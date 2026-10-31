Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός την Παρασκευή στο Autodromo Hermanos Rodriguez κάνοντας το δύο στα δύο την Παρασκευή.

Η δράση στο Grand Prix Μεξικού, το 19ο αγώνα της Formula 1 στο 2026 συνεχίστηκε με το FP2. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα ώστε να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους και να συνεχίσουν την προετοιμασία τους για τη συνέχεια του τριημέρου. Στη διαδικασία είδαμε προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα, με τις διαφορές όλου του grid να είναι πολύ μικρές.

Η μεγαλύτερη εξέλιξη του FP2 ήταν το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Λιούις Χάμιλτον. Ο οδηγός της Ferrari ήταν καθοδόν για έναν πολύ γρήγορο γύρο όταν αντιμετώπισε πρόβλημα με τον κινητήρα του και σταμάτησε στην άκρη της πίστας. Μέχρι εκείνο το σημείο είχε 13 γύρους. Μικροεπαφή είχαν στον τρίτο τομέα της πίστας οι Λίαμ Λόσον και Μαξ Φερστάπεν, με τους δύο να έχουν ραντεβού με τους αγωνοδίκες μετά το τέλος της διαδικασίας.

⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️ Lewis Hamilton has stopped his Ferrari on track 😢 #F1 #MexicoGP https://t.co/f0eajoztQ9 — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Η Ferrari σε εξαιρετική φόρμα

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 του GP Μεξικού ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε το 1:17,827 και πήρε την 1η θέση κάνοντας το δύο στα δύο στις δοκιμές της Παρασκευής, όπως και στο Τέξας.

Η διαφορά από τον ανταγωνισμό μειώθηκε αισθητά στο FP2, με τον Λάντο Νόρις της McLaren να παίρνει τη 2η θέση. Ο χρόνος του ήταν 0,103 δλ πιο αργός του Λεκλέρ. Μόλις τρία χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο πίσω συναντάμε τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes F1, ο οποίος ξεπέρασε τον teammate του, Κίμι Αντονέλι.

Leclerc bails on a flying lap as he runs wide over the Turn 12 exit kerb... 😳 His very next lap sees him lock-up and run wide at Turn 1! 💨 #F1 #MexicoGP https://t.co/7sNTYGm2Yi October 30, 2026

Στις θέσεις 5 και 6 ήταν οι οδηγοί της Red Bull Racing, με τον Μαξ Φερστάπεν να ολοκληρώνει το FP2 με μικρή ζημιά στο αριστερό μέρος της RB22. Οι δύο Racing Bulls είχαν παρουσία στη 10άδα στις θέσεις 1 και 9, έχοντας ανάμεσά τους τον Πιερ Γκασλί της Alpine.

Η Cadillac ήταν η πιο αργή ομάδα στο FP2, όμως κατέλαβε τη 18η θέση με τον τοπικό ήρωα Σέρχιο Πέρεζ και η διαφορά της από την κορυφή την Παρασκευή ήταν μόλις 1,5 δευτερόλεπτα.

Στο τέλος του FP2 είδαμε τους οδηγούς να κάνουν προσομοιώσεις αγώνα. Οι ομάδες που ξεχώρισαν ήταν οι Mercedes και McLaren έχοντας τους ταχύτερους γύρους με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Η Ferrari με τον Λεκλέρ είχε τη μεσαία γόμα ελαστικών.

Wait for those replays! 😱 Very well held from Piastri on the throttle at the final corner 💨 #F1 #MexicoGP https://t.co/IFdN0jNRtI — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση στο Autodromo Hermanos Rodriguez για το GP Μεξικού συνεχίζεται το Σάββατο στις 19:30 ώρα Ελλάδος με το FP3. Στη διαδικασία αυτή ομάδες και οδηγοί θα κάνουν τις τελικές τους δοκιμές πριν από τη μάχη της pole position.

Αποτελέσματα FP2 GP Μεξικού

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP ΗΠΑ.