Ο Μάρκο Μπετζέκι έγραψε ιστορία στη Lusail και σημειώνοντας νέο ρεκόρ πίστας άφησε πίσω του Μαρκ Μάρκεθ και Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο. Μόλις 11ος ο Χόρχε Μαρτίν.

Ο Μάρκο Μπετζέκι κατέκτησε την pole position για το Grand Prix του Κατάρ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Aprilia στη Lusail. Ο Ιταλός ολοκλήρωσε τις κατατακτήριες του 20ού γύρου του MotoGP με χρόνο 1:50.028, σημειώνοντας νέο ρεκόρ πίστας και αφήνοντας τον Μαρκ Μάρκεθ στη δεύτερη θέση, με διαφορά 0,266 δευτερολέπτων.

Την πρώτη σειρά της εκκίνησης συμπλήρωσε ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο με την Ducati της VR46, μόλις 33 χιλιοστά πίσω από τον Μάρκεθ. Ο ταχύτερος αναβάτης της Παρασκευής παρέμεινε έτσι στις πρώτες θέσεις, σε μια διαδικασία που βρήκε την Aprilia με τρεις μοτοσικλέτες στην πρώτη εξάδα.

Bez smashes the all-time lap record to take pole at Lusail! 😎 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/BOu5RIQoKa — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Ο Μπετζέκι κράτησε τον έλεγχο

Ο Μπετζέκι έβαλε από την πρώτη έξοδο στο Q2 τις βάσεις για την pole, δημιουργώντας προβάδισμα περίπου τριών δεκάτων από τον Μάρκεθ. Στη συνέχεια βελτίωσε οριακά την επίδοσή του, φτάνοντας στο 1:50.028, με τον αναβάτη της εργοστασιακής Ducati να αδυνατεί να καλύψει τη διαφορά.

Το αποτέλεσμα δίνει στον Ιταλό την καλύτερη θέση εκκίνησης τόσο για το Σπριντ του Σαββάτου όσο και για το Grand Prix της Κυριακής. Ο Μάρκεθ θα βρίσκεται δίπλα του, ενώ ο Ντι Τζιαναντόνιο ολοκληρώνει μια πρώτη σειρά με μία Aprilia και δύο Ducati.

That's just how hard @marcmarquez93 was pushing ✨ #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/p7xv67A0AE November 7, 2026

Δύο Trackhouse στη δεύτερη σειρά, ανάμεσά τους ο Μπανάια

Ο Ραούλ Φερνάντεθ κατέλαβε την τέταρτη θέση με την Aprilia της Trackhouse, μπροστά από τον Πέκο Μπανάια. Ο Ιταλός της Ducati ήταν πέμπτος, με διαφορά 0,564 δευτερολέπτων από την pole, και μόλις τέσσερα χιλιοστά ταχύτερος από τον Άι Ογκούρα, που συμπλήρωσε τη δεύτερη σειρά με τη δεύτερη Trackhouse.

Ο Ζοάν Ζαρκό ήταν ο μοναδικός εκπρόσωπος της Honda στο Q2 και πήρε την έβδομη θέση. Ακολούθησαν ο Πέδρο Ακόστα με την KTM και ο Φερμίν Αλντεγκέρ με την Ducati της Gresini, ενώ ο Ενέα Μπαστιανίνι έκλεισε την πρώτη δεκάδα.

Δύσκολη εκκίνηση για τον Μαρτίν

Ο Χόρχε Μαρτίν περιορίστηκε στην 11η θέση, περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον ομόσταβλό του. Ο Ισπανός, που επέστρεψε στη δράση μετά την αποχώρησή του από το αγωνιστικό τριήμερο της Μαλαισίας λόγω τραυματισμού, έδειξε την ενόχλησή του προς τον Ακόστα στα τελευταία λεπτά, θεωρώντας ότι εμποδίστηκε στην προσπάθειά του.

Tough day at the office for @88jorgemartin 💔 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/panQLvs0C7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Τη δωδεκάδα του Q2 ολοκλήρωσε ο Μπραντ Μπίντερ, ο οποίος είχε πτώση στην πρώτη στροφή κατά τον πρώτο γρήγορο γύρο του. Ο Ακόστα, από την πλευρά του, διατήρησε το αήττητό του απέναντι στους ομόσταβλούς του σε κατατακτήριες MotoGP, φτάνοντας τις 62 διαδοχικές επικρατήσεις.

Μορμπιντέλι και Μαρίνι εκτός δωδεκάδας

Ο Φράνκο Μορμπιντέλι έμεινε στη 13η θέση, μπροστά από τον Λούκα Μαρίνι και τον Ίκερ Λεκουόνα, ο οποίος αντικαθιστά τον Άλεξ Μάρκεθ στη Gresini. Ακολούθησαν οι Ντιόγκο Μορέιρα και Τζέικ Ντίξον, με τον Βρετανό να πραγματοποιεί την πρώτη του αγωνιστική εμφάνιση στο MotoGP μετά το 2021, αυτή τη φορά ως αντικαταστάτης του Ζοάν Μιρ στη Honda.

Ο Μάβερικ Βινιάλες, που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα στον τραυματισμένο ώμο του, κατετάγη 18ος. Το grid του Κατάρ αποτελείται από 18 αναβάτες, καθώς η Yamaha απουσιάζει από τη διοργάνωση λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που εφαρμόζει η εταιρεία.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP Κατάρ, που θα έχει διάρκεια 11 γύρων, ξεκινά σήμερα, Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

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