Ευχάριστα νέα για το WRC, καθώς η Ford ανακοίνωσε την επιστροφή της στο πρωτάθλημα με πλήρη εργοστασιακή συμμετοχή.

Η Ford επιστρέφει στις ρίζες της στους αγώνες ράλλυ, αντλώντας έμπνευση για τη δημιουργία μιας νέα γενιάς δυναμικών και ευέλικτων επιβατικών οχημάτων με αγωνιστικό DNA, τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

Καθώς εισέρχεται στη νέα αυτή εποχή, η Ford Racing επισημοποίησε πως από το 2028 θα αγωνίζεται στο WRC με μία πλήρως εργοστασιακά υποστηριζόμενη ομάδα. Πρόκειται για μία ευχάριστη εξέλιξη, η οποία θα ενισχύσει σημαντικά τη δυναμική του WRC στον παγκόσμιο χάρτη.

Η M-Sport πήρε το χρίσμα

Στην επιστροφή της στο WRC η Ford θα συνεργαστεί και πάλι με την M-Sport. Μαζί έχουν γνωρίσει τεράστιες επιτυχίες στα 30 χρόνια συνεργασίας τους και από το 2028 θα ενώσουν και πάλι τις δυνάμεις τους στο κορυφαίο επίπεδο αγώνων ράλλυ.

Ενόψει της σεζόν του 2029 η Ford σε συνεργασία με την M-Sport αναμένεται να εξελίξουν ένα ολοκαίνουργιο αγωνιστικό αυτοκίνητο, το οποίο θα αντλεί έμπνευση από ένα από τα επερχόμενα και ολοκαίνουργια ευρωπαϊκά επιβατικά μοντέλα που ετοιμάζει η αμερικανική μάρκα.

Ο διευθυντής της Ford Racing, Μαρκ Ράσμπρουκ, μίλησε για την επιστροφή των αμερικανών στο WRC: «Καθώς γιορτάζουμε τα 125 χρόνια της Ford Racing, η 50χρονη κληρονομία μας στο WRC μας κάνει περήφανους, λόγω της άμεσης σύνδεσή της με τα διασκεδαστικά και συναρπαστικά αυτοκίνητα που γεννήθηκαν μέσα από αυτήν. Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στους αγώνες ράλι το 2028 και για τα επόμενα χρόνια».

Τα μοντέλα Ford στο WRC

Αγωνιστικά της Ford που συμμετείχαν στα ράλι και βασίστηκαν σε μοντέλα παραγωγής, όπως τα Escort, Sierra, Focus, Fiesta και Puma, έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία του WRC, που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια.

Σε αυτό το διάστημα, η Ford έχει κατακτήσει 3 Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κατασκευαστών και 2 Οδηγών. Παράλληλα έχει συμβάλει στην εξέλιξη της καριέρας ορισμένων από τους πιο γνωστούς οδηγούς του αθλήματος σε κάθε είδους επιφάνεια, από την άσφαλτο και το χώμα μέχρι τον πάγο και την άμμο.

Επιπλέον, οι αναρίθμητες επιτυχίες στις ειδικές διαδρομές των αγώνων ράλι έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης για εμβληματικά μοντέλα της Ford, από το Escort Mexico του 1970 έως το νεότερο Ranger Raptor.