Η Toyota ανακοίνωσε δύο διαφορετικά αυτοκίνητα και έξι οδηγούς για τη νέα εποχή του WRC - Έβανς, Σόλμπεργκ και Πάγιαρι με τη μία ομάδα, Τάνακ, Κατσούτα και Ροβάνπερα με την άλλη.

Η Toyota αλλάζει ριζικά την παρουσία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, ανακοινώνοντας για το 2027 δύο ξεχωριστές ομάδες, δύο διαφορετικά αυτοκίνητα και μια εξάδα οδηγών που συνδυάζει παγκόσμιους πρωταθλητές με τους νεότερους νικητές του WRC. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επιστροφή του ονόματος Celica, ενώ στο οδηγικό δυναμικό επιστρέφουν οι Οτ Τάνακ και Κάλε Ροβάνπερα.

Στο νέο πρωτάθλημα θα υπάρχουν δύο ξεχωριστές ομάδες. Η TOYOTA RACING θα αγωνίζεται με τη νέα GR Celica Rally1 και η GAZOO Racing TOYOTA με την GR Yaris Rally1 του 2027. Και οι δύο ομάδες θα λειτουργούν από την κοινή βάση της TGR-WRT στη Γιουβάσκιλα της Φινλανδίας, με σχεδιασμό για συμμετοχή έως έξι εργοστασιακών αυτοκινήτων σε κάθε ράλλυ.

Η Celica επιστρέφει με τον πρωταθλητή Έβανς

Επικεφαλής της TOYOTA RACING θα είναι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 2026, Έλφιν Έβανς και Σκοτ Μάρτιν. Το πλήρωμα συνεχίζει για όγδοη διαδοχική πλήρη σεζόν με την Toyota και θα αναλάβει τη νέα GR Celica Rally1, επαναφέροντας στις ειδικές διαδρομές ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της αγωνιστικής ιστορίας της εταιρείας. Ο Έβανς κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του έπειτα από πέντε χρονιές στις οποίες είχε ολοκληρώσει το πρωτάθλημα στη δεύτερη θέση. Η μάχη του 2026 κρίθηκε στην τελευταία ειδική της σεζόν, με τον Ουαλό να επικρατεί τελικά κατά πέντε βαθμούς του Όλιβερ Σόλμπεργκ και κατά έξι του Σάμι Πάγιαρι.

Οι δύο αντίπαλοί του στη διεκδίκηση του τίτλου θα βρεθούν μαζί του στην TOYOTA RACING. Ο Σόλμπεργκ συνεχίζει με συνοδηγό τον Έλιοτ Έντμοντσον, μετά από μια πρώτη πλήρη σεζόν με την ομάδα που του έφερε τρεις νίκες και τις περισσότερες νίκες σε ειδικές διαδρομές. Την τριάδα συμπληρώνουν οι Πάγιαρι και Μάρκο Σάλμινεν. Το φινλανδικό πλήρωμα ολοκλήρωσε τη δεύτερη πλήρη σεζόν του στην κορυφαία κατηγορία με τρεις νίκες και εννέα παρουσίες στο βάθρο σε 13 αγώνες.

Ροβάνπερα και Τάνακ ξανά με την Toyota

Η GAZOO Racing TOYOTA θα παρατάξει τη νέα GR Yaris Rally1 με δύο επιστροφές πρωταθλητών και έναν οδηγό που έκανε το επόμενο βήμα το 2026. Ο Οτ Τάνακ και ο Μάρτιν Γιάρβεογια επανενώνονται με την ομάδα με την οποία κατέκτησαν το παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2019. Στην προηγούμενη διετή παρουσία τους στην Toyota είχαν σημειώσει δέκα νίκες στο WRC. Ο Εσθονός αποκάλυψε ότι είχε ήδη αρχίσει να συνεργάζεται ξανά με την ομάδα μέσα στο 2026, συμμετέχοντας στην εξέλιξη του νέου αυτοκινήτου. Όπως εξήγησε, απόλαυσε το διάστημα μακριά από τους αγώνες, αλλά η επιθυμία να οδηγήσει παρέμεινε ισχυρή.

Μαζί του θα βρίσκεται ο Τακαμότο Κατσούτα με τον Άαρον Τζόνστον. Ο Ιάπωνας πέτυχε το 2026 τις πρώτες νίκες του στο WRC, στην Κένυα και στην Κροατία, και έγινε ο πρώτος οδηγός από την Ιαπωνία που τέθηκε επικεφαλής της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Η τρίτη συμμετοχή αφορά τους Κάλε Ροβάνπερα και Γιόνε Χάλτουνεν, οι οποίοι επιστρέφουν στο WRC έπειτα από έναν χρόνο απουσίας. Οι πρωταθλητές του 2022 και του 2023 θα ακολουθήσουν μερικό πρόγραμμα επιλεγμένων αγώνων και όχι πλήρη σεζόν. Ο Ροβάνπερα ανέφερε ότι η υγεία του αποτέλεσε προτεραιότητα μέσα στη χρονιά. Όταν ήταν ξανά σε θέση να οδηγήσει, η ομάδα τού έδωσε την ευκαιρία να δοκιμάσει το αυτοκίνητο εξέλιξης και από εκεί ξεκίνησε ο σχεδιασμός για την επιστροφή του.

Οι δύο ομάδες της Toyota για το WRC του 2027

Ομάδα Αυτοκίνητο Οδηγός / Συνοδηγός TOYOTA RACING GR Celica Rally1 Έλφιν Έβανς / Σκοτ Μάρτιν TOYOTA RACING GR Celica Rally1 Όλιβερ Σόλμπεργκ / Έλιοτ Έντμοντσον TOYOTA RACING GR Celica Rally1 Σάμι Πάγιαρι / Μάρκο Σάλμινεν GAZOO Racing TOYOTA GR Yaris Rally1 Οτ Τάνακ / Μάρτιν Γιάρβεογια GAZOO Racing TOYOTA GR Yaris Rally1 Τακαμότο Κατσούτα / Άαρον Τζόνστον GAZOO Racing TOYOTA GR Yaris Rally1 Κάλε Ροβάνπερα / Γιόνε Χάλτουνεν — επιλεγμένοι αγώνες

Ανοιχτή η πόρτα για τον Οζιέ

Το μερικό πρόγραμμα του Ροβάνπερα αφήνει περιθώριο για συμμετοχές και άλλων οδηγών κατά τη διάρκεια της σεζόν. Η Toyota αναφέρει ότι ανάμεσά τους θα μπορούσε να βρίσκεται ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπαστιάν Οζιέ, ο οποίος παραμένει μέλος της οικογένειας GAZOO Racing.

Δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα για τον Γάλλο. Η ομάδα θα εξετάζει επίσης ευκαιρίες για νεότερους οδηγούς που δείχνουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στην κορυφαία κατηγορία.

Δύο αυτοκίνητα με ισότιμες προδιαγραφές

Η GR Celica Rally1 και η GR Yaris Rally1 θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς του 2027, με ίση ισχύ και απόδοση. Η Toyota υπογραμμίζει ότι οι δύο ομάδες θα έχουν ισότιμες δυνατότητες διεκδίκησης της νίκης. Η εξέλιξη και η λειτουργία τους θα παραμείνουν κάτω από την ίδια στέγη, με την TGR-WRT να διατηρεί την επωνυμία της ως εταιρεία ανάπτυξης υψηλών επιδόσεων. Η κοινή υποδομή θα υποστηρίζει τόσο την εξέλιξη των αυτοκινήτων όσο και τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο σχημάτων.

Η παρουσίαση των πληρωμάτων έγινε στην έδρα της ομάδας, μία ημέρα μετά την τελετή έναρξης εργασιών για το νέο τεχνικό κέντρο της στην περιοχή Μαϊαγιάρβι. Παράλληλα, στις 3 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται εξαήμερο πρόγραμμα δοκιμών προσομοίωσης ράλλυ με το πρωτότυπο του 2027 στα δάση της κεντρικής Φινλανδίας. Η διαδικασία ομολογκασιόν προβλέπεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους. Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες και οι χρωματισμοί των δύο αυτοκινήτων θα παρουσιαστούν πριν από την έναρξη της νέας σεζόν.

Επόμενο βήμα και για τους νέους οδηγούς

Παράλληλα με το πρόγραμμα της κορυφαίας κατηγορίας, συνεχίζεται η εξέλιξη του GAZOO Racing WRC Challenge Program. Ο Γιούκι Γιαμαμότο θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα WRC2 μέσα από επιλεγμένους αγώνες, ενώ οι Γιάσπαρ Βάχερ και Τακούμι Ματσουσίτα θα αποκτήσουν περισσότερη εμπειρία με διευρυμένο πρόγραμμα συμμετοχών στο WRC με GR Yaris Rally2.

Οι Ρίο Ογκάτα και Κάντα Γιαναγκίντα θα συνεχίσουν με αυτοκίνητα Rally3, αυξάνοντας τις παρουσίες τους στο WRC3 και πραγματοποιώντας δοκιμές με Rally2. Ο 17χρονος Χιρόγια Μινόουα θα περάσει από την κατηγορία Rally4 στη Rally3, ενώ ο συνοδηγός Τομίγια Μαεκάουα θα συνεργάζεται συχνότερα με τον Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα, με επίκεντρο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστορικών Ράλλυ.