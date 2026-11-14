Για το κλίμα στη συνάντηση που είχαν στη συνάντηση με τους Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ αναφέρθηκε ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Λιούις Χάμιλτον και τον Σαρλ Λεκλέρ στο Grand Prix Μεξικού φαίνεται πως ανήκει πλέον στο παρελθόν. Ο επικεφαλής των «κόκκινων», Φρεντ Βασέρ, αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πριν από τον αγώνα της Βραζιλίας. Ο επικεφαλής της Ferrari εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εξέλιξη της συζήτησης, υποστηρίζοντας ότι οι δύο οδηγοί κατάφεραν να ξεπεράσουν τη μεταξύ τους ένταση.

Το περιστατικό του Μεξικού είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς η μονομαχία των δύο Ferrari στον πρώτο γύρο επέτρεψε στον Μαξ Φερστάπεν να πάρει την πρωτοπορία και τελικά τη νίκη. Ο Χάμιλτον είχε επικρίνει δημόσια τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπισε ο Λεκλέρ, με αποτέλεσμα ο Βασέρ να αποφασίσει να συναντηθεί μαζί τους για να ξεκαθαρίσει τις αρχές που διέπουν τις μεταξύ τους μάχες.

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Αίσιο τέλος στην κόντρα

Μιλώντας μετά το Grand Prix Βραζιλίας, ο Γάλλος αναφέρθηκε ξανά στη συνάντηση, εξηγώντας ότι η συζήτηση βοήθησε τους δύο οδηγούς να αφήσουν πίσω τους όσα συνέβησαν στο Μεξικό.

«Είχαμε μια καλή συζήτηση. Ξεκαθαρίσαμε την κατάσταση και πιστεύω ότι καταφέραμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία με την οποία αντιμετωπίζαμε το ζήτημα. Έφυγαν από το γραφείο μου αστειευόμενοι μεταξύ τους, κάτι που είναι θετικό», δήλωσε.

Ο Βασέρ εξέφρασε την ελπίδα ότι το καλό κλίμα θα διατηρηθεί και στους τελευταίους αγώνες της χρονιάς, χωρίς ωστόσο να θεωρεί δεδομένο ότι δεν θα υπάρξουν νέες εντάσεις: «Ελπίζω ότι τα πράγματα θα παραμείνουν έτσι. Σε κάθε περίπτωση, είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση».

Η εικόνα στη Βραζιλία και οι δηλώσεις των οδηγών

Στο Ιντερλάγκος, οι Χάμιλτον και Λεκλέρ βρέθηκαν ξανά να μάχονται στην πίστα, αυτή τη φορά χωρίς να προκύψουν νέες αντιπαραθέσεις μέσω της ενδοεπικοινωνίας ή διαφωνίες για τις εντολές της ομάδας. Ο Βασέρ απέφυγε πάντως να συγκρίνει ευθέως τα δύο περιστατικά, καθώς στο Μεξικό οι οδηγοί του διεκδικούσαν τη νίκη, ενώ στη Βραζιλία αγωνίζονταν για θέσεις χαμηλότερα στην κατάταξη.

Ο Χάμιλτον επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση είχε θετικό αποτέλεσμα, εξηγώντας ότι ο επικεφαλής της Ferrari έδωσε στους δύο οδηγούς την ευκαιρία να συζητήσουν απευθείας.

«Όλα είναι καλά. Ο Φρεντ μάς έφερε μαζί και ήταν εξαιρετικός στη συνάντηση. Έπειτα άφησε εμένα και τον Σαρλ να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Είχαμε μια πολύ καλή και ανοιχτή συζήτηση. Όλα είναι καλά πλέον και προχωράμε», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Λεκλέρ αναγνώρισε ότι η μεταξύ τους αντιπαλότητα δεν πρόκειται να εξαφανιστεί, καθώς αμφότεροι επιδιώκουν να επικρατήσουν μέσα στην ομάδα.

«Φυσικά υπάρχει ένταση, φυσικά θέλουμε να τερματίζουμε μπροστά ο ένας από τον άλλον και μερικές φορές δεν θα κάνουμε τα πράγματα σωστά. Είναι φυσιολογικό κάποιες φορές να διαφωνούμε για τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Όμως το να συζητάμε γι' αυτά βοηθάει πάρα πολύ», εξήγησε.

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