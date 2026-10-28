Μία… ανάσα από τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο στη Formula 1 είναι ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος έχει ραντεβού με την ιστορία στο Μεξικό.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 έχει αρχίσει. Μετά την κυριαρχική νίκη του στο Grand Prix ΗΠΑ, ο Κίμι Αντονέλι βρίσκεται μία ανάσα από την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της καριέρας του και έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία στον επόμενο αγώνα, στο Μεξικό.

Ο Ιταλός της Mercedes έφτασε τους 365 βαθμούς με την ένατη φετινή του νίκη, αυξάνοντας τη διαφορά του στους 123 βαθμούς από τον Τζορτζ Ράσελ και στους 124 από τον Λιούις Χάμιλτον. Με πέντε Grand Prix να απομένουν και 125 βαθμούς διαθέσιμους, μόνο οι δύο Βρετανοί διατηρούν μαθηματικές ελπίδες για το πρωτάθλημα. Ωστόσο, τα σενάρια που μπορούν να καθυστερήσουν τη στέψη του Αντονέλι είναι πλέον ελάχιστα.

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Τι χρειάζεται ο Αντονέλι για να κατακτήσει τον τίτλο

Το Grand Prix Μεξικού μπορεί να αναδείξει τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή ακόμη και χωρίς ο Αντονέλι να ανέβει στο βάθρο. Η 9η θέση, η οποία προσφέρει δύο βαθμούς, είναι αρκετή για να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο, ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει τον αγώνα.

Εάν τερματίσει 10ος, ο Ιταλός θα χρειαστεί να μην κερδίσει ο Ράσελ. Σε περίπτωση νίκης του Χάμιλτον, ο ένας βαθμός της δέκατης θέσης αρκεί και πάλι για τη στέψη του. Αντίθετα, νίκη του Ράσελ με τον Αντονέλι δέκατο θα διατηρήσει μαθηματικά ανοιχτό το πρωτάθλημα.

Ακόμη και μια εγκατάλειψη δεν σημαίνει απαραίτητα αναβολή των πανηγυρισμών. Εάν ο Αντονέλι δεν βαθμολογηθεί, θα κατακτήσει τον τίτλο εφόσον κανένας από τους Ράσελ και Χάμιλτον δεν πάρει τη νίκη. Με 2η θέση, ακόμη και ο πλησιέστερος αντίπαλός του δεν θα μπορέσει να διατηρηθεί στη διεκδίκηση.

Αυτό συμβαίνει επειδή, μετά το Μεξικό, θα απομένουν τέσσερις αγώνες και μέγιστο 100 βαθμοί. Ο Αντονέλι έχει ήδη εξασφαλίσει το πλεονέκτημα σε ενδεχόμενη ισοβαθμία χάρη στις εννέα νίκες του, αριθμό που κανένας αντίπαλός του δεν μπορεί πλέον να φτάσει.

Έτοιμος να καταρρίψει το ρεκόρ του Φέτελ

Πέρα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Αντονέλι βρίσκεται μπροστά σε ένα ιστορικό επίτευγμα. Εάν εξασφαλίσει τον τίτλο στο Μεξικό, θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής σε ηλικία 20 ετών, 2 μηνών και 7 ημερών.

Έτσι, θα καταρρίψει το ρεκόρ του Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος κατέκτησε το πρώτο του πρωτάθλημα το 2010 με τη Red Bull Racing σε ηλικία 23 ετών, 4 μηνών και 11 ημερών.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP ΗΠΑ.