F1: Η «χρυσή βίβλος» των πρωταθλητών από το 1950 μέχρι σήμερα
Η Formula 1 απέκτησε έναν νέο παγκόσμιο πρωταθλητή στο Grand Prix Μεξικού του 2026. Ο Κίμι Αντονέλι κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του, τερματίζοντας στην τρίτη θέση του αγώνα και εξασφαλίζοντας μαθηματικά το πρωτάθλημα, ενώ απομένουν ακόμη αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν.
Ο Ιταλός έγραψε ιστορία σε ηλικία μόλις 20 ετών, καθώς έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής όλων των εποχών, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Σεμπάστιαν Φέτελ. Παράλληλα, έβαλε τέλος στην αναμονή της Ιταλίας για έναν νέο πρωταθλητή, η οποία διαρκούσε από το 1953 και τον δεύτερο τίτλο του Αλμπέρτο Ασκάρι.
- Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.
Όλοι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της F1
Από το 1950, όταν θεσπίστηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών της Formula 1, ο τίτλος έχει κατακτηθεί από μόλις 36 διαφορετικούς οδηγούς. Ο Αντονέλι έγινε ο νεότερος που προστέθηκε σε αυτή την ξεχωριστή λίστα, διαδεχόμενος τον Λάντο Νόρις, ο οποίος είχε κατακτήσει το πρώτο του πρωτάθλημα το 2025.
Στην κορυφή της ιστορικής κατάταξης παραμένουν ο Λιούις Χάμιλτον και ο Μίκαελ Σουμάχερ, με επτά τίτλους ο καθένας. Ακολουθεί ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο με πέντε, ενώ οι Μαξ Φερστάπεν, Αλέν Προστ και Σεμπάστιαν Φέτελ έχουν κατακτήσει από τέσσερα πρωταθλήματα.
Η επιτυχία του Αντονέλι είναι ιδιαίτερα σημαντική και για την Ιταλία, η οποία μετρά πλέον τρεις διαφορετικούς παγκόσμιους πρωταθλητές: τον Τζουζέπε Φαρίνα, τον Αλμπέρτο Ασκάρι και τον 20χρονο οδηγό της Mercedes.
Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα όλων των παγκόσμιων πρωταθλητών της Formula 1, μαζί με τις χώρες τους, τον αριθμό των τίτλων και τις χρονιές κατάκτησής τους.
|Οδηγός
|Χώρα
|Τίτλοι
|Χρονιές
|Λιούις Χάμιλτον
|Μ. Βρετανία
|7
|2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
|Μίκαελ Σουμάχερ
|Γερμανία
|7
|1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
|Χουάν Μανουέλ Φάντζιο
|Αργεντινή
|5
|1951, 1954, 1955, 1956, 1957
|Μαξ Φερστάπεν
|Ολλανδία
|4
|2021, 2022, 2023, 2024
|Αλέν Προστ
|Γαλλία
|4
|1985, 1986, 1989, 1993
|Σεμπάστιαν Φέτελ
|Γερμανία
|4
|2010, 2011, 2012, 2013
|Τζακ Μπράμπαμ
|Αυστραλία
|3
|1959, 1960, 1966
|Τζάκι Στιούαρτ
|Μ. Βρετανία
|3
|1969, 1971, 1973
|Νίκι Λάουντα
|Αυστρία
|3
|1975, 1977, 1984
|Νέλσον Πικέ
|Βραζιλία
|3
|1981, 1983, 1987
|Άιρτον Σένα
|Βραζιλία
|3
|1988, 1990, 1991
|Αλμπέρτο Ασκάρι
|Ιταλία
|2
|1952, 1953
|Γκρέιαμ Χιλ
|Μ. Βρετανία
|2
|1962, 1968
|Τζιμ Κλαρκ
|Μ. Βρετανία
|2
|1963, 1965
|Έμερσον Φιτιπάλντι
|Βραζιλία
|2
|1972, 1974
|Μίκα Χάκινεν
|Φινλανδία
|2
|1998, 1999
|Φερνάντο Αλόνσο
|Ισπανία
|2
|2005, 2006
|Τζουζέπε Φαρίνα
|Ιταλία
|1
|1950
|Μάικ Χόθορν
|Μ. Βρετανία
|1
|1958
|Φιλ Χιλ
|ΗΠΑ
|1
|1961
|Τζον Σέρτις
|Μ. Βρετανία
|1
|1964
|Ντένι Χιούλμ
|Νέα Ζηλανδία
|1
|1967
|Γιόχεν Ριντ
|Αυστρία
|1
|1970
|Τζέιμς Χαντ
|Μ. Βρετανία
|1
|1976
|Μάριο Αντρέτι
|ΗΠΑ
|1
|1978
|Τζόντι Σέκτερ
|Ν. Αφρική
|1
|1979
|Άλαν Τζόουνς
|Αυστραλία
|1
|1980
|Κέκε Ρόσμπεργκ
|Φινλανδία
|1
|1982
|Νάιτζελ Μάνσελ
|Μ. Βρετανία
|1
|1992
|Ντέιμον Χιλ
|Μ. Βρετανία
|1
|1996
|Ζακ Βιλνέβ
|Καναδάς
|1
|1997
|Κίμι Ράικονεν
|Φινλανδία
|1
|2007
|Τζένσον Μπάτον
|Μ. Βρετανία
|1
|2009
|Νίκο Ρόσμπεργκ
|Γερμανία
|1
|2016
|Λάντο Νόρις
|Μ. Βρετανία
|1
|2025
|Κίμι Αντονέλι
|Ιταλία
|1
|2026