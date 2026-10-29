Kawasaki KLE650: Καιρός ήταν (vid)

Το καλό πράγμα αργεί να γίνει και να που η φίρμα του Ακάσι το πήρε απόφαση να μπει για τα καλά στην πλέον δημοφιλή κατηγορία της αγοράς.

Τα τελευταία χρόνια συνεχώς διαβάζουμε και ακούμε τη λέξη Adventure, με την αγορά να έχει κατακλυστεί από μοτοσικλέτες διπλής χρήσης. Ειδικά στη λαοφιλή κατηγορία των 650-800 κυβικών, οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν πονοκεφαλιάσει. Αμέτρητες προτάσεις από κάθε άκρη του πλανήτη, άλλες περισσότερο για την άσφαλτο και άλλες για το χώμα, πλην όμως όλες εντυπωσιακές σε όψη και προδιαγραφές, πλούσια εξοπλισμένες και πολλά υποσχόμενες.

Σε αυτή την κατηγορία είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού οι κατασκευαστές που απουσιάζουν, με την πράσινη φίρμα να ήταν —μέχρι σήμερα— ένας εξ αυτών. Και λέμε «ήταν», γιατί ήρθε το νέο δικύλινδρο KLE650 με τον τροχό των 21” και το rally look να το κάνει οριστικό παρελθόν. Βασισμένο στο φαινομενικά ίδιο, πλην όμως διαφοροποιημένο, πλαίσιο χωροδικτύωμα του μικρότερου KLE500, χρησιμοποιεί το γνωστό δικύλινδρο εν σειρά μηχανικό σύνολο των 649 κ.εκ. που χρόνια τώρα βλέπουμε στα μοντέλα Versys 650, Ninja 650, Z650, Vulcan κ.λπ. Για να διαφοροποιείται από το μικρότερο «αδελφάκι» του, το KLE650 διαθέτει μεγαλύτερα πλαστικά μέρη, δημιουργώντας μια πλέον επιβλητική οπτική παρουσία. Σε συνδυασμό με τις ηλεκτρονικά ελεγχόμενες πεταλούδες γκαζιού (Electronic Throttle Valves) και το προσεκτικά ρυθμισμένο σύστημα εισαγωγής και εξαγωγής, ο κινητήρας —πάντα σύμφωνα με την Kawasaki— αποδίδει ισχυρή ροπή στις χαμηλές και μεσαίες στροφές (6,5Kgm), δυναμική απόδοση στις υψηλές στροφές (70Hp), καθώς και ομαλή, γραμμική απόκριση χωρίς κενά.

Η μοτοσικλέτα χαρακτηρίζεται από ένα ενιαίο ατσάλινο χωροδικτύωμα (πλαίσιο/υποπλαίσιο), ανάρτηση μεγάλων διαδρομών της ΚΥΒ (211mm μπροστά, 196mm πίσω), μεγάλους δίσκους 300mm μπροστά με όχι ακτινικές δαγκάνες της Nissin, ύψος σέλας στα 871mm, ακτινωτούς τροχούς 17/21 ιντσών και ελαστικά διπλής χρήσης Dunlop Trailmax Mixtour σε διαστάσεις 90/90 και 150/17. Ο βασικός εξοπλισμός υποβοήθησης του αναβάτη, από τον οποίο απουσιάζουν οδηγικά προγράμματα, μονάδα IMU και Cornering ABS, περιλαμβάνει ρυθμιζόμενο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης KTRC, ηλεκτρονικό Cruise Control, φωτισμό full Led, υποβοηθούμενο συμπλέκτη περιορισμένης ολίσθησης και δικάναλο απενεργοποιούμενο ABS, με την εταιρεία, όπως και στην περίπτωση του KLE500, να προσφέρει δύο εκδόσεις του μοντέλου, τη «βασική» και την SE (Special Edition).

KLE650

Θα έρθει με χαμηλότερη τιμή χάρη στον χαμηλότερο εξοπλισμό. Η οθόνη είναι μία απλή υγρών κρυστάλλων (LCD) με συνδεσιμότητα bluetooth, ο ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας μικρός σε μέγεθος, προστατευτικές χούφτες χεριών δεν υπάρχουν, η ποδιά του κινητήρα είναι μια απλή πλαστική και τα ελαστικά όχι τεχνολογίας tubeless.

KLE650 SE

Η έκδοση SE διαθέτει επιπλέον σύστημα γρήγορων αλλαγών ταχυτήτων (KQS) που λειτουργεί τόσο στα ανεβάσματα όσο και στα κατεβάσματα, έγχρωμη οθόνη TFT 5” με συνδεσιμότητα, ελαστικά tubeless, fat bar αλουμινένιο τιμόνι, θύρα φόρτισης USB-C, μεταλλικά προστατευτικά χεριών (χούφτες), αλουμινένια ποδιά κινητήρα και μεγαλύτερη ζελατίνα, πάντα ρυθμιζόμενη.

Επιπλέον, οι αντιπρόσωποι της Kawasaki στην Ευρώπη θα προσφέρουν τρεις ειδικές εκδόσεις του KLE650, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί με τη χρήση γνήσιων αξεσουάρ Kawasaki. Οι πελάτες θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στις εκδόσεις Top Case, Rally και Adventure Tourer.

Επιλογές χρωμάτων

KLE650: Metallic Matte Graphenesteel Gray

KLE650 SE: Pearl Storm Gray και Pearl Blizzard White

Κλείνοντας το άρθρο, ας μας επιτραπεί μία ακόμη έκκληση προς την εγχώρια αντιπροσωπεία, απλά ζητώντας να μας ενημερώνει για τα δρώμενα της φίρμας που αντιπροσωπεύει. Καλό θα ήταν, βέβαια, και να μας χορηγεί μοτοσικλέτες για δοκιμή, έτσι δηλαδή όπως κάνουν όλες οι υπόλοιπες εισαγωγικές εταιρείες.