ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες του 2027

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα είναι ο 7ος γύρος του WRC σε ημερολόγιο 15 αγώνων, με επιστροφές ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου και νέους τεχνικούς κανονισμούς για το πρωτάθλημα.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις του 2027 θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου, αποτελώντας τον έβδομο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA. Το ημερολόγιο, το οποίο εγκρίθηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, περιλαμβάνει 15 αγώνες σε πέντε ηπείρους και συνοδεύει την εισαγωγή των νέων τεχνικών κανονισμών WRC27.

Ο ελληνικός αγώνας διατηρεί τη θέση του στο τέλος Ιουνίου, μετά τους τρεις διαδοχικούς ασφάλτινους γύρους σε Κροατία, Κανάρια Νησιά και Ιαπωνία. Το Ακρόπολις θα επαναφέρει τα πληρώματα στο χώμα, πριν από τη συνέχεια της ευρωπαϊκής αγωνιστικής περιόδου μέσα στο καλοκαίρι.

Νέα εποχή με τους κανονισμούς WRC27

Η σεζόν του 2027 θα σηματοδοτήσει την εφαρμογή του νέου τεχνικού πλαισίου WRC27. Οι κανονισμοί έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη μείωση του κόστους, τη διεύρυνση των συμμετοχών και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για αυτοκινητοβιομηχανίες και ανεξάρτητους κατασκευαστές.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα αποτελέσει μέρος αυτής της μετάβασης, διατηρώντας τον απαιτητικό χωμάτινο χαρακτήρα του σε μια χρονιά σημαντικών αλλαγών για το πρωτάθλημα.

«Το 2027 σηματοδοτεί την αρχή ενός συναρπαστικού νέου κεφαλαίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ και το ημερολόγιο αυτό αντανακλά τη φιλοδοξία μας να οικοδομήσουμε ένα ισχυρότερο, πιο προσιτό και πραγματικά παγκόσμιο πρωτάθλημα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της WRC Promoter, Ερίκ Μπουγιέ.

Επιστροφές ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου

Ανάμεσα στις σημαντικότερες αλλαγές βρίσκεται η επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στο WRC για πρώτη φορά από το 1988. Το Ράλλυ Ηνωμένων Πολιτειών θα διεξαχθεί στις 26–29 Αυγούστου, αποτελώντας τον ενδέκατο γύρο της χρονιάς.

Το Ηνωμένο Βασίλειο επιστρέφει επίσης στο πρόγραμμα, για πρώτη φορά από το 2019, με το Ράλλυ Σκωτίας στις 30 Σεπτεμβρίου–3 Οκτωβρίου. Στην Ιταλία, ο αγώνας θα έχει ασφάλτινο χαρακτήρα, με ειδικές διαδρομές στην περιοχή του Λάτσιο και σημείο αναφοράς τη Ρώμη.

Ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, ανέφερε: «Το ημερολόγιο αποτυπώνει την ισχυρή δυναμική του WRC. Οι νέοι αγώνες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία ενισχύουν το πρωτάθλημα σε χώρες με πλούσια παράδοση στα ράλλυ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες μάς προσφέρουν μια συναρπαστική ευκαιρία ανάπτυξης σε μια χώρα όπου το ενδιαφέρον για τα ράλλυ συνεχίζει να αυξάνεται».

Βρούτσης: «Αγώνας αντάξιος της ιστορίας του Ακρόπολις»

Με αφορμή την οριστικοποίηση του ημερολογίου, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, στάθηκε στη διεθνή παρουσία της διοργάνωσης και στην προετοιμασία του ελληνικού αγώνα:

«Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της αθλητικής ιστορίας της χώρας μας και μια διοργάνωση με ξεχωριστή διεθνή ταυτότητα. Η παρουσία του στο διευρυμένο ημερολόγιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ για το 2027 δίνει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να αναδείξει ξανά την αγωνιστική της παράδοση, τα τοπία και τη φιλοξενία της. Με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στόχος μας είναι ένας αγώνας αντάξιος της ιστορίας του Ακρόπολις και των προσδοκιών των πληρωμάτων και των θεατών».

Το πλήρες ημερολόγιο του 2027 για το WRC

Η αγωνιστική περίοδος θα ξεκινήσει στις 21–24 Ιανουαρίου με το Ράλλυ Μόντε Κάρλο και θα ολοκληρωθεί στις 25–28 Νοεμβρίου στη Σαουδική Αραβία.