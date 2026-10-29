Νόρις: «Στις αργές στροφές δεν είμαστε πουθενά»

Ο Λάντο Νόρις παραδέχεται ότι οι αναβαθμίσεις δεν αρκούν για να λύσουν τη χρόνια αδυναμία της McLaren στις αργές στροφές.

Ο Λάντο Νόρις δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την απόδοση της McLaren μετά το Grand Prix των ΗΠΑ. Παρά τις αναβαθμίσεις που έφερε η ομάδα στο Όστιν, ο Βρετανός τόνισε ότι η MCL40 εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από το επίπεδο που απαιτείται στις αργές στροφές.

Ο Νόρις τερμάτισε πέμπτος στο COTA, σε έναν αγώνα στον οποίο η McLaren έδωσε εντολή στον Όσκαρ Πιάστρι να του παραχωρήσει τη θέση του. Ωστόσο, το βασικό συμπέρασμα του Βρετανού αφορούσε τα όρια του μονοθεσίου και όχι την εσωτερική διαχείριση της ομάδας.

Οι αναβαθμίσεις λειτουργούν, αλλά δεν αρκούν

Η McLaren παρουσίασε στο Όστιν αλλαγές στα φρένα και πειραματικές τροποποιήσεις στο δάπεδο. Σύμφωνα με το RacingNews365, οι τελευταίες συνδέονται με την πρώιμη αξιολόγηση ιδεών για το μονοθέσιο του 2027.

Ο Νόρις δεν υποστήριξε ότι το πακέτο απέτυχε να λειτουργήσει. Εξήγησε, όμως, ότι η πρόοδος δεν ήταν αρκετή στα σημεία όπου η ομάδα χρειάζεται τη μεγαλύτερη βελτίωση, ενώ και οι αντίπαλοί της συνεχίζουν την εξέλιξη. «Ελπίζεις ότι θα βάλεις κάτι στο αυτοκίνητο και θα είναι μαγικό, ότι θα πας πολύ πιο γρήγορα και ξαφνικά θα παλεύεις για το βάθρο. Όλα λειτουργούν όπως πρέπει, αλλά και άλλες ομάδες —η Ferrari έφερε αναβαθμίσεις— εξακολουθούν να παρουσιάζουν αναβαθμίσεις. Οπότε αποδίδουν, απλώς όχι πραγματικά σε όλα τα σημεία όπου τις χρειαζόμαστε».

Racing around COTA ⭐️ #McLarenF1 https://t.co/DgvRABu9HL — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) October 26, 2026

«Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα»

Το πιο αδύναμο σημείο παραμένει η συμπεριφορά στις αργές στροφές. Η δυσκολία να στρίψει αποτελεσματικά το μονοθέσιο και να προσφέρει την απαραίτητη σταθερότητα στο πίσω μέρος περιορίζει την ανταγωνιστικότητα της McLaren.

Ο Νόρις ήταν ιδιαίτερα σαφής στην αποτίμησή του: «Στις αργές στροφές δεν είμαστε ούτε κοντά στο επίπεδο που πρέπει να βρισκόμαστε. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα, πολύ περισσότερα από το πίσω μέρος και στις αργές στροφές. Είναι το πρόβλημά μας εδώ και πολύ καιρό. Φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, αλλά θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε».

Η παραδοχή του περιγράφει και το βασικό ζητούμενο για την εξέλιξη της MCL40: δεν αρκεί μια γενική αύξηση της απόδοσης, αν δεν αντιμετωπιστεί η αδυναμία που εξακολουθεί να κοστίζει στις συγκεκριμένες στροφές.

Η εξήγηση για την αλλαγή θέσεων με τον Πιάστρι

Ο Νόρις αναφέρθηκε και στην απόφαση της McLaren να τον περάσει μπροστά από τον Πιάστρι στη διάρκεια του αγώνα. Κατά τον ίδιο, η διαφορά ρυθμού ανάμεσά τους έκανε την επιλογή ξεκάθαρη. «Θέλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Ήμουν πολύ πιο γρήγορος όλο το τριήμερο, οπότε ήταν απλώς το προφανές που έπρεπε να γίνει».

Μετά τον αγώνα του Όστιν, η McLaren παρέμεινε τέταρτη στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, πίσω από τις Mercedes, Ferrari και Red Bull. Παρότι ισοβαθμεί με τη Red Bull, υστερεί στα κριτήρια κατάταξης.

H ομάδα αναμένεται να συνεχίσει την εξέλιξη στους αγώνες που απομένουν, με ένα ακόμη βήμα προγραμματισμένο πριν από το Grand Prix του Λας Βέγκας. Για τον Νόρις, το ζητούμενο είναι οι επόμενες παρεμβάσεις να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά το πρόβλημα που επιμένει.

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