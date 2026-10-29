Ο δύο φορές νικητής των 24 Ωρών Λε Μαν, Άλεξ Βουρτς, μίλησε στον Στάθη Κοκκορόγιαννη και το gMotion by Gazzetta για τη Formula 1, τη McLaren, την επιστροφή της στο WEC και τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του.

Ο Άλεξ Βουρτς είναι ένας από τους οδηγούς που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους τόσο στη Formula 1 όσο και στους αγώνες αντοχής. Ο Αυστριακός αγωνίστηκε στην κορυφαία κατηγορία μονοθεσίων με τις Benetton, McLaren και Williams, ενώ ήταν για αρκετά χρόνια βασικό μέλος του προγράμματος δοκιμών και εξέλιξης της McLaren. Παράλληλα, κατέκτησε δύο φορές τις 24 Ώρες του Λε Μαν, το 1996 με Porsche και το 2009 με την Peugeot. Μάλιστα η πρώτη του επιτυχία στο θρυλικό αγώνα έγινε σε ηλικία μόλις 22 ετών.

Πρόκειται λοιπόν για έναν σύγχρονο θρύλο των αγώνων ταχύτητας που έχει αφήσει το δικό του στίγμα. Μάλιστα πρόκειται για έναν από τους πιο αξιοσέβαστους βετεράνους και μέχρι σήμερα είναι πρόεδρος της ένωσης των οδηγών στη Formula 1.

Στο περιθώριο του “Allwyn x McLaren Racing Live in Athens”, ο Βουρτς μίλησε στον Στάθη Κοκκορόγιαννη και το gMotion by Gazzetta για τη μοναδικότητα του Λε Μαν, τις διαφορές ανάμεσα στη Formula 1 και τους αγώνες αντοχής, αλλά και την επιστροφή της McLaren στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) το 2027. Επιπλέον, μοιράστηκε προσωπικές αναμνήσεις από την καριέρα του, αποκάλυψε ποιο θεωρεί το αγαπημένο του αγωνιστικό αυτοκίνητο και εξήγησε γιατί η σημαντικότερη νίκη της ζωής του δεν ήρθε μέσα σε κάποια πίστα.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Η επιστροφή στην Ελλάδα και η σχέση με τη McLaren

Η παρουσία του Άλεξ Βουρτς στην Αθήνα ήταν μια ευκαιρία να συναντήσει τους Έλληνες φίλους της Formula 1, εκπροσωπώντας τη McLaren σε μια εκδήλωση που έφερε ιστορικά αγωνιστικά αυτοκίνητα στους δρόμους της πρωτεύουσας. Για τον ίδιο, ωστόσο, η Ελλάδα δεν αποτελεί έναν άγνωστο προορισμό, καθώς συνδέεται με όμορφες αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία.

Τον ρωτήσαμε αρχικά πώς αισθάνεται που εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της οικογένειας της McLaren έπειτα από τόσα χρόνια και τι σημαίνει η συμμετοχή του σε μια εκδήλωση όπως το “Allwyn x McLaren Racing Live in Athens”.

«Καταρχάς, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Θυμάμαι ότι ερχόμουν συχνά για διακοπές στην Ελλάδα με τους γονείς μου, επομένως έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις από τις παραδόσεις και το φαγητό σας. Αυτή τη φορά, όμως, βρισκόμαστε εδώ για μια εκδήλωση μηχανοκίνητου αθλητισμού και χάρη στην Allwyn μπορούμε να φέρουμε τη Formula 1 και τους αγώνες πιο κοντά στους φιλάθλους της Αθήνας και της Ελλάδας. Ήδη από χθες, όταν βρεθήκαμε στην πόλη, ο κόσμος μιλούσε για την εκδήλωση. Περιμέναμε έως 30.000 ανθρώπους να έρθουν να την παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Για εμένα είναι προνόμιο που είμαι μέρος της ομάδας της Formula 1 και μπορώ να έρθω στην Αθήνα, να μιλήσω μαζί σας και να παρουσιάσω το άθλημά μας».

Γιατί το Λε Μαν είναι τόσο ξεχωριστό

Η σχέση του Βουρτς με τις 24 Ώρες Λε Μαν ξεκίνησε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο. Το 1996 κατέκτησε τη νίκη στην πρώτη του συμμετοχή, αποτελώντας τον νεότερο νικητή στην ιστορία του αγώνα. Η επιτυχία αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για την καριέρα του, καθώς συνέβαλε στην είσοδό του στη Formula 1 με τη Benetton.

Έχοντας επιστρέψει στην κορυφή του βάθρου το 2009 με την Peugeot, ο Αυστριακός γνωρίζει καλύτερα από τους περισσότερους τις απαιτήσεις του γαλλικού αγώνα. Τον ρωτήσαμε τι είναι αυτό που κάνει το Λε Μαν τόσο ιδιαίτερο και γιατί η νίκη εκεί αποτελεί όνειρο για τόσους οδηγούς.

«Αγγίζετε ένα θέμα που βρίσκεται πολύ κοντά στην καρδιά μου. Αγαπώ τους αγώνες αντοχής. Κέρδισα το Λε Μαν στην πρώτη μου προσπάθεια, ως ο νεότερος νικητής στην ιστορία, και εκείνη η νίκη μού άνοιξε τον δρόμο για την καριέρα μου στη Formula 1. Αργότερα επέστρεψα στο Λε Μαν. Είναι ένας ξεχωριστός αγώνας, πολύ μεγάλος σε διάρκεια και εξαιρετικά απαιτητικός. Για να το εξηγήσω σε όσους δεν γνωρίζουν τόσο καλά τους αγώνες αντοχής, είναι σαν να συγκρίνουμε έναν δρομέα των 100 μέτρων με τον Μαραθώνιο, τον οποίο επινοήσατε εδώ στην Ελλάδα. Και οι δύο είναι εξαιρετικοί αθλητές, αλλά η Formula 1 μοιάζει με τα 100 μέτρα. Ο οδηγός πρέπει να βγει στην πίστα και να κινηθεί στο μέγιστο για όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στους αγώνες αντοχής πρέπει να διαχειριστούμε τον ρυθμό μας σε διάστημα 24 ωρών. Ωστόσο, και οι δύο κατηγορίες βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο και μόνο οι καλύτεροι οδηγοί μπορούν να κερδίσουν».

From day to night, the legend endures. #LeMans24 #FeelLeMans #WEC https://t.co/R5zXnBiIPA — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) July 23, 2026

Η επιστροφή της McLaren στο WEC και η πρόκληση της Toyota

Το 2027 η McLaren θα επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία των αγώνων αντοχής, συμμετέχοντας στη Hypercar του WEC με ένα νέο πρωτότυπο προδιαγραφών LMDh. Η βρετανική εταιρεία θα βρεθεί απέναντι σε κατασκευαστές με πολυετή παρουσία στον θεσμό, σε μια περίοδο ιδιαίτερα έντονου ανταγωνισμού στην κατηγορία Hypercar.

Ρωτήσαμε τον Βουρτς πόσο μεγάλη πρόκληση είναι η επιστροφή της McLaren, δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός στο πρωτάθλημα βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Η απάντησή του είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο ίδιος συνεργάζεται με την Toyota Racing ως σύμβουλος στον αγωνιστικό τομέα.

«Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) και το Λε Μαν γνωρίζουν τεράστια ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 12 ή 13 κατασκευαστές και τώρα επιστρέφει η McLaren, μια ιστορική και ιδιαίτερα σημαντική μάρκα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, με στόχο να αγωνιστεί ξανά στο Λε Μαν. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρω ότι στο WEC συνεργάζομαι με την Toyota. Εργάζομαι στον αγωνιστικό τομέα ως σύμβουλος της Toyota. Έχουμε κερδίσει το Λε Μαν φέτος, έχουμε κερδίσει και στο παρελθόν, όπως επίσης και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ως φίλος των αγώνων αντοχής, είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφει η McLaren. Γνωρίζω πολύ καλά ότι η McLaren είναι πάντοτε μια κορυφαία ομάδα και ότι θα έρθει για να αντιμετωπίσει εμάς στην Toyota και όλους τους υπόλοιπους κατασκευαστές, διεκδικώντας τη νίκη στις 24 Ώρες του Λε Μαν».

Rollout complete. Two days of working through our rollout run plan and we’re ready to start our rigorous test programme. Great job, team! 🧡 https://t.co/SrJJQ7HO0W May 5, 2026

Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη Formula 1 και το WEC

Ο Βουρτς διαθέτει την εμπειρία να συγκρίνει τις δύο σημαντικότερες μορφές αγώνων σε πίστα, έχοντας αγωνιστεί τόσο με μονοθέσια της Formula 1 όσο και με πρωτότυπα των αγώνων αντοχής. Παρότι τα αυτοκίνητα διαφέρουν σημαντικά ως προς τη σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, οι βασικές απαιτήσεις από τον οδηγό παραμένουν παρόμοιες.

Θελήσαμε να μάθουμε ποιες είναι οι σημαντικότερες διαφορές ανάμεσα σε έναν οδηγό της Formula 1 και έναν οδηγό αγώνων αντοχής, αλλά και ανάμεσα στα μονοθέσια και τα Hypercar. Ο Αυστριακός εστίασε κυρίως στη νοοτροπία και στη συνεργασία μεταξύ των οδηγών.

«Από οδηγικής πλευράς, πρέπει φυσικά να βρεις το όριο πρόσφυσης του αυτοκινήτου και να αξιοποιήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ελαστικά και το μηχανικό σύνολο. Επομένως, αν δούμε τη συνολική εικόνα, οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες. Η πραγματικότητα είναι ότι στο Λε Μαν πρέπει να μοιράζεσαι το αυτοκίνητο με τους συναθλητές σου. Οδηγείς για δύο ή τρεις ώρες και στη συνέχεια αναλαμβάνει ο επόμενος οδηγός και έπειτα ο τρίτος. Πρέπει λοιπόν να συνεργάζεσαι μαζί τους, να τους καθοδηγείς, να τους υποστηρίζεις, να τους βοηθάς να βελτιώνονται και εκείνοι με τη σειρά τους να σε παρακινούν. Οι τρεις οδηγοί δημιουργείτε μια ομάδα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από τη Formula 1. Εκεί, ως οδηγός, πρέπει να εξασφαλίσεις ότι θα νικήσεις τον ομόσταβλό σου. Δεν θέλεις να συνεργαστείς μαζί του με τον ίδιο τρόπο, θέλεις να είσαι ταχύτερος από εκείνον. Αντίθετα, στο Λε Μαν συνεργάζεσαι με τους συναθλητές σου. Πρόκειται λοιπόν για μια διαφορετική νοοτροπία. Στο τέλος, όμως, ο στόχος παραμένει ο ίδιος: να πετύχεις τον ταχύτερο δυνατό χρόνο, να μην κάνεις λάθη, να προσπερνάς χωρίς προβλήματα, να εκτελείς σωστά τη στρατηγική και να συνεργάζεσαι με τους μηχανικούς. Μιλάμε για δύο από τα σημαντικότερα πρωταθλήματα στον κόσμο. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες, αλλά η νοοτροπία με την οποία προσεγγίζεις την προσπάθεια είναι διαφορετική».

Obligatory onboard sunset Le Mans LMP1 ride. (Yes, all of those adjectives are indispensible) 🙇🙇‍♀️🙇‍♂️ #LeMans24 #WEC @Toyota_Hybrid https://t.co/DxO5PimJ3e — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 19, 2020

H σημασία της νίκης στις 24 Ώρες Λε Μαν

Για τον Βουρτς, η κατάκτηση των 24 Ωρών του Λε Μαν αποτελεί μια εμπειρία που ξεπερνά την αγωνιστική επιτυχία. Η προετοιμασία διαρκεί σχεδόν ολόκληρο τον χρόνο, ενώ ακόμη και η παραμικρή αστοχία στη διάρκεια του αγώνα μπορεί να ακυρώσει την προσπάθεια πολλών μηνών.

Όταν τον ρωτήσαμε ποια είναι η αγαπημένη ανάμνηση από την καριέρα του, με την απάντησή του να είναι άμεση. Η νίκη και τα συναισθήματα που τη συνοδεύουν δεν μπορούν, σύμφωνα με τον ίδιο, να συγκριθούν με καμία άλλη στιγμή της καριέρας του.

«Η νίκη στο Λε Μαν. Για το Μαν δουλεύεις 364 ημέρες τον χρόνο για την 365η ημέρα, όταν πρέπει να πραγματοποιήσεις μια άψογη εμφάνιση επί 24 ώρες. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που μπορούν να λειτουργήσουν εναντίον σου. Αν όμως όλα ευθυγραμμιστούν με τις φιλοδοξίες, την προσπάθεια και τα όνειρά σου και καταφέρεις να κερδίσεις, τότε ανεβαίνεις στο βάθρο μπροστά σε 70.000 ή 80.000 θεατές που έχουν συγκεντρωθεί για την απονομή. Έπειτα από 24 ώρες αγώνα, βρίσκεσαι στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Τα συναισθήματα και η εξάντληση συνδυάζονται σε ένα απίστευτα έντονο μείγμα. Είναι μια εμπειρία ζωής. Κανένα βάθρο της Formula 1 δεν μπορεί ποτέ να αντικαταστήσει μια νίκη στο Λε Μαν».

𝗟𝗠𝗣𝟭 𝗥𝗘𝗩𝗜𝗘𝗪 Le Mans 2009: 908, Peugeot's other winning number. Appearing in 2007, 14 years after the second consecutive victory for the 905, the Peugeot 908 is to date the last French prototype to win the 24 Hours of Le Mans. @peugeotsport #LeMans24 #Peugeot https://t.co/BQeMw46Fhk — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) December 8, 2020

Η μεγαλύτερη νίκη της ζωής του δεν ήρθε στην πίστα

Η παρουσία του Βουρτς στη Formula 1 περιλάμβανε σημαντικές στιγμές, από το πρώτο του βάθρο με την Benetton μέχρι τη μακροχρόνια συνεργασία του με τη McLaren και την επιστροφή του ως βασικού οδηγού με τη Williams. Ωστόσο, η ανάμνηση που ξεχωρίζει περισσότερο για τον ίδιο δεν συνδέεται με κάποιο αγωνιστικό αποτέλεσμα.

Ερωτώμενος σχετικά με το ποια είναι η αγαπημένη του στιγμή από την καριέρα του στη Formula 1, έχοντας οδηγήσει διαφορετικά μονοθέσια από το 1997 έως το 2007. Η απάντησή του μάς εξέπληξε, καθώς επέλεξε να αναφερθεί αρχικά στην οικογένειά του.

«Η Formula 1 είναι η κορυφή της ταχύτητας, της μηχανολογίας και της γοητείας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχω ζήσει πάρα πολλές απίστευτες στιγμές και ίσως η απάντησή μου να σας εκπλήξει, αλλά η μεγαλύτερη νίκη μου είναι ότι γνώρισα τη σύζυγό μου στη Formula 1. Εργαζόταν ως υπεύθυνη Τύπου και μαζί αποκτήσαμε τρία υπέροχα αγόρια, τα οποία επίσης ασχολούνται με τους αγώνες. Είναι πλέον η τέταρτη γενιά οδηγών στην οικογένειά μας. Από αγωνιστικής πλευράς, φυσικά, θυμάμαι ότι έφτασα στη Formula 1 και ήδη στον τρίτο μου αγώνα ανέβηκα στο βάθρο. Επίσης, πέρασα πολλά χρόνια στη McLaren, στην πρώτη γραμμή της τεχνικής εξέλιξης, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη τεχνολογιών από τις οποίες οι ομάδες της Formula 1 εξακολουθούσαν να επωφελούνται ακόμη και 10 ή 15 χρόνια αργότερα. Υπάρχουν τόσες πολλές αναμνήσεις που είναι δύσκολο να ξεχωρίσω κάποια. Ίσως θα έπρεπε κάποια μέρα να γράψω ένα βιβλίο».

Η Ferrari που θα ήθελε να οδηγήσει και η αγαπημένη του McLaren

Η τελευταία ερώτηση που κάναμε στον Βουρτς αφορούσε τα αγωνιστικά αυτοκίνητα που έχει οδηγήσει στη διάρκεια της καριέρας του. Έχοντας αποκτήσει εμπειρία με διαφορετικές ομάδες και κατηγορίες, θελήσαμε να μάθουμε εάν υπάρχει κάποιο αγωνιστικό αυτοκίνητο που δεν έχει οδηγήσει ποτέ, αλλά θα ήθελε να δοκιμάσει.

Ο Αυστριακός παραδέχθηκε ότι η ερώτηση τον αιφνιδίασε, ιδιαίτερα από τη στιγμή που βρισκόμασταν σε μια εκδήλωση της McLaren. Παρ' όλα αυτά, δεν δίστασε να αναφερθεί στη Ferrari, προτού εξηγήσει γιατί ένα συγκεκριμένο μονοθέσιο της βρετανικής ομάδας κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.

«Τώρα με πιάσατε απροετοίμαστο! Βρισκόμαστε σε μια εκδήλωση της McLaren και της Allwyn, αλλά νομίζω ότι για κάθε οδηγό θα ήταν ωραίο να οδηγήσει μια Ferrari έστω μία φορά στη ζωή του. Πάντως, έχω αγωνιστεί με τη McLaren, έχω ανέβει στο βάθρο με τη McLaren, έχω οδηγήσει για τη Williams αλλά και για την Benetton, επομένως είμαι αρκετά ικανοποιημένος από την καριέρα μου. Το αγαπημένο μου αγωνιστικό αυτοκίνητο ήταν η McLaren MP4-17D, ένα μονοθέσιο στην εξέλιξη του οποίου συμμετείχα προσωπικά. Ήταν σαν προέκταση του εαυτού μου. Με αυτό το μονοθέσιο σημειώθηκαν πολλά ρεκόρ γύρου και κατακτήθηκαν πολλές νίκες, ενώ είχα βοηθήσει στην εξέλιξή του. Επομένως, αυτό ήταν το αγαπημένο αγωνιστικό αυτοκίνητο ολόκληρης της ζωής μου».