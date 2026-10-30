Εφόσον κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα οδηγών, ο Κίμι Αντονέλι θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον αριθμό με τον οποίο θα αγωνιστεί στη Formula 1 το 2027.

Μπορεί ο παγκόσμιος τίτλος να μην έχει κριθεί ακόμη μαθηματικά, ωστόσο η προοπτική της κατάκτησής του έχει ήδη δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον ερώτημα για την επόμενη χρονιά. Ο Κίμι Αντονέλι βρίσκεται μπροστά στην ευκαιρία να αγωνιστεί το 2027 με τον αριθμό 1 στο μονοθέσιό του, ένα προνόμιο που ανήκει αποκλειστικά στον εκάστοτε παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1.

Μετά την ένατη φετινή του νίκη στο Grand Prix ΗΠΑ, ο 20χρονος Ιταλός χρειάζεται μόλις δύο βαθμούς στο Μεξικό για να εξασφαλίσει τον πρώτο τίτλο της καριέρας του. Παρά το γεγονός ότι η στέψη του βρίσκεται πλέον πολύ κοντά, ο Αντονέλι έχει ήδη αποφασίσει ποιον αριθμό προτιμά να χρησιμοποιήσει την επόμενη σεζόν, με την επιλογή του να συνδέεται με έναν από τους σπουδαιότερους οδηγούς στην ιστορία του σπορ.

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Η απόφαση του Αντονέλι για το 2027

Μιλώντας στην ελβετική εφημερίδα Blick ενόψει του Grand Prix Μεξικού, ο Αντονέλι ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τον αριθμό 12, ακόμη κι αν αποκτήσει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το 1 ως παγκόσμιος πρωταθλητής.

«Πρώτα πρέπει να ολοκληρώσω τη δουλειά στο Μεξικό. Αλλά πιστεύω ότι, μόλις τα καταφέρω, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με τον αριθμό 12», δήλωσε ο Ιταλός.

Η επιλογή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Αντονέλι, καθώς ο αριθμός 12 είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον Άιρτον Σένα, τον οποίο θαύμαζε από μικρή ηλικία. Ο Βραζιλιάνος χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο νούμερο από το 1985 έως το 1988, κατακτώντας μάλιστα με αυτό τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο, στην πρώτη του χρονιά με τη McLaren.

Ωστόσο, η σύνδεση του Αντονέλι με το 12 δεν περιορίζεται στον Σένα. Ο ίδιος το επέλεξε όταν έκανε τα πρώτα του βήματα στους αγώνες μονοθεσίων στη Formula 4, ενώ ήταν επίσης 12 ετών όταν εντάχθηκε στο πρόγραμμα νέων οδηγών της Mercedes. Έτσι, ο συγκεκριμένος αριθμός έχει αποκτήσει ξεχωριστή προσωπική σημασία για τον Ιταλό, συνοδεύοντάς τον στην πορεία του μέχρι τη Formula 1.

Το παράδειγμα του Χάμιλτον και το προνόμιο του πρωταθλητή

Από το 2014, όταν καθιερώθηκαν οι μόνιμοι αριθμοί οδηγών στη Formula 1, ο παγκόσμιος πρωταθλητής έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το 1 την επόμενη χρονιά, χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένος να το επιλέξει.

Ο Λιούις Χάμιλτον αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα οδηγού που αρνήθηκε το συγκεκριμένο προνόμιο. Παρά την κατάκτηση έξι παγκόσμιων τίτλων με τη Mercedes, ο Βρετανός διατήρησε τον αριθμό 44, τον οποίο είχε χρησιμοποιήσει από τα πρώτα χρόνια της αγωνιστικής του καριέρας.

Αντίθετα, ο Μαξ Φερστάπεν επέλεξε να αγωνιστεί με το 1 από το 2022 έως το 2025, κατά την περίοδο που διατηρούσε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Το ίδιο έκανε φέτος και ο Λάντο Νόρις, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2025 με τη McLaren.

Ο Αντονέλι φαίνεται πως προτιμά να ακολουθήσει το παράδειγμα του Χάμιλτον, διατηρώντας έναν αριθμό με τον οποίο έχει ταυτίσει την αγωνιστική του ταυτότητα.

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