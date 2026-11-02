Από τον Τζουσέπε Φαρίνα μέχρι τον Κίμι Αντονέλι, το gMotion σας παρουσιάζει όλους τους οδηγούς που έχουν αναδειχθεί παγκόσμιοι πρωταθλητές στη Formula .

Η Formula 1 απέκτησε έναν νέο παγκόσμιο πρωταθλητή στο Grand Prix Μεξικού του 2026. Ο Κίμι Αντονέλι κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του, τερματίζοντας στην τρίτη θέση του αγώνα και εξασφαλίζοντας μαθηματικά το πρωτάθλημα, ενώ απομένουν ακόμη αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν.

Ο Ιταλός έγραψε ιστορία σε ηλικία μόλις 20 ετών, καθώς έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής όλων των εποχών, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Σεμπάστιαν Φέτελ. Παράλληλα, έβαλε τέλος στην αναμονή της Ιταλίας για έναν νέο πρωταθλητή, η οποία διαρκούσε από το 1953 και τον δεύτερο τίτλο του Αλμπέρτο Ασκάρι.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Όλοι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της F1

Από το 1950, όταν θεσπίστηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών της Formula 1, ο τίτλος έχει κατακτηθεί από μόλις 36 διαφορετικούς οδηγούς. Ο Αντονέλι έγινε ο νεότερος που προστέθηκε σε αυτή την ξεχωριστή λίστα, διαδεχόμενος τον Λάντο Νόρις, ο οποίος είχε κατακτήσει το πρώτο του πρωτάθλημα το 2025.

Στην κορυφή της ιστορικής κατάταξης παραμένουν ο Λιούις Χάμιλτον και ο Μίκαελ Σουμάχερ, με επτά τίτλους ο καθένας. Ακολουθεί ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο με πέντε, ενώ οι Μαξ Φερστάπεν, Αλέν Προστ και Σεμπάστιαν Φέτελ έχουν κατακτήσει από τέσσερα πρωταθλήματα.

Η επιτυχία του Αντονέλι είναι ιδιαίτερα σημαντική και για την Ιταλία, η οποία μετρά πλέον τρεις διαφορετικούς παγκόσμιους πρωταθλητές: τον Τζουζέπε Φαρίνα, τον Αλμπέρτο Ασκάρι και τον 20χρονο οδηγό της Mercedes.

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα όλων των παγκόσμιων πρωταθλητών της Formula 1, μαζί με τις χώρες τους, τον αριθμό των τίτλων και τις χρονιές κατάκτησής τους.

Οδηγός Χώρα Τίτλοι Χρονιές Λιούις Χάμιλτον Μ. Βρετανία 7 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 Μίκαελ Σουμάχερ Γερμανία 7 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Χουάν Μανουέλ Φάντζιο Αργεντινή 5 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 Μαξ Φερστάπεν Ολλανδία 4 2021, 2022, 2023, 2024 Αλέν Προστ Γαλλία 4 1985, 1986, 1989, 1993 Σεμπάστιαν Φέτελ Γερμανία 4 2010, 2011, 2012, 2013 Τζακ Μπράμπαμ Αυστραλία 3 1959, 1960, 1966 Τζάκι Στιούαρτ Μ. Βρετανία 3 1969, 1971, 1973 Νίκι Λάουντα Αυστρία 3 1975, 1977, 1984 Νέλσον Πικέ Βραζιλία 3 1981, 1983, 1987 Άιρτον Σένα Βραζιλία 3 1988, 1990, 1991 Αλμπέρτο Ασκάρι Ιταλία 2 1952, 1953 Γκρέιαμ Χιλ Μ. Βρετανία 2 1962, 1968 Τζιμ Κλαρκ Μ. Βρετανία 2 1963, 1965 Έμερσον Φιτιπάλντι Βραζιλία 2 1972, 1974 Μίκα Χάκινεν Φινλανδία 2 1998, 1999 Φερνάντο Αλόνσο Ισπανία 2 2005, 2006 Τζουζέπε Φαρίνα Ιταλία 1 1950 Μάικ Χόθορν Μ. Βρετανία 1 1958 Φιλ Χιλ ΗΠΑ 1 1961 Τζον Σέρτις Μ. Βρετανία 1 1964 Ντένι Χιούλμ Νέα Ζηλανδία 1 1967 Γιόχεν Ριντ Αυστρία 1 1970 Τζέιμς Χαντ Μ. Βρετανία 1 1976 Μάριο Αντρέτι ΗΠΑ 1 1978 Τζόντι Σέκτερ Ν. Αφρική 1 1979 Άλαν Τζόουνς Αυστραλία 1 1980 Κέκε Ρόσμπεργκ Φινλανδία 1 1982 Νάιτζελ Μάνσελ Μ. Βρετανία 1 1992 Ντέιμον Χιλ Μ. Βρετανία 1 1996 Ζακ Βιλνέβ Καναδάς 1 1997 Κίμι Ράικονεν Φινλανδία 1 2007 Τζένσον Μπάτον Μ. Βρετανία 1 2009 Νίκο Ρόσμπεργκ Γερμανία 1 2016 Λάντο Νόρις Μ. Βρετανία 1 2025 Κίμι Αντονέλι Ιταλία 1 2026

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.