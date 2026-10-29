Ο Μεξικανός δεσμεύτηκε για ακόμη τρεις σεζόν με την αμερικανική ομάδα, λίγο πριν από τον εντός έδρας αγώνα και την 300ή εκκίνησή του στη Formula 1.

Ο Σέρχιο Πέρεζ θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την Cadillac έως τουλάχιστον το 2029, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε πολυετή επέκταση της συνεργασίας τους. Η ανακοίνωση έγινε πριν από το GP του Μεξικού, δίνοντας συνέχεια στην παρουσία του Μεξικανού στην ομάδα με την οποία επέστρεψε στη Formula 1 το 2026.

Για τον 36χρονο οδηγό, η συμφωνία προσθέτει έναν ακόμη λόγο να αντιμετωπίζει ξεχωριστά το προσεχές αγωνιστικό τριήμερο. Μπροστά στους συμπατριώτες του αναμένεται να πραγματοποιήσει την 300ή εκκίνησή του σε γκραν πρι, έχοντας πλέον εξασφαλίσει και τη μακροπρόθεσμη θέση του στο αμερικανικό εγχείρημα.

The man of the hour. The look of the weekend. https://t.co/R8qG9rSLuG — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 28, 2026

Πέρεζ: «Είμαι πλήρως αφοσιωμένος για τα επόμενα τρία χρόνια»

Ο Πέρεζ συνέδεσε την απόφασή του με την πίστη του στην προοπτική της Cadillac και με τη δουλειά που έχει ήδη γίνει στην πρώτη της σεζόν στο πρωτάθλημα.

«Η ένταξή μου στην Cadillac Formula 1 Team από την πρώτη ημέρα ήταν μια προσπάθεια στην οποία πίστευα πραγματικά και η επέκταση της συνεργασίας μου μοιάζει με φυσική συνέχεια αυτού του κεφαλαίου. Το να χτίσεις μια ομάδα Formula 1 από το μηδέν απαιτεί χρόνο, αδιάκοπη δουλειά και υπομονή, όμως η πρόοδος που σημειώνουμε μαζί είναι εξαιρετικά ανταποδοτική. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας και είμαι πλήρως αφοσιωμένος για τα επόμενα τρία χρόνια», δήλωσε.

Ο έξι φορές νικητής γκραν πρι ευχαρίστησε επίσης τον Νταν Τάουρις, τον Μαρκ Ρόις και τους ανθρώπους της TWG Motorsports και της General Motors για τη δυνατότητα να συνεχίσουν όσα ξεκίνησαν μαζί. Απευθυνόμενος στην ομάδα και στους υποστηρικτές της, πρόσθεσε: «Σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σας. Δεν θα σας απογοητεύσω. Ας συνεχίσουμε να πιέζουμε!».

Η Cadillac επενδύει στη συνέχεια

Από την πλευρά της, η Cadillac υπογράμμισε τη συμβολή του Πέρεζ στην ανάπτυξη του πλαισίου και στη βελτίωση της λειτουργίας της στην πίστα. Η ομάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην τεχνική πληροφόρηση και στην εμπειρία του, καθώς συνεχίζει να οργανώνει και να εξελίσσει την παρουσία της στη Formula 1.

«Παραμονές ενός ξεχωριστού Σαββατοκύριακου στην Πόλη του Μεξικού, είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε ότι ο Τσέκο θα παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της Cadillac Formula 1 Team για τα επόμενα χρόνια. Το χτίσιμο μιας ανταγωνιστικής ομάδας στη F1 είναι μια μακροχρόνια διαδρομή. Η εξασφάλιση του ταλέντου και της ηγετικής παρουσίας του Τσέκο μάς δίνει τη συνέχεια και τη δέσμευση που χρειαζόμαστε για να στηριχθούμε στα ισχυρά θεμέλια της πρώτης μας χρονιάς. Μαζί επικεντρωνόμαστε στην επόμενη φάση, προχωρώντας την ομάδα και βελτιώνοντας τη θέση μας στο grid», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας, Νταν Τάουρις.

Η ανανέωση έρχεται ενώ η Cadillac εξακολουθεί να αναζητεί τους πρώτους βαθμούς της στο πρωτάθλημα. Η παραμονή του Πέρεζ εξασφαλίζει ένα σταθερό σημείο αναφοράς για την ανάπτυξή της πέρα από την παρθενική της σεζόν.

Αναμένονται κι άλλα νέα

Με το μέλλον του Πέρεζ ξεκαθαρισμένο, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στις επόμενες κινήσεις της Cadillac για το οδηγικό της σχήμα. Ο Τάουρις είχε προαναγγείλει στο Όστιν ότι η ομάδα θα μπορούσε να μιλήσει περισσότερο για τα σχέδιά της σχετικά με τους οδηγούς «μέσα στις επόμενες εβδομάδες». Παρότι αναγνώρισε ότι Πέρεζ και Βάλτερι Μπότας βρίσκονται υπό συμβόλαιο, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα προώθησης του Κόλτον Χέρτα σε αγωνιστική θέση, απάντησε: «Ναι, υπάρχει πάντα μια πιθανότητα».

What if we told you we have another surprise in store 👀 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 28, 2026

Ο Αμερικανός θα συμμετάσχει στο FP1 του Μεξικού, παίρνοντας το μονοθέσιο του Μπότας για την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Θα είναι η πέμπτη φετινή εμφάνισή του σε FP1 με την Cadillac, η οποία συνεχίζει να του προσφέρει χρόνο οδήγησης και εμπειρία στη Formula 1.

Ο Χέρτα αποτελεί επομένως ένα εύλογο όνομα στη συζήτηση για όσα ενδέχεται να ακολουθήσουν. Η ανανέωση του Πέρεζ επιβεβαιώνει το ένα σκέλος των μακροπρόθεσμων σχεδίων της Cadillac και οι επόμενες ανακοινώσεις θα δείξουν πώς θα διαμορφωθεί το υπόλοιπο.