. Ο νικητής του Ιντερλάγκος πρόσθεσε 25 βαθμούς, έφτασε τους 246 και μείωσε τη διαφορά του από τον οδηγό της Ferrari στους πέντε. Ο Όσκαρ Πιάστρι διατηρεί την έβδομη θέση με 158 βαθμούς, ενώ ο Ισάκ Χατζάρ ανέβασε τη συγκομιδή του στους 120 χάρη στο βάθρο του στη Βραζιλία. Ο Λίαμ Λόσον έφτασε τους 83 και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ τους 14, κατακτώντας τον τελευταίο διαθέσιμο βαθμό της δέκατης θέσης.

Στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, η Mercedes αύξησε τη διαφορά της από τη Ferrari στους 140 βαθμούς. Η ιταλική ομάδα συγκέντρωσε οκτώ βαθμούς από την έβδομη θέση του Λεκλέρ και την ένατη του Χάμιλτον, φτάνοντας τους 512. Red Bull Racing και McLaren συγκέντρωσαν από 33 βαθμούς στο Ιντερλάγκος, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους διαφορά να παραμείνει στους εννέα. Η Red Bull έχει πλέον 413 βαθμούς, χάρη στη δεύτερη θέση του Φερστάπεν και την τρίτη του Χατζάρ, ενώ η McLaren ακολουθεί με 404 από τη νίκη του Νόρις και την έκτη θέση του Πιάστρι. Η Racing Bulls διατηρεί την πέμπτη θέση με 108 βαθμούς. Η Audi πρόσθεσε έναν και έφτασε τους 24, μειώνοντας στους έξι τη διαφορά της από τη Haas. Alpine, Haas, Williams, Aston Martin και Cadillac δεν βαθμολογήθηκαν στη Βραζιλία.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘέσηΟδηγόςΟμάδαΒαθμοί
1Κίμι ΑντονέλιMercedes390
2Μαξ ΦερστάπενRed Bull Racing279
3Τζορτζ ΡάσελMercedes262
4Λιούις ΧάμιλτονFerrari261
5Σαρλ ΛεκλέρFerrari251
6Λάντο ΝόριςMcLaren246
7Όσκαρ ΠιάστριMcLaren158
8Ισάκ ΧατζάρRed Bull Racing120
9Λίαμ ΛόσονRacing Bulls83
10Πιερ ΓκασλίAlpine43
11Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls38
12Φράνκο ΚολαπίντοAlpine31
13Όλιβερ ΜπέρμανHaas23
14Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi14
15Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi10
16Εστεμπάν ΟκόνHaas7
17Κάρλος ΣάινθWilliams7
18Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin7
19Άλεξ ΆλμπονWilliams5
20Γιούκι ΤσουνόνταRacing Bulls1
21Λανς ΣτρολAston Martin0
22Βάλτερι ΜπόταςCadillac0
23Σέρχιο ΠέρεςCadillac0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘέσηΟμάδαΒαθμοί
1Mercedes652
2Ferrari512
3Red Bull Racing413
4McLaren404
5Racing Bulls108
6Alpine74
7Haas30
8Audi24
9Williams12
10Aston Martin7
11Cadillac0

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@Photo credits: Mercedes F1

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