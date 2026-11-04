Οριστικό τέλος στη συνεργασία της Haas με τον Εστεμπάν Οκόν για το 2026, με την αμερικανική ομάδα να ανακοινώνει πως ένας rookie θα τον αντικαταστήσει στη Βραζιλία.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Haas, καθώς η αμερικανική ομάδα ανακοίνωσε ότι ο Έστεμπαν Οκόν δεν θα αγωνιστεί ξανά με τα χρώματά της στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά το επεισοδιακό τριήμερο του Μεξικού, όπου ο Γάλλος αντικαταστάθηκε αιφνιδιαστικά πριν από τις κατατακτήριες δοκιμές, χωρίς να δοθούν εξηγήσεις για τους λόγους της απομάκρυνσής του.

Η Haas είχε ήδη ανακοινώσει από τα τέλη Σεπτεμβρίου ότι η συνεργασία των δύο πλευρών θα ολοκληρωνόταν στο τέλος της σεζόν. Ωστόσο, οι εξελίξεις στο Μεξικό οδήγησαν σε πρόωρη απομάκρυνση του 30χρονου, με την ομάδα να επιλέγει έναν νέο οδηγό για τον αγώνα της Βραζιλίας, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 6-8 Νοεμβρίου.

BREAKING: Haas have confirmed Esteban Ocon will no longer compete for them in the 2026 Formula 1 season #F1 https://t.co/HN7vkKaXDc — Formula 1 (@F1) November 3, 2026

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Η Haas επιβεβαιώνει την αποχώρηση του Οκόν

Η επισημοποίηση της απόφασης ήρθε μέσα από ανακοίνωση της ομάδας, με τον επικεφαλής της, Άγιαο Κομάτσου, να ξεκαθαρίζει ότι ο Γάλλος δεν πρόκειται να επιστρέψει στο μονοθέσιο κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς.

«Έχουμε πλέον ενημερώσει τον Έστεμπαν Οκόν ότι δεν θα επιστρέψει σε αγωνιστική θέση στη Haas αυτή τη σεζόν. Τέτοιες αποφάσεις δεν λαμβάνονται ποτέ ελαφρά τη καρδία, όπως συνέβη και στο Μεξικό. Ωστόσο, τόσο τότε όσο και τώρα, θεωρούμε ότι αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον της ομάδας για τη συνέχεια», δήλωσε.

Ο Κομάτσου απέφυγε να αποκαλύψει τους λόγους που οδήγησαν στην οριστική ρήξη, επιμένοντας ότι οι συζητήσεις με τον οδηγό θα παραμείνουν εσωτερική υπόθεση.

«Οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στην ομάδα και τον Έστεμπαν αποτελούν εσωτερικό ζήτημα και θα συνεχίσουμε να σεβόμαστε τον ιδιωτικό χαρακτήρα όσων συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες».

Η ένταση είχε ξεκινήσει κατά τις ελεύθερες δοκιμές του Μεξικού, όπου ο Οκόν εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της Haas μέσω ασυρμάτου. Στη συνέχεια αναγνώρισε ότι υπήρξε διαφωνία με ανθρώπους της ομάδας, διαψεύδοντας κατηγορηματικά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για σωματική βία.

Ντεμπούτο για Κάμαρα στην F1

Τη θέση του Οκόν στη Βραζιλία θα πάρει ο Ραφαέλ Κάμαρα, ο οποίος θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στη Formula 1 μπροστά στους συμπατριώτες του. Ο 21χρονος Βραζιλιάνος, που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας της Formula 2, έχει ήδη ανακοινωθεί ως οδηγός της Haas για το 2027.

Ο Κάμαρα αποτελεί μέλος της Ακαδημίας Νέων Οδηγών της Ferrari από το 2021 και έχει κατακτήσει τα πρωταθλήματα Formula Regional European Championship το 2024 και Formula 3 το 2025. Τον περασμένο Αύγουστο είχε την πρώτη του επαφή με τη Haas, οδηγώντας το VF-25 σε ιδιωτικές δοκιμές στο Πορτιμάο.

BREAKING: Haas confirm Rafael Camara will make F1 debut at the Sao Paulo Grand Prix The 21-year-old is set to become the 34th driver from Brazil to race in F1 🇧🇷 #F1 https://t.co/EnwgQ8UgUa — Formula 1 (@F1) November 3, 2026

«Επιλέξαμε τον Ραφαέλ Κάμαρα για να αγωνιστεί δίπλα στον Όλιβερ Μπέρμαν στο Grand Prix Σάο Πάολο. Είχε εξαιρετική απόδοση στις δοκιμές του Αυγούστου, γνωρίζουμε τις δυνατότητές του και ανυπομονούμε να τον υποδεχθούμε αυτό το Σαββατοκύριακο, για να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στη Formula 1 οδηγώντας το VF-26», ανέφερε ο Κομάτσου.

Στο Μεξικό, ο Οκόν είχε αντικατασταθεί από τον Ρίο Χιρακάβα, ο οποίος τερμάτισε δέκατος μετά τις ποινές που επιβλήθηκαν σε άλλους οδηγούς, κατακτώντας έναν βαθμό στο ντεμπούτο του. Ο Ιάπωνας, ωστόσο, δεν είναι διαθέσιμος για τη Βραζιλία λόγω των υποχρεώσεών του στο WEC, όπου αυτό το τριήμερο μπορεί να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής. Για τους τελευταίους αγώνες σε Λας Βέγκας, Κατάρ και Άμπου Ντάμπι, η Haas έχει δύσκολες αποφάσεις να πάρει.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.