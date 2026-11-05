Ο Λιούις Χάμιλτον μίλησε για το μέλλον του στη Formula 1, το ενδεχόμενο να αγωνίζεται μέχρι το 2030 και τις προϋποθέσεις που θέτει για να συνεχίσει.

Η ηλικία δεν είναι απαραίτητα εμπόδιο για έναν οδηγό που εξακολουθεί να διαθέτει την ταχύτητα και τα αντανακλαστικά για να ανταγωνιστεί τους κορυφαίους της Formula 1. Αυτή είναι η πεποίθηση του Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος δεν αποκλείει να συνεχίσει την καριέρα του για πολλά χρόνια ακόμα.

Με αφορμή την προγραμματισμένη επιστροφή της Formula 1 στην Αφρική, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ρωτήθηκε ενόψει του Grand Prix Μεξικού αν σκοπεύει να βρίσκεται ακόμη στο grid όταν πραγματοποιηθεί ο πρώτος αγώνας στη Ρουάντα. Η διοργάνωση έχει προγραμματιστεί για το 2030 το νωρίτερο, όταν ο Βρετανός θα είναι 45 ετών, ωστόσο ο ίδιος δεν θεωρεί πως η ηλικία του αποτελεί λόγο για να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

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Ο Χάμιλτον σίγουρος για τον εαυτό του

Στο περιθώριο του GP Μεξικού, ο Χάμιλτον εμφανίστηκε ιδιαίτερα αποφασισμένος να αμφισβητήσει την αντίληψη ότι οι οδηγοί χάνουν αναπόφευκτα την ανταγωνιστικότητά τους όσο μεγαλώνουν. Μάλιστα, χρησιμοποίησε την πρόσφατη απόδοσή του ως επιχείρημα για να υποστηρίξει ότι τα αντανακλαστικά του παραμένουν σε υψηλό επίπεδο.

«Καταρχάς, δεν είχατε ποτέ κάποιον σαν εμένα εδώ τα τελευταία 70 χρόνια. Νιώθω ότι είμαι φτιαγμένος διαφορετικά. Φυσικά, υπάρχουν προκλήσεις μπροστά μου που δεν μπορώ να προβλέψω και οι οποίες έρχονται με την ηλικία. Όμως, σε όλη αυτή τη διαδρομή υπήρχαν πολλές προκαταλήψεις σχετικά με το ότι τα αντανακλαστικά σου μειώνονται. Είδατε την αντίδρασή μου στον τελευταίο αγώνα; Τα αντανακλαστικά μου είναι ταχύτερα από εκείνα ορισμένων από τους νεότερους οδηγούς εδώ», δήλωσε.

Ο Βρετανός εξήγησε πως η διατήρηση της φυσικής και πνευματικής κατάστασης απαιτεί διαρκή προσπάθεια και προσωπικές θυσίες, τις οποίες εξακολουθεί να είναι διατεθειμένος να κάνει: «Υπάρχουν πολλά εργαλεία που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να διατηρείς τον εαυτό σου και το μυαλό σου σε εγρήγορση, αρκεί να είσαι πρόθυμος να θυσιάσεις τα πάντα, κάτι που είμαι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να πω αν σε τέσσερα χρόνια θα θέλω να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω, αλλά εξακολουθώ να το αγαπώ. Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος και θα συνεχίσω να είμαι στο ορατό μέλλον».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε ευθέως στο ενδεχόμενο να αγωνίζεται απέναντι σε οδηγούς που θα έχουν λιγότερα από τα μισά του χρόνια.

«Το αν θα μπορώ στα 44 μου να ανταγωνιστώ έναν 20χρονο, ποιος ξέρει; Όμως στα 41 μου μπορώ να ανταγωνιστώ έναν 20χρονο. Ο χρόνος θα δείξει. Το αν θα βρίσκομαι εδώ και τη δεκαετία του 2030, θα το δούμε», συμπλήρωσε.

Η προϋπόθεση για να συνεχίσει

Παρά την αποφασιστικότητά του, ο Χάμιλτον ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να παραμείνει στη Formula 1 μόνο και μόνο για να συνεχίσει να αγωνίζεται. Για τον ίδιο, η δυνατότητα διεκδίκησης κορυφαίων αποτελεσμάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την παράταση της καριέρας του.

«Δεν θέλω ποτέ να παραμείνω περισσότερο απ' όσο πρέπει, με την έννοια ότι δεν θα έχω πλέον την απαιτούμενη απόδοση. Δεν θέλω να οδηγώ όταν η ταχύτητά μου θα έχει μειωθεί πάρα πολύ, όταν τα αντανακλαστικά μου θα έχουν εξασθενήσει ή όταν θα έχει χαθεί η αποφασιστικότητά μου. Πέρυσι όλοι έλεγαν ότι η ταχύτητά μου είχε μειωθεί, αλλά τους απέδειξα ότι έκαναν λάθος και θα συνεχίσω να προσπαθώ να το κάνω».

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.