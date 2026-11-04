Οι κανονισμοί για τους κινητήρες στη Formula 1 αλλάζουν από το 2027, με τις Mercedes F1 και Red Bull Racing να οδηγούνται σε αλλαγή σχεδιασμού.

Μια από τις μεγαλύτερες τεχνικές διαμάχες της Formula 1 το 2026 φαίνεται πως οδηγείται προς μια νέα εξέλιξη στους τεχνικούς κανονισμούς. Η υπόθεση του λόγου συμπίεσης των κινητήρων, που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις πριν από την έναρξη της σεζόν, επανέρχεται στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με πληροφορίες για μια συμφωνία που αφορά το 2027.

Σύμφωνα με το motorsport.it, η FIA και οι κατασκευαστές φέρονται να έχουν συμφωνήσει στην εισαγωγή νέας μεθόδου ελέγχου του λόγου συμπίεσης, η οποία αναμένεται να καταστήσει μη αξιοποιήσιμη την πολυσυζητημένη λύση της Mercedes. Αντίστοιχες συνέπειες ενδέχεται να υπάρξουν και για τη Red Bull Powertrains, η οποία φέρεται να έχει εξελίξει διαφορετική προσέγγιση με παρόμοιο στόχο.

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Ο πρόσθετος θάλαμος καύσης της Mercedes

Η διαμάχη αφορά τον περιορισμό του λόγου συμπίεσης στο 16:1, έναντι του 18:1 που επέτρεπαν οι κανονισμοί έως το 2025. Πρόκειται για τον λόγο ανάμεσα στον μέγιστο και τον ελάχιστο όγκο του κυλίνδρου, παράμετρο που επηρεάζει την απόδοση του κινητήρα.

Σύμφωνα με προηγούμενα τεχνικά ρεπορτάζ, η Mercedes φέρεται να ανέπτυξε έναν πρόσθετο μικροθάλαμο στην κυλινδροκεφαλή, ο οποίος επικοινωνεί με τον κύριο θάλαμο καύσης μέσω ενός εξαιρετικά μικρού αγωγού.

Η βασική ιδέα είναι ότι, όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, η πρόσθετη κοιλότητα αυξάνει τον διαθέσιμο όγκο, διατηρώντας τη σχέση συμπίεσης εντός του κανονιστικού ορίου. Σε συνθήκες λειτουργίας, όμως, ο αγωγός φέρεται να αποφράσσεται, περιορίζοντας τον ενεργό όγκο και επιτρέποντας υψηλότερη συμπίεση. Μία ανάλογη λογική έχει χρησιμοποιήσει και η Red Bull Powertrains-Ford, όχι όμως με τον ίδιο τρόπο.

Η συγκεκριμένη τεχνική προσέγγιση είχε προκαλέσει αντιδράσεις, όμως η FIA είχε εγκρίνει τη νομιμότητα του κινητήρα στις σχετικές διαδικασίες ελέγχου. Η ακριβής κατασκευή και το ενδεχόμενο πραγματικό πλεονέκτημα των Mercedes και Red Bull δεν έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια.

Τι αλλάζει στους ελέγχους το 2027

Από την 1η Ιουνίου 2026, η FIA έχει ήδη καθιερώσει ελέγχους της σχέσης συμπίεσης τόσο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος όσο και στους 130 βαθμούς Κελσίου. Για το 2027, οι δημοσιευμένοι κανονισμοί προβλέπουν ελέγχους στους 130 βαθμούς, με ειδικές διαδικασίες για τις πρόσθετες κοιλότητες που επικοινωνούν με τον θάλαμο καύσης.

Η νέα εξέλιξη αφορά το ενδεχόμενο εισαγωγής αισθητήρα που θα επιτρέπει την παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων μέσα στον κύλινδρο σε πραγματικό χρόνο, διευκολύνοντας τον έλεγχο της συμπίεσης.

Πρόκειται, ωστόσο, για συμφωνία που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Ο δημοσιευμένος κανονισμός της 19ης Οκτωβρίου εξακολουθεί να περιορίζει τη χρήση αισθητήρων εσωτερικής πίεσης του κυλίνδρου, επομένως απαιτούνται περαιτέρω αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς. Αυτό μπορεί να αλλάξει έπειτα από συνεδρίαση των επιτροπής κινητήρων και επισημοποιηθεί από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.

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