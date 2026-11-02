F1: Η «χρυσή βίβλος» των πρωταθλητών από το 1950 μέχρι σήμερα

F1: Η «χρυσή βίβλος» των πρωταθλητών από το 1950 μέχρι σήμερα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Από τον Τζουσέπε Φαρίνα μέχρι τον Κίμι Αντονέλι, το gMotion σας παρουσιάζει όλους τους οδηγούς που έχουν αναδειχθεί παγκόσμιοι πρωταθλητές στη Formula .

Η Formula 1 απέκτησε έναν νέο παγκόσμιο πρωταθλητή στο Grand Prix Μεξικού του 2026. Ο Κίμι Αντονέλι κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του, τερματίζοντας στην τρίτη θέση του αγώνα και εξασφαλίζοντας μαθηματικά το πρωτάθλημα, ενώ απομένουν ακόμη αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν.

Ο Ιταλός έγραψε ιστορία σε ηλικία μόλις 20 ετών, καθώς έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής όλων των εποχών, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Σεμπάστιαν Φέτελ. Παράλληλα, έβαλε τέλος στην αναμονή της Ιταλίας για έναν νέο πρωταθλητή, η οποία διαρκούσε από το 1953 και τον δεύτερο τίτλο του Αλμπέρτο Ασκάρι.

  • Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Όλοι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της F1

Από το 1950, όταν θεσπίστηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών της Formula 1, ο τίτλος έχει κατακτηθεί από μόλις 36 διαφορετικούς οδηγούς. Ο Αντονέλι έγινε ο νεότερος που προστέθηκε σε αυτή την ξεχωριστή λίστα, διαδεχόμενος τον Λάντο Νόρις, ο οποίος είχε κατακτήσει το πρώτο του πρωτάθλημα το 2025.

Στην κορυφή της ιστορικής κατάταξης παραμένουν ο Λιούις Χάμιλτον και ο Μίκαελ Σουμάχερ, με επτά τίτλους ο καθένας. Ακολουθεί ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο με πέντε, ενώ οι Μαξ Φερστάπεν, Αλέν Προστ και Σεμπάστιαν Φέτελ έχουν κατακτήσει από τέσσερα πρωταθλήματα.

 

Η επιτυχία του Αντονέλι είναι ιδιαίτερα σημαντική και για την Ιταλία, η οποία μετρά πλέον τρεις διαφορετικούς παγκόσμιους πρωταθλητές: τον Τζουζέπε Φαρίνα, τον Αλμπέρτο Ασκάρι και τον 20χρονο οδηγό της Mercedes.

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα όλων των παγκόσμιων πρωταθλητών της Formula 1, μαζί με τις χώρες τους, τον αριθμό των τίτλων και τις χρονιές κατάκτησής τους.

ΟδηγόςΧώραΤίτλοιΧρονιές
Λιούις ΧάμιλτονΜ. Βρετανία72008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
Μίκαελ ΣουμάχερΓερμανία71994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Χουάν Μανουέλ ΦάντζιοΑργεντινή51951, 1954, 1955, 1956, 1957
Μαξ ΦερστάπενΟλλανδία42021, 2022, 2023, 2024
Αλέν ΠροστΓαλλία41985, 1986, 1989, 1993
Σεμπάστιαν ΦέτελΓερμανία42010, 2011, 2012, 2013
Τζακ ΜπράμπαμΑυστραλία31959, 1960, 1966
Τζάκι ΣτιούαρτΜ. Βρετανία31969, 1971, 1973
Νίκι ΛάουνταΑυστρία31975, 1977, 1984
Νέλσον ΠικέΒραζιλία31981, 1983, 1987
Άιρτον ΣέναΒραζιλία31988, 1990, 1991
Αλμπέρτο ΑσκάριΙταλία21952, 1953
Γκρέιαμ ΧιλΜ. Βρετανία21962, 1968
Τζιμ ΚλαρκΜ. Βρετανία21963, 1965
Έμερσον ΦιτιπάλντιΒραζιλία21972, 1974
Μίκα ΧάκινενΦινλανδία21998, 1999
Φερνάντο ΑλόνσοΙσπανία22005, 2006
Τζουζέπε ΦαρίναΙταλία11950
Μάικ ΧόθορνΜ. Βρετανία11958
Φιλ ΧιλΗΠΑ11961
Τζον ΣέρτιςΜ. Βρετανία11964
Ντένι ΧιούλμΝέα Ζηλανδία11967
Γιόχεν ΡιντΑυστρία11970
Τζέιμς ΧαντΜ. Βρετανία11976
Μάριο ΑντρέτιΗΠΑ11978
Τζόντι ΣέκτερΝ. Αφρική11979
Άλαν ΤζόουνςΑυστραλία11980
Κέκε ΡόσμπεργκΦινλανδία11982
Νάιτζελ ΜάνσελΜ. Βρετανία11992
Ντέιμον ΧιλΜ. Βρετανία11996
Ζακ ΒιλνέβΚαναδάς11997
Κίμι ΡάικονενΦινλανδία12007
Τζένσον ΜπάτονΜ. Βρετανία12009
Νίκο ΡόσμπεργκΓερμανία12016
Λάντο ΝόριςΜ. Βρετανία12025
Κίμι ΑντονέλιΙταλία12026

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: F1/X

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 