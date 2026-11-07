MotoGP: Επιβλητικός Μπετζέκι στην pole του Κατάρ μπροστά από τον Μ. Μάρκεθ

Κώστας Παστρίμας
MotoGP: Επιβλητικός Μπετζέκι στην pole του Κατάρ μπροστά από τον Μ. Μάρκεθ
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Ο Μάρκο Μπετζέκι έγραψε ιστορία στη Lusail και σημειώνοντας νέο ρεκόρ πίστας άφησε πίσω του Μαρκ Μάρκεθ και Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο. Μόλις 11ος ο Χόρχε Μαρτίν.

Ο Μάρκο Μπετζέκι κατέκτησε την pole position για το Grand Prix του Κατάρ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Aprilia στη Lusail. Ο Ιταλός ολοκλήρωσε τις κατατακτήριες του 20ού γύρου του MotoGP με χρόνο 1:50.028, σημειώνοντας νέο ρεκόρ πίστας και αφήνοντας τον Μαρκ Μάρκεθ στη δεύτερη θέση, με διαφορά 0,266 δευτερολέπτων.

Την πρώτη σειρά της εκκίνησης συμπλήρωσε ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο με την Ducati της VR46, μόλις 33 χιλιοστά πίσω από τον Μάρκεθ. Ο ταχύτερος αναβάτης της Παρασκευής παρέμεινε έτσι στις πρώτες θέσεις, σε μια διαδικασία που βρήκε την Aprilia με τρεις μοτοσικλέτες στην πρώτη εξάδα.

Ο Μπετζέκι κράτησε τον έλεγχο

Ο Μπετζέκι έβαλε από την πρώτη έξοδο στο Q2 τις βάσεις για την pole, δημιουργώντας προβάδισμα περίπου τριών δεκάτων από τον Μάρκεθ. Στη συνέχεια βελτίωσε οριακά την επίδοσή του, φτάνοντας στο 1:50.028, με τον αναβάτη της εργοστασιακής Ducati να αδυνατεί να καλύψει τη διαφορά.

 

Το αποτέλεσμα δίνει στον Ιταλό την καλύτερη θέση εκκίνησης τόσο για το Σπριντ του Σαββάτου όσο και για το Grand Prix της Κυριακής. Ο Μάρκεθ θα βρίσκεται δίπλα του, ενώ ο Ντι Τζιαναντόνιο ολοκληρώνει μια πρώτη σειρά με μία Aprilia και δύο Ducati.

Δύο Trackhouse στη δεύτερη σειρά, ανάμεσά τους ο Μπανάια

Ο Ραούλ Φερνάντεθ κατέλαβε την τέταρτη θέση με την Aprilia της Trackhouse, μπροστά από τον Πέκο Μπανάια. Ο Ιταλός της Ducati ήταν πέμπτος, με διαφορά 0,564 δευτερολέπτων από την pole, και μόλις τέσσερα χιλιοστά ταχύτερος από τον Άι Ογκούρα, που συμπλήρωσε τη δεύτερη σειρά με τη δεύτερη Trackhouse.

Ο Ζοάν Ζαρκό ήταν ο μοναδικός εκπρόσωπος της Honda στο Q2 και πήρε την έβδομη θέση. Ακολούθησαν ο Πέδρο Ακόστα με την KTM και ο Φερμίν Αλντεγκέρ με την Ducati της Gresini, ενώ ο Ενέα Μπαστιανίνι έκλεισε την πρώτη δεκάδα.

Δύσκολη εκκίνηση για τον Μαρτίν

Ο Χόρχε Μαρτίν περιορίστηκε στην 11η θέση, περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον ομόσταβλό του. Ο Ισπανός, που επέστρεψε στη δράση μετά την αποχώρησή του από το αγωνιστικό τριήμερο της Μαλαισίας λόγω τραυματισμού, έδειξε την ενόχλησή του προς τον Ακόστα στα τελευταία λεπτά, θεωρώντας ότι εμποδίστηκε στην προσπάθειά του.

Τη δωδεκάδα του Q2 ολοκλήρωσε ο Μπραντ Μπίντερ, ο οποίος είχε πτώση στην πρώτη στροφή κατά τον πρώτο γρήγορο γύρο του. Ο Ακόστα, από την πλευρά του, διατήρησε το αήττητό του απέναντι στους ομόσταβλούς του σε κατατακτήριες MotoGP, φτάνοντας τις 62 διαδοχικές επικρατήσεις.

Μορμπιντέλι και Μαρίνι εκτός δωδεκάδας

Ο Φράνκο Μορμπιντέλι έμεινε στη 13η θέση, μπροστά από τον Λούκα Μαρίνι και τον Ίκερ Λεκουόνα, ο οποίος αντικαθιστά τον Άλεξ Μάρκεθ στη Gresini. Ακολούθησαν οι Ντιόγκο Μορέιρα και Τζέικ Ντίξον, με τον Βρετανό να πραγματοποιεί την πρώτη του αγωνιστική εμφάνιση στο MotoGP μετά το 2021, αυτή τη φορά ως αντικαταστάτης του Ζοάν Μιρ στη Honda.

Ο Μάβερικ Βινιάλες, που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα στον τραυματισμένο ώμο του, κατετάγη 18ος. Το grid του Κατάρ αποτελείται από 18 αναβάτες, καθώς η Yamaha απουσιάζει από τη διοργάνωση λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που εφαρμόζει η εταιρεία.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP Κατάρ, που θα έχει διάρκεια 11 γύρων, ξεκινά σήμερα, Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα κατατακτήριων GP Κατάρ

ΘέσηΑναβάτηςΟμάδαΧρόνος / Διαφορά
1Μάρκο ΜπετζέκιAprilia Racing1:50.028
2Μαρκ ΜάρκεθDucati Lenovo+0.266
3Φάμπιο Ντι ΤζιαναντόνιοVR46 Ducati+0.299
4Ραούλ ΦερνάντεθTrackhouse Aprilia+0.429
5Πέκο ΜπανάιαDucati Lenovo+0.564
6Άι ΟγκούραTrackhouse Aprilia+0.568
7Ζοάν ΖαρκόLCR Honda+0.707
8Πέδρο ΑκόσταRed Bull KTM+0.844
9Φερμίν ΑλντεγκέρGresini Ducati+0.862
10Ενέα ΜπαστιανίνιTech3 KTM+0.973
11Χόρχε ΜαρτίνAprilia Racing+1.036
12Μπραντ ΜπίντερRed Bull KTM+1.876
13Φράνκο ΜορμπιντέλιVR46 Ducati1:51.271 (Q1)
14Λούκα ΜαρίνιHonda HRC1:51.350 (Q1)
15Ίκερ ΛεκουόναGresini Ducati1:51.387 (Q1)
16Ντιόγκο ΜορέιραLCR Honda1:51.504 (Q1)
17Τζέικ ΝτίξονHonda HRC1:51.621 (Q1)
18Μάβερικ ΒινιάλεςTech3 KTM1:51.991 (Q1)

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@Photo credits: Aprilia Racing

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