Η 2η ομάδα της Red Bull επιβεβαίωσε την παραμονή του παρόντος οδηγικού της διδύμου, επιλέγοντας τη συνέχεια στη σύνθεσή της μετά τη φετινή τους πορεία.

Με τους Λίαμ Λόσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ θα αγωνιστεί η Racing Bulls στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2027. Η ομάδα ανακοίνωσε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου ότι διατηρεί αμετάβλητο το οδηγικό της δίδυμο, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του Νεοζηλανδού.

Ο Λόσον έχει συγκεντρώσει 89 βαθμούς και βρίσκεται στην ένατη θέση της βαθμολογίας των οδηγών, ενώ η Racing Bulls διεκδικεί την πέμπτη θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών. Ο Λίντμπλαντ θα συνεχίσει για δεύτερη χρονιά στην F1, έχοντας πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του τη φετινή σεζόν.

Η απόφαση διατηρεί τη συνέχεια στην ομάδα του Άλαν Περμέιν. Ο επικεφαλής της Racing Bulls υπογράμμισε την πρόοδο των δύο οδηγών, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και στη συνεργασία τους, χαρακτηρίζοντάς τους την καλύτερη δυνατή σύνθεση για τις ανάγκες της ομάδας.

Lawblad are locked in for ‘27 🔒 Liam and Arvid will continue with the Team for the 2027 Season 🤙 #F1 #VCARB https://t.co/ZmJkus9R6I November 12, 2026

Περμέιν: «Έχουμε σταθερή βάση»

Στην ανακοίνωση της ομάδας, ο Άλαν Περμέιν δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουμε με τον Λίαμ και τον Άρβιντ το 2027. Και οι δύο έχουν αποδείξει την ικανότητα και τις δυνατότητές τους σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και έχουμε δει την πρόοδο που έχουν σημειώσει, τόσο ατομικά όσο και ως δίδυμο. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή είναι η καλύτερη οδηγική σύνθεση για εμάς, συνδυάζοντας εμπειρία και φιλοδοξία. Μαζί έχουμε μια σταθερή βάση για να χτίσουμε πάνω στην πρόοδο που σημειώσαμε φέτος, να συνεχίσουμε να πιέζουμε τους εαυτούς μας και να κάνουμε το επόμενο βήμα προς την επίτευξη των στόχων μας το 2027».

Λόσον: «Χτίζουμε κάτι πολύ θετικό»

Ο Λίαμ Λόσον ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω με τη Visa Cash App Racing Bulls την επόμενη χρονιά. Έχουμε πραγματοποιήσει μια εξαιρετική σεζόν μαζί και η ομάδα έχει δουλέψει πολύ σκληρά για να δημιουργήσει ένα γρήγορο μονοθέσιο, το οποίο έχω απολαύσει πολύ να οδηγώ. Είναι υπέροχο να συμμετέχω σε μια ιστορική σεζόν για την ομάδα, καθώς συνεχίζουμε τη μάχη μας για την πέμπτη θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών. Είναι απόδειξη της σκληρής δουλειάς όλων, τόσο στην πίστα όσο και στο εργοστάσιο. Ανυπομονώ να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική μαζί με τον Άρβιντ και το 2027. Χτίζουμε κάτι πολύ θετικό και είμαι ενθουσιασμένος για όσα μπορούμε να πετύχουμε μαζί».

Λίντμπλαντ: «Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε την επόμενη χρονιά»

Ο Άρβιντ Λίντμπλαντ δήλωσε: «Κοιτάζοντας πίσω στην πρώτη μου σεζόν στη Formula 1, ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή χρονιά, γεμάτη νέες εμπειρίες και μαθήματα από την πρώτη κιόλας δοκιμή πριν από την έναρξη της σεζόν. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε την επόμενη χρονιά, χτίζοντας πάνω σε όλα όσα έμαθα στην πρώτη μου σεζόν. Προμηνύεται μια συναρπαστική χρονιά και ανυπομονώ να συνεχίσω να οδηγώ δίπλα στον Λίαμ».

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