Με μία εξομολόγηση γεμάτη συναίσθημα, ο Τζορτζ Ράσελ μίλησε για την απώλεια του φετινού τίτλου της Formula 1 και το τι ακολουθεί.

Η κατάκτηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1 από τον Κίμι Αντονέλι στο Grand Prix Μεξικού δημιούργησε δύο εντελώς διαφορετικά συναισθήματα στο στρατόπεδο της Mercedes. Από τη μία πλευρά, ο 20χρονος Ιταλός πανηγύριζε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του, ενώ από την άλλη ο Τζορτζ Ράσελ έβλεπε να ολοκληρώνεται οριστικά μια χρονιά στην οποία είχε ξεκινήσει ως ένας από τους βασικούς διεκδικητές του πρωταθλήματος.

Ο Βρετανός, ο οποίος αποχώρησε ιδιαίτερα απογοητευμένος από το Μεξικό χωρίς να πραγματοποιήσει τις καθιερωμένες δηλώσεις στη μεικτή ζώνη, επέλεξε τα social media για να εκφράσει δημόσια όσα αισθανόταν. Με μια εκτενή και ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στο Instagram, αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, συνεχάρη τον teammate του και έστειλε το δικό του μήνυμα για τη συνέχεια της καριέρας του.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

«Περισσότερες κακές ημέρες παρά καλές»

Ο Ράσελ ξεκίνησε τη χρονιά με νίκη στο Grand Prix Αυστραλίας, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες για την ανταγωνιστικότητα της Mercedes. Ωστόσο, στη συνέχεια αντιμετώπισε προβλήματα αξιοπιστίας και αστάθεια στην απόδοσή του, την ώρα που ο Αντονέλι εξελισσόταν στον κυρίαρχο του πρωταθλήματος.

«Νομίζω ότι τώρα είναι μια αρκετά κατάλληλη στιγμή για να μιλήσω μέσα από την καρδιά μου. Αυτή η σεζόν ξεκίνησε ακριβώς όπως ήλπιζα, αλλά πολύ γρήγορα τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή, με ατυχίες και κακές εμφανίσεις. Είναι η πρώτη πραγματικά δύσκολη σεζόν της καριέρας μου στην οποία είχα περισσότερες κακές ημέρες παρά καλές», έγραψε.

Στη συνέχεια περιέγραψε με ασυνήθιστη ειλικρίνεια την ψυχολογική δυσκολία που αντιμετώπισε προσπαθώντας να ανατρέψει την κατάσταση.

«Ήταν δύσκολο να το διαχειριστώ; Ναι, πάρα πολύ. Ήταν δύσκολο να βρίσκω τη δύναμη να σηκώνομαι ξανά, εβδομάδα με την εβδομάδα; Ναι, πάρα πολύ. Υπήρξαν στιγμές σύγχυσης; Συχνά. Το μόνο που ξέρω είναι ότι έδωσα τα πάντα και το 2026 δεν ήταν γραφτό να είναι η χρονιά μου».

BRASILLLLLLLLLLL 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 https://t.co/vERedUuLJx — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 4, 2026

Η αναγνώριση στον Αντονέλι και η υπόσχεση για τη συνέχεια

Παρά την προσωπική απογοήτευση, ο Ράσελ δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει το επίτευγμα του Αντονέλι, ο οποίος εξασφάλισε τον τίτλο τέσσερις αγώνες πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

«Θέλω να συγχαρώ ειλικρινά τον Κίμι για μια απολύτως απίστευτη σεζόν. Αξίζεις πραγματικά το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ την ομάδα που δημιούργησε το καλύτερο μονοθέσιο και την καλύτερη μονάδα ισχύος αυτή τη σεζόν. Ήταν πραγματικά συγκινητικό να βλέπω όλους να ενώνονται, έπειτα από τέσσερα δύσκολα χρόνια, για να επαναφέρουν τη Mercedes στην κορυφή», είπε.

Η απογοήτευση του Ράσελ έγινε ακόμη μεγαλύτερη στο Μεξικό, όπου ένα πρόβλημα στην απόδοση ισχύος του μονοθεσίου του κατά την εκκίνηση τον έκανε να χάσει θέσεις. Ο Βρετανός τερμάτισε τελικά έκτος, με τον Τότο Βολφ να παραδέχεται ότι η ομάδα τον είχε απογοητεύσει και ότι ο οδηγός του ήταν συντετριμμένος από την εξέλιξη του αγώνα.

Παρά την απώλεια του τίτλου, ο Ράσελ ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να συνεχίσει να παλεύει, τόσο στους αγώνες που απομένουν όσο και το 2027.

«Το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι για το υπόλοιπο αυτής της σεζόν, αλλά και για την επόμενη, θα δώσω απολύτως τα πάντα για να ξαναβρώ την απόδοση που ήμουν ικανός να παρουσιάζω στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μου. Και ελπίζω να επιστρέψει και λίγη τύχη στο πλευρό μου. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη».

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.