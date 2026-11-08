Η Mercedes εξασφάλισε το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, ο Φερστάπεν ενίσχυσε τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία και ο Ράσελ προσπέρασε τον Χάμιλτον.

Το Grand Prix Βραζιλίας σφράγισε την επιστροφή της Mercedes στην κορυφή του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών της Formula 1. Η τέταρτη θέση του Τζορτζ Ράσελ και η πέμπτη του Κίμι Αντονέλι έδωσαν στην ομάδα 22 βαθμούς, ανεβάζοντας τη συνολική συγκομιδή της στους 652 και εξασφαλίζοντας μαθηματικά τον τίτλο. Στη βαθμολογία των οδηγών, ο ήδη πρωταθλητής Αντονέλι έφτασε τους 390 βαθμούς. Ο Μαξ Φερστάπεν, έπειτα από την εντυπωσιακή ανάκαμψη από την 21η θέση της εκκίνησης στη δεύτερη του τερματισμού, πρόσθεσε 18 βαθμούς και έχει πλέον 279, ενισχύοντας τη θέση του στη μάχη για τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος.

MERCEDES ARE THE 2026 WORLD CONSTRUCTORS' CHAMPIONS! 🏆 Back on top for the first time in five years! 👏 #F1 #BrazilGP https://t.co/WhKmQIdwlE November 8, 2026

Η σημαντικότερη αλλαγή στην πρώτη πεντάδα ήταν η άνοδος του Ράσελ στην τρίτη θέση. Ο Βρετανός της Mercedes έφτασε τους 262 βαθμούς και προσπέρασε τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος περιορίστηκε στην ένατη θέση του αγώνα και έχει πλέον 261. Ο Σαρλ Λεκλέρ παραμένει πέμπτος με 251 βαθμούς, αλλά αισθάνεται πλέον την πίεση του Λάντο Νόρις. Ο νικητής του Ιντερλάγκος πρόσθεσε 25 βαθμούς, έφτασε τους 246 και μείωσε τη διαφορά του από τον οδηγό της Ferrari στους πέντε. Ο Όσκαρ Πιάστρι διατηρεί την έβδομη θέση με 158 βαθμούς, ενώ ο Ισάκ Χατζάρ ανέβασε τη συγκομιδή του στους 120 χάρη στο βάθρο του στη Βραζιλία. Ο Λίαμ Λόσον έφτασε τους 83 και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ τους 14, κατακτώντας τον τελευταίο διαθέσιμο βαθμό της δέκατης θέσης.

Στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, η Mercedes αύξησε τη διαφορά της από τη Ferrari στους 140 βαθμούς. Η ιταλική ομάδα συγκέντρωσε οκτώ βαθμούς από την έβδομη θέση του Λεκλέρ και την ένατη του Χάμιλτον, φτάνοντας τους 512. Red Bull Racing και McLaren συγκέντρωσαν από 33 βαθμούς στο Ιντερλάγκος, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους διαφορά να παραμείνει στους εννέα. Η Red Bull έχει πλέον 413 βαθμούς, χάρη στη δεύτερη θέση του Φερστάπεν και την τρίτη του Χατζάρ, ενώ η McLaren ακολουθεί με 404 από τη νίκη του Νόρις και την έκτη θέση του Πιάστρι. Η Racing Bulls διατηρεί την πέμπτη θέση με 108 βαθμούς. Η Audi πρόσθεσε έναν και έφτασε τους 24, μειώνοντας στους έξι τη διαφορά της από τη Haas. Alpine, Haas, Williams, Aston Martin και Cadillac δεν βαθμολογήθηκαν στη Βραζιλία.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θέση Οδηγός Ομάδα Βαθμοί 1 Κίμι Αντονέλι Mercedes 390 2 Μαξ Φερστάπεν Red Bull Racing 279 3 Τζορτζ Ράσελ Mercedes 262 4 Λιούις Χάμιλτον Ferrari 261 5 Σαρλ Λεκλέρ Ferrari 251 6 Λάντο Νόρις McLaren 246 7 Όσκαρ Πιάστρι McLaren 158 8 Ισάκ Χατζάρ Red Bull Racing 120 9 Λίαμ Λόσον Racing Bulls 83 10 Πιερ Γκασλί Alpine 43 11 Άρβιντ Λίντμπλαντ Racing Bulls 38 12 Φράνκο Κολαπίντο Alpine 31 13 Όλιβερ Μπέρμαν Haas 23 14 Νίκο Χούλκενμπεργκ Audi 14 15 Γκαμπριέλ Μπορτολέτο Audi 10 16 Εστεμπάν Οκόν Haas 7 17 Κάρλος Σάινθ Williams 7 18 Φερνάντο Αλόνσο Aston Martin 7 19 Άλεξ Άλμπον Williams 5 20 Γιούκι Τσουνόντα Racing Bulls 1 21 Λανς Στρολ Aston Martin 0 22 Βάλτερι Μπότας Cadillac 0 23 Σέρχιο Πέρες Cadillac 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών