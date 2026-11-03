Honda CRF1150L Africa Twin: Ολική επαναφορά (vid)

Νέος κινητήρας και πλαίσιο, πλήρως ανανεωμένη σχεδίαση, βελτιωμένη εργονομία και σημαντικές αναβαθμίσεις στον εξοπλισμό υπογράφουν το Africa του 2027.

Η κορυφαία adventure μοτοσικλέτα της Honda περνά στη νέα της γενιά με εκτεταμένες αλλαγές. Το νέο CRF1150L Africa Twin των 1.131 πλέον κ.εκ. προσφέρει αυξημένη ισχύ και ροπή χάρη σε ολοκληρωμένες βελτιώσεις του δικύλινδρου εν σειρά κινητήρα, που ενισχύουν τις επιδόσεις και την αποδοτικότητά του. Το ατσάλινο πλαίσιο και το αλουμινένιο ψαλίδι είναι ελαφρύτερα, ενώ το χαμηλότερο κέντρο βάρους προκύπτει από τη συγκέντρωση των μαζών και τη νέα διάταξη με βοηθητικό ρεζερβουάρ καυσίμου.

Επισκόπηση μοντέλου

Έχουν περάσει σχεδόν 40 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση του Honda XRV650 Africa Twin στην Ευρώπη. Παρότι το CRF1000L Africa Twin του 2016 ήταν μια ολοκαίνουργια μοτοσικλέτα, κληρονόμησε πλήρως τον χαρακτήρα και τη φιλοσοφία που έκαναν την αρχική γενιά τόσο δημοφιλή. Η ισορροπία ανάμεσα στην ισχύ και το χαμηλό βάρος αποτέλεσε βασικό στοιχείο της απήχησης τόσο του αρχικού όσο και του σύγχρονου μοντέλου. Γρήγορα το CRF1000L Africa Twin καθιερώθηκε ως μία πραγματικά πολυδιάστατη μοτοσικλέτα, αγαπητή τόσο σε ταξιδιώτες που γυρίζουν τον κόσμο όσο και σε καθημερινούς αναβάτες. Το 2018, τόσο οι εκδόσεις μηχανικού κιβωτίου όσο και οι εκδόσεις DCT απέκτησαν Throttle By Wire (TBW), περισσότερες επιλογές προγραμμάτων οδήγησης και βελτιωμένο Honda Selectable Torque Control (HSTC), προσφέροντας μεγαλύτερο έλεγχο σε περισσότερες συνθήκες. Οι αλλαγές στην εισαγωγή και την εξαγωγή βελτίωσαν την απόκριση και τον ήχο του κινητήρα. Τότε παρουσιάστηκε και η έκδοση Africa Twin Adventure Sports, με καλύτερη προστασία από τον αέρα, μεγαλύτερη αυτονομία και αναρτήσεις αυξημένης διαδρομής.

Το 2020 αποτέλεσε νέο ορόσημο, με κινητήρα 1.084 κ.εκ. μεγαλύτερης διαδρομής εμβόλων. Η έκδοση CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ενίσχυσε τις ταξιδιωτικές της δυνατότητες με την προαιρετική ηλεκτρονική ανάρτηση Showa EERA, ενώ η βασική απέκτησε πιο επιθετική, συμπαγή εμφάνιση εμπνευσμένη από τους αγώνες rally. Με μεγαλύτερη ισχύ και ροπή έγινε παράλληλα σημαντικά ελαφρύτερη, πιστή στις αρχικές της αρχές. Το 2022, οι βελτιωμένες ρυθμίσεις DCT και η αλουμινένια πίσω σχάρα στο βασικό εξοπλισμό βελτίωσαν την καθημερινή πρακτικότητα. Το 2024 ακολούθησαν η δυνατότητα ηλεκτρονικής ανάρτησης, η αυξημένη ροπή, περαιτέρω βελτιώσεις στο κιβώτιο DCT και πλουσιότερος εξοπλισμός. Η δημοτικότητα του αναγεννημένου Africa Twin διατηρείται επί μία δεκαετία. Από την επανεμφάνισή του έχει γίνει το δεύτερο δημοφιλέστερο μοντέλο στην ευρωπαϊκή κατηγορία Adventure άνω των 1.000 κ.εκ., με περισσότερες από 120.000 πωλήσεις. Βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις τρεις δημοφιλέστερες μοτοσικλέτες Honda άνω των 125 κ.εκ. στην Ευρώπη, με εξαιρετικά πιστό κοινό.

Το 2027 ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο. Το ανανεωμένο CRF1150L Africa Twin πλαισιώνεται από το τελείως νέο CRF1150L Africa Twin Enduro Sports (ακολουθεί σύντομα πλήρης παρουσίαση) και το ιδιαίτερα εξελιγμένο CRF1150L Africa Twin Adventure Sports.

Αλλάζουν όλα

Στη δέκατη επέτειό της, η εμβληματική adventure της Honda δέχεται την πιο ολοκληρωμένη αναβάθμιση της ιστορίας της. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο εκτενώς επανασχεδιασμένος δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας των 1.131 κ.εκ. (από 1.084), κοινός σε όλη την γκάμα Africa Twin 2027. Η μέγιστη ισχύς αυξάνεται κατά 17Hp, φτάνοντας πλέον τους 119, με τη ροπή να ενισχύεται κατά 7Nm (συνολικά 119Nm). Αυτό επιτυγχάνεται με επανασχεδιασμένη εισαγωγή, μεγαλύτερες πεταλούδες γκαζιού, αλλαγές στον μηχανισμό βαλβίδων και την κυλινδροκεφαλή και υψηλότερη σχέση συμπίεσης. Νέα εξέλιξη σε έμβολα, μπιέλες, στροφαλοφόρο και αντικραδασμικούς άξονες συμπληρώνει τις αλλαγές, μαζί με βελτιώσεις στο μηχανικό συμπλέκτη και το εξατάχυτο κιβώτιο. Τα περισσότερα κυβικά ήρθαν χάρη σε αύξηση της διαμέτρου κυλίνδρου κατά 2mm, με αμετάβλητη τη διαδρομή. Η σχέση συμπίεσης αυξήθηκε σημαντικά από 10,5:1 σε 12,1:1. Τα νέα οδηγικά προγράμματα Sport, Touring, Urban και Rain συμπληρώνονται από τα Offroad και Offroad+, με το τελευταίο να έχει εξελιχθεί ειδικά για πιο απαιτητικά εδάφη. Όλα επιτρέπουν πλέον εξατομίκευση των ρυθμίσεων μέσα από το ίδιο πρόγραμμα.

Το πλαίσιο εξελίχθηκε σημαντικά για ακόμη καλύτερη ευελιξία στις στροφές και δυναμική συμπεριφορά. Πλαίσιο και ψαλίδι είναι συνολικά 1,4 kg ελαφρύτερα, ενώ η συγκέντρωση των μαζών και η τοποθέτηση μέρους του καυσίμου σε νέο βοηθητικό ρεζερβουάρ κάτω από τη σέλα μειώνουν το κέντρο βάρους. Το στενότερο τιμόνι βρίσκεται ψηλότερα και πιο μπροστά, τα μαρσπιέ ελαφρώς πιο μέσα και πίσω και η ανασχεδιασμένη σέλα διαθέτει νέα πυκνότητα αφρού και περίγραμμα για μεγαλύτερη άνεση στα ταξίδια.

Στον τομέα της τεχνολογίας, ο πίνακας πληροφοριών 5,7 ιντσών συνδυάζεται με έγχρωμη οθόνη αφής TFT 7 ιντσών, που εκκινεί σε μόλις πέντε δευτερόλεπτα και προσφέρει ειδική εκτός δρόμου απεικόνιση με πυξίδα. Οι νέοι φωτιζόμενοι διακόπτες κάνουν το χειρισμό πιο εύκολο. Ο χειρισμός γίνεται από την οθόνη αφής και τους νέους φωτιζόμενους διακόπτες. Θήκη που κλειδώνει στο κάλυμμα του ρεζερβουάρ χωρά μεγάλο smartphone και διαθέτει θύρα USB-C. Η συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto είναι πλέον ασύρματη, ενώ το Honda Smart Key ελέγχει την ανάφλεξη, το κλείδωμα του τιμονιού και την τάπα καυσίμου. Cruise control, θερμαινόμενα γκριπ, προστατευτικά χεριών και αλουμινένια πίσω σχάρα περιλαμβάνονται επίσης στο βασικό εξοπλισμό.

Νέος ο κινητήρας...

Οι αλλαγές έχουν γίνει προκειμένου να προσφέρουν στη μοτοσικλέτα ισχυρότερη επιτάχυνση, καλύτερη απόκριση στις ρεπρίζ και ακόμη μεγαλύτερη ταξιδιωτική ικανότητα. Η τελική ταχύτητα δεν αλλάζει, αλλά η απόδοση από την πρώτη έως την πέμπτη σχέση είναι πιο άμεση. Οι νέες σχέσεις μειώνουν τις στροφές του κινητήρα κατά την κίνηση στον αυτοκινητόδρομο. Ολόκληρη η διαδρομή του αέρα, από τον μεγαλύτερης διαμέτρου αγωγό εισαγωγής και το φιλτροκούτι μέχρι τις θυρίδες εισαγωγής, έχει επανασχεδιαστεί για καλύτερη απόδοση και απόκριση στο γκάζι. Οι πεταλούδες έχουν πλέον διάμετρο 52mm (από 46), ενώ η πρόσβαση στο φίλτρο αέρα είναι ευκολότερη. Ο συμπαγής μηχανισμός βαλβίδων SOHC Unicam διατηρείται. Ο χαμηλά τοποθετημένος χυτός εκκεντροφόρος επιτρέπει συμπαγή κυλινδροκεφαλή, ενώ η γεωμετρία των αυλών και του θαλάμου καύσης έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες υψηλότερης συμπίεσης και καλύτερης ροής αέρα. Αλλαγές έχουν γίνει στον χρονισμό του εκκεντροφόρου, το βύθισμα βαλβίδων και τις προδιαγραφές ελατηρίων. Η διάμετρος των βαλβίδων εισαγωγής αυξήθηκε κατά 1mm, ενώ οι βαλβίδες εξαγωγής απέκτησαν νέο προφίλ. Για μεγαλύτερη αντοχή έχει αυξηθεί το πλάτος της καδένας χρονισμού και έχουν βελτιστοποιηθεί ο τεντωτήρας και τα εξαρτήματά της. Τα ολοκαίνουργια έμβολα διαθέτουν νέο σχήμα κορώνας, ποδιά, πείρους και ελατήρια συμπίεσης, απόξεσης και ελέγχου λαδιού. Ελαφριά αλουμινένια χιτώνια συμβάλλουν στη μείωση βάρους, ενώ μπιέλες και στροφαλοφόρος έχουν επαναζυγοσταθμιστεί για τις αυξημένες πιέσεις καύσης.

Ο στροφαλοφόρος με γωνία 270° και τα άνισα διαστήματα ανάφλεξης διατηρούν τον χαρακτηριστικό παλμό και την αίσθηση πρόσφυσης. Οι δευτερογενείς κραδασμοί εξισορροπούνται από την παλινδρομική κίνηση των εμβόλων και οι επανασχεδιασμένοι αντικραδασμικοί άξονες δύο αξόνων ελέγχουν αποτελεσματικά τις πρωτογενείς αδρανειακές δυνάμεις. Η αρχιτεκτονική παραμένει συμπαγής: οριζόντια διαιρούμενα κάρτερ, αντλία νερού ενσωματωμένη στο κάλυμμα συμπλέκτη και θερμοστάτης στην κυλινδροκεφαλή. Οι εκδόσεις μηχανικού κιβωτίου και DCT μοιράζονται τα ίδια κάρτερ με μικρές μόνο εξωτερικές διαφορές. Οι αντλίες νερού και λαδιού κινούνται από τους αντικραδασμικούς άξονες. Η διάταξη ημίξηρου κάρτερ αποθηκεύει το λάδι χαμηλά, περιορίζοντας το συνολικό ύψος του κινητήρα. Για το 2027 έχουν βελτιωθεί και οι εσωτερικές δίοδοι λαδιού. Η έκδοση μηχανικού κιβωτίου διαθέτει νέο συμπλέκτη για την αυξημένη ισχύ και ροπή και αναβαθμισμένες σχέσεις μετάδοσης. Νέα επιφανειακή κατεργασία στις φουρκέτες του κιβωτίου βελτιώνει την ποιότητα αλλαγών και την αντοχή. Οι δύο λαιμοί εξάτμισης πριν τον καταλύτη έχουν επίσης επανασχεδιαστεί για βέλτιστο συνδυασμό απόδοσης και εκπομπών.

Ηλεκτρονικά συστήματα

Η διαχείριση Throttle By Wire (TBW), η μονάδα αδρανειακών μετρήσεων IMU έξι αξόνων και η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου ECU παραμένουν στην καρδιά του συστήματος. Με μία αλλαγή προγράμματος, ο αναβάτης μπορεί να προσαρμόζει απόδοση, χαρακτήρα και αίσθηση του κινητήρα. Ρυθμίζονται τα επίπεδα ισχύος Engine Power (EP) και φρένου κινητήρα Engine Braking (EB). Για το 2027 προστίθενται δύο επίπεδα απόκρισης γκαζιού, Dynamic και Comfort, μέσα στα προκαθορισμένα προγράμματα, ενώ ορισμένες παράμετροι μπορούν να αλλάζουν μέσα σε κάθε πρόγραμμα ως επιλογή User. Το Honda Selectable Torque Control (HSTC) προσφέρει επτά επίπεδα παρέμβασης, προσαρμοσμένα στα δεδομένα που συλλέγει σε πραγματικό χρόνο η IMU. Έχει επίσης βελτιωθεί η ρύθμιση της ελεγχόμενης ολίσθησης του πίσω τροχού για εκτός δρόμου οδήγηση. Περιλαμβάνεται Wheelie Control (WC), ενώ το HSTC μπορεί να απενεργοποιηθεί πλήρως.

Νέο και το πλαίσιο

Η εξέλιξη του πλαισίου επικεντρώθηκε στη μείωση του κέντρου βάρους. Πηγή έμπνευσης ήταν το θρυλικό NXR750, που κατέκτησε τέσσερις συνεχόμενες νίκες στο Paris-Dakar μεταξύ 1986 και 1989. Όπως εκείνη η αγωνιστική μοτοσικλέτα της HRC, το νέο Africa Twin διαθέτει βοηθητικό ρεζερβουάρ κάτω από τη σέλα, επιτρέποντας χαμηλότερη στάθμη καυσίμου στο κύριο ρεζερβουάρ. Η νέα διάταξη καυσίμου συνοδεύεται από προσεκτική τοποθέτηση μπαταρίας, ECU, τάπας πλήρωσης και φιλτροκουτιού για καλύτερη συγκέντρωση των μαζών. Έτσι η μοτοσικλέτα γίνεται πιο ευέλικτη και σταθερή, τόσο σε ελιγμούς χαμηλής ταχύτητας όσο και σε γρήγορες διαδρομές. Το ατσάλινο πλαίσιο ημι-διπλής δοκού έχει βελτιστοποιηθεί: η νέα στήριξη στην κυλινδροκεφαλή αυξάνει την αποτελεσματικότητα της ακαμψίας και επιτρέπει αλλαγές στις διατομές και στο πάχος τοιχωμάτων, μειώνοντας το βάρος κατά 0,8kg. Το αλουμινένιο ψαλίδι είναι κατά 0,6 kg ελαφρύτερο και η ακαμψία του έχει προσαρμοστεί στις νέες ιδιότητες του πλαισίου. Το υποπλαίσιο είναι βιδωτό, από αλουμίνιο. Η βασική γεωμετρία παραμένει δοκιμασμένη: μεταξόνιο 1.575mm, γωνία κάστερ 27,5° και ίχνος 117mm. Το βάρος με υγρά είναι 237 kg για το μηχανικό κιβώτιο και 247 kg για την έκδοση DCT.

Ανάρτηση Showa EERA...

Προαιρετική στα παλαιότερα μοντέλα, αποτελεί πλέον βασικό εξοπλισμό και ενσωματώνει Honda Skyhook Control. Το σύστημα υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο την κατάλληλη δύναμη απόσβεσης χρησιμοποιώντας την ταχύτητα από την ECU, την κίνηση και στάση της μοτοσικλέτας από την IMU και τη διαδρομή πιρουνιού από αισθητήρα. Η μονάδα ελέγχου αλλάζει τα χαρακτηριστικά απόσβεσης σε μόλις 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου. Το νέο ανεστραμμένο πιρούνι Showa έχει διάμετρο 49mm (από 45), ενώ η πίσω ανάρτηση διατηρεί το μοχλικό σύστημα Pro-Link. Η διαδρομή μειώνεται κατά 10mm, σε 220 mm εμπρός και 210 mm πίσω, συμβάλλοντας στο χαμηλότερο κέντρο βάρους και στη συνολική ισορροπία. Το Honda Skyhook ελέγχει συνεχώς τις δυνάμεις απόσβεσης βάσει των κατακόρυφων κινήσεων και της μεταβολής της κλίσης της αναρτώμενης μάζας. Η παρέμβαση είναι εντονότερη κατά την όρθια κίνηση και προσαρμόζεται έξυπνα στις στροφές για να μην περιορίζει την πληροφόρηση του αναβάτη.

Η νέα λειτουργία Minimum μειώνει το ύψος της σέλας κατά 10mm και παραμένει ενεργή ακόμη και όταν κλείσει ο διακόπτης. Οι βασικές επιλογές προφόρτισης καλύπτουν αναβάτη, αναβάτη με αποσκευές, συνεπιβάτη και συνεπιβάτη με πλήρες φορτίο. Η απόσβεση συνδέεται με κάθε πρόγραμμα οδήγησης, με πρόσθετη ρύθμιση User -1, 0 ή +1. Η προφόρτιση επιλέγεται αυτόματα, αλλά ρυθμίζεται και χειροκίνητα σε 24 βήματα.

Φρένα και τροχοί

Το φρενάρισμα εξασφαλίζουν συμπαγείς ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες εμπρός, με δύο πλευστούς κυματιστούς δίσκους 310mm και μεταλλικά τακάκια. Πίσω υπάρχει επίσης κυματιστός δίσκος 256mm με ειδική διάτρηση και προφίλ για καλύτερη αίσθηση και έλεγχο. Διατηρούνται οι ακτινωτοί τροχοί 21 ιντσών εμπρός και 18 πίσω, με tubeless ελαστικά που επιτρέπουν επισκευή διάτρησης χωρίς αφαίρεση τροχού. Οι ανοξείδωτες ακτίνες ενισχύουν την αντοχή. Οι διαστάσεις είναι 90/90-21 εμπρός και 150/70-18 πίσω. Βασική έγκριση έχουν τα Metzeler Karoo Street, ενώ για πιο απαιτητική εκτός δρόμου χρήση διατίθενται και Michelin Anakee Wild.

Σχεδίαση και εξοπλισμός

Το CRF1150L Africa Twin υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Versatile Adventure». Η χαρακτηριστική σιλουέτα παραμένει άμεσα αναγνωρίσιμη, με έντονο εμπρός φέρινγκ και ψηλά τοποθετημένους πλαϊνούς ώμους. Οι νέοι διπλοί προβολείς LED τονίζουν την εμφάνιση και βελτιώνουν την ορατότητα. Ο ενσωματωμένος φωτισμός στροφών φωτίζει καλύτερα την κατεύθυνση πορείας, ενώ τα DRL ενισχύουν την ορατότητα της μοτοσικλέτας στους άλλους χρήστες του δρόμου. Το νέο πίσω φωτιστικό σώμα LED με φακό S-Glitter-cut προσφέρει καλύτερη φωτεινή απόδοση και πιο ιδιαίτερη εμφάνιση.

Η αισθητική αντανακλά τη νέα φιλοσοφία του πλαισίου: έμφαση στο εμπρός τμήμα και λιτές πίσω επιφάνειες κάνουν ορατή τη συγκέντρωση των μαζών προς το κέντρο. Πέρα από την εμφάνιση, βελτιώσεις στην εργονομία αυξάνουν την άνεση και τον έλεγχο. Το τιμόνι είναι κατά 10mm στενότερο και βρίσκεται κατά 10mm ψηλότερα και πιο μπροστά. Τα μαρσπιέ βρίσκονται κατά 20mm πιο κοντά μεταξύ τους και 10mm πιο πίσω. Η ενσωματωμένη θήκη στο κάλυμμα του ρεζερβουάρ ξεκλειδώνει με πίεση, χωρά σύγχρονο smartphone και διαθέτει USB-C. Η χωρητικότητα καυσίμου παραμένει 18,8 λίτρα, ενώ η διάταξη των δύο ρεζερβουάρ εξασφαλίζει δυνητική αυτονομία περίπου 370 km. Η σέλα διαθέτει κατά 5mm παχύτερο αφρό στη ζώνη επαφής των γοφών και πρόσθετη ενίσχυση προς τα πίσω για μεγαλύτερη άνεση. Το ύψος ρυθμίζεται στα 850 ή 870mm, ενώ η λειτουργία Minimum της ανάρτησης Showa Skyhook το μειώνει κατά επιπλέον 10mm.

Το νέο σύστημα οργάνων και ψυχαγωγίας συνδυάζει οθόνη πληροφοριών 5,7 ιντσών και έγχρωμη οθόνη αφής TFT 7 ιντσών. Ο χρόνος εκκίνησης μειώθηκε περίπου 70%, στα 5 δευτερόλεπτα. Η οπτική συγκόλληση της οθόνης βελτιώνει την αναγνωσιμότητα σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, ενώ η ειδική απεικόνιση off-road περιλαμβάνει πυξίδα. Η ασύρματη σύνδεση επιτρέπει πλοήγηση, επικοινωνία και αναπαραγωγή μουσικής από την οθόνη. Οδηγίες στροφή προς στροφή και πληροφορίες πολυμέσων προβάλλονται ως widgets, ενώ η υποστήριξη intercom και τριμερούς επικοινωνίας ενισχύει την ταξιδιωτική ευχρηστία. Οι νέοι φωτιζόμενοι διακόπτες κάνουν τον χειρισμό διαισθητικό, με το Smart Key να ελέγχει την ανάφλεξη, την ηλεκτρική κλειδαριά τιμονιού και την τάπα ρεζερβουάρ. Cruise control, θερμαινόμενα γκριπ, προστατευτικά χεριών και αλουμινένια σχάρα είναι στάνταρ.

Στον τομέα ασφάλειας, τα εμπρός και πίσω φλας διαθέτουν Emergency Stop Signal (ESS), που ενεργοποιεί αυτόματα τα αλάρμ σε απότομο φρενάρισμα πάνω από 50km/h για προειδοποίηση των πίσω οχημάτων. Το σύστημα φλας διαθέτει επίσης έξυπνη αυτόματη ακύρωση με βάση τις ταχύτητες εμπρός και πίσω τροχού, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης. Η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί. Στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου στόχου της Honda για μηδενικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις έως το 2050, μέσω ουδετερότητας άνθρακα, κυκλικής οικονομίας πόρων και καθαρής ενέργειας, χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένα υλικά σε διάφορα σημεία. Μεταβιομηχανικό ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο (PIR PP) και πολυαμίδιο (PIR PA) χρησιμοποιούνται στη βάση της σέλας και τη στήριξη του πίσω φτερού. Η ζελατίνα κατασκευάζεται από Durabio με πρώτη ύλη μη βρώσιμα σφαιρίδια καλαμποκιού, ενώ μετακαταναλωτικό ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο (PCR PP) χρησιμοποιείται στα χρωματιστά πλαστικά μέρη.

Γνήσια αξεσουάρ Honda

Για το CRF1150L Africa Twin του 2027 διατίθεται μεγάλη γκάμα γνήσιων αξεσουάρ Honda. Συνδυάζει λύσεις μεταφοράς αποσκευών, άνεσης, προστασίας και περιπέτειας, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της μοτοσικλέτας και καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες οδήγησης.

Τέλος, τα χρώματα του νέου CRF1150L Africa Twin είναι δύο, αμφότερα νέα: Pearl Glare White (Tricolour) και Mat Sandstorm Beige.