Ο Γάλλος παραδέχεται διαφωνία στην ομάδα, αλλά απορρίπτει κατηγορηματικά τα περί σωματικής βίας - Η ένταση για τα ελαστικά και η στάση του Κομάτσου.

Τη δική του απάντηση στα δημοσιεύματα που ακολούθησαν την απομάκρυνσή του από το GP Μεξικού έδωσε ο Εστεμπάν Οκόν. Ο Γάλλος παραδέχθηκε ότι υπήρξε διαφωνία μέσα στη Haas το βράδυ της Παρασκευής, αλλά διέψευσε κατηγορηματικά ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε μορφή σωματικής βίας.

Η τοποθέτησή του ήρθε μετά τις κατατακτήριες του Σαββάτου, αρκετές ώρες μετά την αιφνιδιαστική αντικατάστασή του από τον Ρίο Χιρακάβα. Η Haas δεν εξήγησε τον λόγο της απόφασης, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα τόσο για όσα προηγήθηκαν όσο και για τη συνέχεια της συνεργασίας τους.

Ο Οκόν επέλεξε να απαντήσει μέσω των λογαριασμών του στα social media, επιβεβαιώνοντας ότι έγινε συζήτηση με τους εμπλεκομένους, χωρίς να αναφερθεί αναλυτικά στο περιεχόμενό της.

«Μετά την πρόσφατη απόφαση της Haas F1 Team, με την οποία επιβεβαιώνεται ότι δεν θα συμμετάσχω στο GP Μεξικού αυτού του αγωνιστικού τριημέρου, θέλω να τοποθετηθώ επισήμως για ορισμένα δημοσιεύματα και εικασίες γύρω από την κατάσταση. Χθες το βράδυ, μια διαφορά απόψεων οδήγησε σε συζήτηση με τους εμπλεκομένους. Παρότι αναγνωρίζω ότι αυτό συνέβη, απορρίπτω κατηγορηματικά οποιαδήποτε δημοσιεύματα ή ισχυρισμούς υποδηλώνουν ότι χρησιμοποιήθηκε οποιαδήποτε μορφή σωματικής βίας για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς. Καταδικάζω έντονα τη βία σε όλες τις μορφές της και πιστεύω ακράδαντα ότι οι διαφωνίες πρέπει πάντα να αντιμετωπίζονται με επαγγελματισμό, σεβασμό και αμοιβαία κατανόηση. Ζητώ να αποφεύγονται οι εικασίες όσο το ζήτημα βρίσκεται υπό διαχείριση. Νεότερη ενημέρωση θα δοθεί εν ευθέτω χρόνω», ανέφερε.

Following the recent decision from Haas F1 Team confirming that I will not be participating in this weekend’s Mexico City Grand Prix, I wish to formally address some media reports and speculation surrounding the situation. Last night, a difference in viewpoints led to a discussion with the parties involved. Whilst I acknowledge that this took place, I categorically reject any reports or allegations suggesting that any form of physical violence was used to resolve any differences of any nature. I strongly condemn violence in all its forms and firmly believe that disagreements should always be handled with professionalism, respect, and mutual understanding. I kindly ask that speculation be avoided while the matter is being addressed. Further updates will be communicated in due course. — Esteban Ocon (@OconEsteban) October 31, 2026

Τι ανέφεραν τα δημοσιεύματα

Στο επίκεντρο βρέθηκε ρεπορτάζ της γαλλικής L’Equipe, σύμφωνα με το οποίο η συνάντηση του Οκόν με τον επικεφαλής της Haas, Αγιάο Κομάτσου, «ολοκληρώθηκε απότομα, ίσως ακόμη και με σωματική αντιπαράθεση». Αυτήν ακριβώς την εκδοχή διέψευσε ο οδηγός με την ανακοίνωσή του.

Το The Race επισημαίνει ότι ο Οκόν εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος μετά το FP2, επιστρέφοντας στο γκαράζ με το κράνος του ακόμη φορεμένο, αλλά δεν υπήρχαν στοιχεία για βίαιο περιστατικό στη συνέχεια. Η Haas, από την πλευρά της, δεν έχει δώσει δημόσια τη δική της περιγραφή για τη συζήτηση της Παρασκευής.

Η ένταση ξεκίνησε από το πρόγραμμα των ελαστικών

Το πρώτο δημόσιο δείγμα της διαφωνίας είχε καταγραφεί στον ασύρματο κατά τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Η μηχανικός αγώνα του Οκόν, Λόρα Μίλερ, τον ενημέρωσε ότι η ομάδα άλλαζε το πρόγραμμα της προσομοίωσης αγώνα από μαλακή σε μέση γόμα, επειδή η αντίστοιχη προσπάθεια του Όλι Μπέρμαν με τα μαλακά ελαστικά δεν είχε δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο Οκόν ζήτησε διευκρινίσεις και, όταν η Μίλερ επανέλαβε ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσει τη μέση γόμα, αντέδρασε: «Όχι, όχι. Ήθελα τη μαλακή. Μη μου το κάνετε αυτό. Ελάτε τώρα».

Η ανταλλαγή αυτή προηγήθηκε της βραδινής συζήτησης που επιβεβαίωσε ο ίδιος. Ωστόσο, η Haas δεν έχει εξηγήσει ποιο ακριβώς γεγονός την οδήγησε να τον θέσει εκτός συνέχειας του αγωνιστικού τριημέρου.

Ο Κομάτσου απέκλεισε την ασθένεια

Ο επικεφαλής της Haas μίλησε στο Sky Sports F1 κατά τη διάρκεια του FP3, χωρίς να ανοίξει τα χαρτιά του για την απόφαση. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν επρόκειτο για πρόβλημα υγείας. «Δεν μπορώ να σας πω πολλά, αλλά μπορώ να σας πω ότι δεν είναι άρρωστος», δήλωσε ο Κομάτσου. «Ειλικρινά, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι επικεντρωνόμαστε σε αυτό που έχουμε μπροστά μας και στο να προετοιμάσουμε τον Ρίο όσο καλύτερα γίνεται για τις κατατακτήριες».

Ο δημοσιογράφος και σχολιαστής του Sky Sports F1, Ντέιβιντ Κροφτ, μετέφερε ότι οι σχέσεις του Οκόν με την ομάδα δεν ήταν καλές στους τελευταίους αγώνες. Πρόκειται για το παρασκήνιο μιας συνεργασίας που ούτως ή άλλως ολοκληρώνεται στο τέλος της χρονιάς, καθώς η Haas έχει επιλέξει τον Ραφαέλ Καμαρά για το 2027.

Ανοιχτό το ερώτημα της επιστροφής

Το επόμενο ζήτημα είναι αν ο Οκόν θα επιστρέψει στο μονοθέσιο στο GP Βραζιλίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί σχετική επιβεβαίωση, ούτε έχει ξεκαθαρίσει αν θα ολοκληρώσει τη σεζόν με τη Haas.

Στο Μεξικό, ο Χιρακάβα ανέλαβε το μονοθέσιο από το FP3 και σημείωσε τον 19ο χρόνο στις πρώτες κατατακτήριες της καριέρας του στη Formula 1. Για τον Οκόν, η ανακοίνωση έδωσε μια σαφή διάψευση στα περί βίας, αλλά δεν έκλεισε την υπόθεση της απομάκρυνσής του.