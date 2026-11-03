Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 η εμπρόθεσμη εξόφληση, χωρίς αλλαγές στα ποσά. Η έκδοση του ειδοποιητηρίου, οι τρόποι πληρωμής, τα πρόστιμα και η ψηφιακή ακινησία.

Αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν προθεσμία έως την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026 για να τα εξοφλήσουν εμπρόθεσμα, με τις κλίμακες και τα ποσά να παραμένουν αμετάβλητα.

Η έκδοση του ειδοποιητηρίου γίνεται ηλεκτρονικά, με ή χωρίς κωδικούς TAXISnet, ενώ η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικών εφαρμογών, ΑΤΜ ή φυσικών σημείων εξυπηρέτησης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας επιβάλλονται κλιμακωτά πρόστιμα, ανάλογα με τον χρόνο εξόφλησης.

Πώς θα βρείτε το ειδοποιητήριο στο myCAR

Για να δείτε και να αποθηκεύσετε το ειδοποιητήριο, συνδεθείτε στην εφαρμογή myCAR της ΑΑΔΕ με τους προσωπικούς σας κωδικούς TAXISnet.

Στη συνέχεια επιλέξτε την ενότητα «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων» και την επιλογή για τα ειδοποιητήρια τελών κυκλοφορίας. Αναζητήστε το έτος 2027 και κατεβάστε το έντυπο του οχήματός σας.

Στο ειδοποιητήριο αναγράφονται το ποσό της οφειλής, ο κωδικός πληρωμής RF και ο κωδικός QR, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση από τραπεζική εφαρμογή, εφόσον υποστηρίζεται η σχετική λειτουργία.

Έκδοση χωρίς κωδικούς TAXISnet

Η ΑΑΔΕ παρέχει και τη δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου χωρίς σύνδεση με κωδικούς TAXISnet, μέσω της υπηρεσίας «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet».

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Συμπληρώνετε τον ΑΦΜ που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας. Καταχωρίζετε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Επιλέγετε το έτος 2027. Προχωράτε στην εκτύπωση ή στην αποθήκευση του ειδοποιητηρίου.

Οι τρόποι πληρωμής

Μετά την έκδοση του ειδοποιητηρίου, η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Μέσω e-banking ή mobile banking, καταχωρίζοντας τον κωδικό πληρωμής RF που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο.

Με σάρωση του QR Code από την εφαρμογή της τράπεζας στο κινητό, εφόσον υποστηρίζεται η συγκεκριμένη δυνατότητα.

Σε ΑΤΜ, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πληρωμής του ειδοποιητηρίου και ακολουθώντας τις οδηγίες του μηχανήματος.

Σε τραπεζικό κατάστημα ή στα ΕΛΤΑ, με την προσκόμιση του ειδοποιητηρίου, σύμφωνα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες του σημείου εξυπηρέτησης.

Πριν ολοκληρώσετε τη συναλλαγή, ελέγξτε τον κωδικό RF, το ποσό και τα στοιχεία πληρωμής. Κρατήστε το αποδεικτικό μέχρι να επιβεβαιωθεί η εξόφληση στο σύστημα της ΑΑΔΕ και ελέγξτε τυχόν προμήθεια που εφαρμόζει ο πάροχος πληρωμών.

Μπορούν να πληρωθούν σε δόσεις;

Η ετήσια οφειλή των τελών κυκλοφορίας δεν προβλέπεται να εξοφλείται σε μηνιαίες δόσεις μέσω του myCAR. Διαφορετική δυνατότητα αποτελούν τα προγράμματα πληρωμής με πιστωτική κάρτα που προσφέρουν τράπεζες, εφόσον είναι διαθέσιμα για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Σε αυτή την περίπτωση, οι δόσεις αφορούν τη σχέση του κατόχου της κάρτας με την τράπεζα και όχι τμηματική εξόφληση προς την ΑΑΔΕ. Η οφειλή προς το Δημόσιο πρέπει να εξοφληθεί εμπρόθεσμα στο σύνολό της. Ο αριθμός των δόσεων και οι επιμέρους όροι εξαρτώνται από το τραπεζικό πρόγραμμα.

Η δυνατότητα αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με τα αναλογικά τέλη για άρση ακινησίας, τα οποία αφορούν διαφορετική διαδικασία.

Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη εξόφληση

Για τα επιβατικά Ι.Χ. και τις ιδιωτικής χρήσης μοτοσικλέτες, μετά την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2026 εφαρμόζονται οι ακόλουθες επιβαρύνσεις:

Χρόνος εξόφλησης Πρόστιμο επί των ετήσιων τελών Έως 31 Δεκεμβρίου 2026 Χωρίς πρόστιμο Εντός Ιανουαρίου 2027 25% Εντός Φεβρουαρίου 2027 50% Μετά το τέλος Φεβρουαρίου 2027 100%

Πρόστιμο ίσο με το 100% των τελών προβλέπεται επίσης σε περίπτωση μη καταβολής ή καταβολής μόνο μέρους του ποσού, με υπαιτιότητα του φορολογουμένου. Το ελάχιστο πρόστιμο είναι 30 ευρώ.

Για παράδειγμα, σε ετήσια τέλη 240 ευρώ, η πληρωμή τον Ιανουάριο συνεπάγεται πρόστιμο 60 ευρώ και συνολική οφειλή 300 ευρώ. Τον Φεβρουάριο το πρόστιμο ανεβαίνει στα 120 ευρώ, με το συνολικό ποσό στα 360 ευρώ. Μετά το τέλος Φεβρουαρίου, η επιβάρυνση φτάνει τα 240 ευρώ και το συνολικό ποσό τα 480 ευρώ.

Τι ισχύει για την ψηφιακή ακινησία

Όσοι δεν σκοπεύουν να κυκλοφορήσουν το όχημά τους το 2027 μπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να το θέσουν σε ψηφιακή ακινησία μέσω myCAR έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ώστε να μην οφείλονται τα ετήσια τέλη του επόμενου έτους.

Η απλή στάθμευση ή η μη χρήση του οχήματος δεν αρκεί. Χρειάζεται να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η δήλωση ακινησίας και να τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, μεταξύ των οποίων η φύλαξή του στον δηλωμένο ιδιωτικό χώρο και όχι σε δημόσιο δρόμο.

Η δήλωση ακινησίας μετά την έναρξη του 2027 δεν διαγράφει την υποχρέωση καταβολής των ετήσιων τελών που έχει ήδη δημιουργηθεί.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Δεν αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τελών για το 2027. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα, το ποσό καθορίζεται με βάση τον κυλινδρισμό ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ και το εφαρμοζόμενο καθεστώς.

Το ακριβές ποσό για κάθε όχημα εμφανίζεται στο ειδοποιητήριό του. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να ελέγξουν ότι έχουν επιλέξει το σωστό έτος και όχημα και να χρησιμοποιήσουν τα αντίστοιχα στοιχεία πληρωμής.