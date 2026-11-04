Έπειτα από την κατάκτηση του τίτλου στο Μεξικό, ο Κίμι Αντονέλι αναμένεται να δει τους λογαριασμούς του να «φουσκώνουν» κατά πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Στα 20 του χρόνια, ο Κίμι Αντονέλι βρίσκεται ήδη στην κορυφή της Formula 1. Ο Ιταλός εξασφάλισε μαθηματικά τον παγκόσμιο τίτλο στο Grand Prix Μεξικού, γράφοντας ιστορία ως ο νεότερος πρωταθλητής όλων των εποχών και ο πρώτος συμπατριώτης του που κατακτά το πρωτάθλημα μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953. Η εντυπωσιακή πορεία του με τη Mercedes, ωστόσο, δεν του εξασφάλισε μόνο μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους οδηγούς του σπορ, αλλά αναμένεται να αλλάξει ριζικά και τις οικονομικές του απολαβές.

Σύμφωνα με το sportune και το Business Book GP η κατάκτηση του τίτλου ενεργοποιεί ιδιαίτερα σημαντικά μπόνους επίτευξης στόχων στο συμβόλαιό του. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα το συνολικό ποσό που μπορεί να εισπράξει ο Αντονέλι από τη Mercedes για το 2026 στα 26 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή αύξηση σε σχέση με την πρώτη του σεζόν, αν και τα συγκεκριμένα ποσά δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τη γερμανική ομάδα.

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Το μπόνους των 20 εκατομμυρίων ευρώ

Σύμφωνα με το Sportune, ο Αντονέλι έχει βασικές ετήσιες απολαβές ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ, όμως η κατάκτηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος προβλέπεται να του αποφέρει επιπλέον μπόνους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, οι συνολικές απολαβές του για τη φετινή χρονιά υπολογίζονται στα 26 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 9 εκατομμυρίων που εκτιμάται ότι εισέπραξε το 2025.

Το αρχικό συμβόλαιο του Ιταλού αφορούσε τη σεζόν του 2025, όταν η Mercedes του εμπιστεύθηκε τη θέση του Λιούις Χάμιλτον. Παρότι βρισκόταν στην πρώτη του χρονιά στη Formula 1, η συμφωνία περιλάμβανε οικονομικά κίνητρα βάσει απόδοσης. Όπως αναφέρει το γαλλικό δημοσίευμα, η επίτευξη των συμφωνημένων στόχων και η παρουσία της Mercedes στις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος κατασκευαστών συνδέθηκαν με μπόνους 6 εκατομμυρίων ευρώ και επέκταση της συνεργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οικονομικές εκτιμήσεις για τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή διαφέρουν σημαντικά. Η Bild και το Forbes Italia τοποθετούν τις φετινές συνολικές απολαβές του κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.

Η Mercedes θέλει να δεσμεύσει για χρόνια τον Αντονέλι

Η κατάκτηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος αλλάζει πλέον τα δεδομένα στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Αντονέλι και τη Mercedes. Ο 20χρονος δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα εξαιρετικό ταλέντο με μεγάλες προοπτικές, αλλά ως ο οδηγός που επανέφερε τη γερμανική ομάδα στην κορυφή του πρωταθλήματος οδηγών.

Σύμφωνα με το Sportune, εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας νέας πολυετούς συμφωνίας που θα μπορούσε να επεκτείνει τη συνεργασία των δύο πλευρών έως το 2030. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ετήσιες απολαβές μεταξύ 25 και 35 εκατομμυρίων ευρώ, ποσά που θα τον τοποθετούσαν ανάμεσα στους υψηλότερα αμειβόμενους οδηγούς της Formula 1.

Ο έτερος οδηγός της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, εκτιμάται πως οι ετήσιες απολαβές του ανέρχονται στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, παρότι φέτος έχασε από τον νεαρό teammate του, αναμένεται να εισπράξει περισσότερα χρήματα.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.