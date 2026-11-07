Έπειτα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στους οδηγούς, η Mercedes F1 στοχεύει να εξασφαλίσει το double για τη σεζόν του 2026 στη Formula 1.

Η Formula 1 απέκτησε νέο παγκόσμιο πρωταθλητή στο Μεξικό, με τον Κίμι Αντονέλι να γράφει ιστορία, όμως η Mercedes έχει μπροστά της ακόμη έναν σημαντικό στόχο. Η γερμανική ομάδα ταξιδεύει στη Βραζιλία γνωρίζοντας ότι μπορεί να συνεχίσει στο ίδιο εορταστικό κλίμα.

Στο Σάο Πάολο έχει τη δεύτερη ευκαιρία της ναεξασφαλίσει και το πρωτάθλημα κατασκευαστών, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό νταμπλ σε μια χρονιά που σηματοδότησε την επιστροφή της στην κορυφή. Η μόνη αντίπαλός της είναι η Scuderia Ferrari, η οποία θέλει όσο τίποτα να παραμείνει στη μάχη του τίτλου, τουλάχιστον μέχρι το Λας Βέγκας.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Η βαθμολογία και τα μαθηματικά του τίτλου

Η Mercedes βρίσκεται στην κορυφή με 630 βαθμούς, έχοντας διαφορά 126 βαθμών από τη Ferrari, η οποία ακολουθεί με 504. Οι Red Bull και McLaren, με 382 και 365 βαθμούς αντίστοιχα, έχουν ήδη αποκλειστεί μαθηματικά από τη διεκδίκηση.

Με τέσσερις αγώνες να απομένουν, το μέγιστο που μπορεί να συγκεντρώσει μια ομάδα είναι 172 βαθμοί, εφόσον κατακτήσει τις δύο πρώτες θέσεις σε κάθε Grand Prix. Στη Βραζιλία δεν υπάρχει Αγώνας Σπριντ, επομένως μετά την Κυριακή θα απομένουν διαθέσιμοι μόλις 129 βαθμοί στους αγώνες του Λας Βέγκας, του Κατάρ και του Άμπου Ντάμπι.

Αυτό σημαίνει ότι η Mercedes χρειάζεται να αυξήσει τη διαφορά της από τη Ferrari κατά μόλις τρεις βαθμούς. Σε μια τέτοια περίπτωση, το προβάδισμά της θα φτάσει τους 129 βαθμούς και ακόμη κι αν οι δύο ομάδες ισοβαθμήσουν στο τέλος της χρονιάς, η Mercedes θα κατακτήσει τον τίτλο λόγω των περισσότερων νικών της.

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Τα αποτελέσματα που δίνουν τον τίτλο στη Mercedes

Το πιο απλό σενάριο για τη Mercedes είναι η νίκη ενός εκ των Αντονέλι ή Τζορτζ Ράσελ, με τον teammate του να τερματίζει στην πρώτη τετράδα. Ένα αποτέλεσμα 1-2, 1-3 ή 1-4 εξασφαλίζει μαθηματικά το πρωτάθλημα, ανεξάρτητα από τις θέσεις των δύο Ferrari.

Ωστόσο, η γερμανική ομάδα δεν χρειάζεται απαραίτητα να κερδίσει τον αγώνα. Αν η Ferrari δεν κατακτήσει κανέναν βαθμό, αρκεί μία όγδοη θέση από τον Αντονέλι ή τον Ράσελ, καθώς οι τέσσερις βαθμοί θα είναι αρκετοί για την κατάκτηση του τίτλου.

Ακόμη και μια νίκη της Ferrari δεν αποκλείει τη στέψη της Mercedes. Για παράδειγμα, εάν οι Αντονέλι και Ράσελ τερματίσουν δεύτερος και τρίτος, συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς, η γερμανική ομάδα θα στεφθεί πρωταθλήτρια ακόμη και με νίκη της Ferrari, εφόσον το δεύτερο κόκκινο μονοθέσιο τερματίσει όγδοο ή χαμηλότερα.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.