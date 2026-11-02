Voge R125S/R250S: Κάνοντας μεγάλα όνειρα

Δικαίωμα στις μοτοσυκλέτες έχουν πλέον όλοι, με τα δύο νέα μοντέλα της Voge να μην έχουν να ζηλέψουν τίποτα από προτάσεις μεγαλύτερου κυβισμού!

Συνήθως οι αγοραστές της κατηγορίας 125 έως 250 κ.εκ. επιλέγουν scooter για λόγους —κατά βάση— χρηστικότητας, όμως υπάρχουν και οι πιο θερμόαιμοι που θα προτιμήσουν μια αγορά με γνώμονα την οδική συμπεριφορά και την οδηγική απόλαυση. Σε αυτούς ακριβώς τους αναβάτες απευθύνονται τα νέα Voge R125S και R250S, δύο μικρές σε κυβισμό μοτοσυκλέτες δρόμου που αντλούν τεχνολογία, περιφερειακά και εξοπλισμό από μεγαλύτερα σε κυβισμό μοντέλα.

Οι κάτοχοι διπλωμάτων Α1/Β θα στραφούν στο 125 και αυτοί με Α2 στο 250, όντας σίγουροι πως η αγορά τους θα τους ανταμείψει πλουσιοπάροχα. Από τη μία η φρέσκια αισθητική και από την άλλη τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα αποδειχθούν σε βάθος χρόνου ως λίαν επιτυχημένες συνταγές. Και η επιλογή γίνεται μονόδρομος όταν μπει στην εξίσωση και η σχέση τιμής/εξοπλισμού!

Στυλ και Εξοπλισμός

Με την επιθετική τους σχεδίαση, τις αιχμηρές γραμμές και τις προσεγμένες λεπτομέρειες, τα δύο RS κερδίζουν το βλέμμα των νέων αναβατών με την πρώτη ματιά. Οι μοτοσυκλέτες διαθέτουν δύο προγράμματα οδήγησης (riding modes), επιτρέποντας την προσαρμογή της απόκρισης του κινητήρα στις εκάστοτε συνθήκες, ενισχύοντας έτσι τόσο την ασφάλεια όσο και την ευελιξία στη χρήση.

Οι ζάντες αλουμινίου με ελαστικά tubeless, το ανεστραμμένο πιρούνι και ο προβολέας τεχνολογίας full LED προσδίδουν μια σύγχρονη και δυναμική εμφάνιση. Ο πίνακας οργάνων με τις λευκές ενδείξεις σε μαύρο φόντο προσφέρει εξαιρετική ευκρίνεια και διαθέτει μια απλή λειτουργία πλοήγησης «στροφή προς στροφή» (turn-by-turn), ιδανική για τις αστικές μετακινήσεις.

Η χρηστικότητα εκτοξεύεται με τη διπλή θύρα USB, ενώ όλοι θα εκτιμήσουν την ύπαρξη κάμερας Dash Cam που καταγράφει τις διαδρομές μας κατά βούληση. Εξοπλισμένα με δικάναλο ABS και απενεργοποιούμενο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, τα νέα R125S και R250S εγγυώνται ασφάλεια ακόμα και σε απαιτητικές καιρικές συνθήκες, μια κρίσιμη προτεραιότητα ειδικά για αναβάτες που τώρα μπαίνουν στον κόσμο των δύο τροχών.

Κινητήρας και Πλαίσιο

Στην καρδιά των μοτοσυκλετών βρίσκονται δύο σύγχρονοι μονοκύλινδροι υγρόψυκτοι κινητήρες με δύο επικεφαλής εκκεντροφόρους (DOHC) και τετραβάλβιδες κεφαλές. Ο ένας έχει χωρητικότητα 124,8cc με απόδοση 15Hp στις 9.500rpm και 12Nm ροπής στις 8.000rpm, ενώ ο μεγαλύτερος των 250cc προσφέρει ισχύ 29,24Hp/9.750rpm και ροπή 23Nm/7.500rpm. Χάρη στο ηλεκτρονικό σύστημα ψεκασμού στην τροφοδοσία, η απόκριση στο γκάζι είναι άμεση και ομαλή, ενώ το κιβώτιο των 6 ταχυτήτων έχει σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιεί στο έπακρο τις επιδόσεις, είτε πρόκειται για κίνηση στο αστικό περιβάλλον είτε για διαδρομές σε ορεινούς δρόμους με στροφές.

Πλαίσιο και υποπλαίσιο σε μια ενιαία ατσάλινη δομή χωροδικτυώματος υπόσχονται την απαιτούμενη στιβαρότητα και ακαμψία, ενώ το ανεστραμμένο πιρούνι, το μονό ρυθμιζόμενο αμορτισέρ και το ενισχυμένο ψαλίδι εγγυώνται από την πλευρά τους μια ξεκάθαρα μοτοσυκλετιστική οδική συμπεριφορά.

Διαστάσεις και εργονομία

Με μήκος 2020mm, μεταξόνιο 1375mm, πλάτος 795mm και ύψος 1100mm, τα δύο RS προσφέρουν μια φυσική και άνετη θέση οδήγησης, γεγονός που τα καθιστά φιλικά ακόμα και για υψηλόσωμους αναβάτες.

Το φαρδύ τιμόνι, το χαμηλό βάρος των μόλις 141kg και το ύψος της σέλας στα 790mm από το έδαφος καθιστούν τις μοτοσυκλέτες προσιτές και εύκολες στο χειρισμό, ακόμα και για λιγότερο έμπειρους αναβάτες.

Ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει:

Δικάναλο Bosch ABS

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης TCS (απενεργοποιούμενο)

Δύο οδηγικά προγράμματα (Eco + Sport)

Φωτιστικά Full LED

Έγχρωμη Οθόνη υψηλής ευκρίνειας με πλήρεις ενδείξεις

Συνδεσιμότητα Bluetooth με δυνατότητα πλοήγησης turn by turn

Dash Cam (κάμερα καταγραφής διαδρομών)

Αεροδυναμική καρίνα

Χειρολαβές συνεπιβάτη

Πρίζα USB (Α+C)

Τιμές που συγκινούν

Οι τιμές λιανικής των δύο νέων μοντέλων είναι εξαιρετικά προσιτές, δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα ευρύ κοινό να τα αποκτήσει:

R125S: 2.995€

R250S: 3.295€

Καλύπτονται από εγγύηση δύο ετών χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό και για την απόκτησή τους προσφέρεται εξόφληση σε 18 άτοκες δόσεις με κάρτα ή ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, ακόμη και χωρίς προκαταβολή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της αντιπροσωπείας εδώ.