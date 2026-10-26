Το ραντεβού του gMotion by Gazzetta με τη Formula 1 είναι προγραμματισμένο για σήμερα στις 16:30 με την εκπομπή «Pole Position by Allwyn».

H «καρδιά» της Formula 1 στην Ελλάδα χτυπάει σήμερα στις 16:30 στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Η εκπομπή του Gazzetta για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επιστρέφει με την ανάλυση του Grand Prix ΗΠΑ που κέρδισε ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1, κάνοντας πρόβα για τη στέψη του ως παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπος, καθώς δεν γνωρίζαμε ποιος θα μπορούσε να αναδειχθεί νικητής. Όμως, η εντυπωσιακή ταχύτητα του Αντονέλι, σε συνδυασμό με μία εξαιρετική στρατηγική του έδωσε τη δυνατότητα να πάρει την 9η φετινή του νίκη. Επιπλέον είδαμε μάχες για τις θέσεις του βάθρου, με τον Σαρλ Λεκλέρ να περνά στα τελευταία στάδια του Grand Prix τους Λάντο Νόρις και Μαξ Φερστάπεν.

Συντονιστείτε στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn» στις 16:30 και μπείτε στην παρέα της ανάλυσης του Grand Prix ΗΠΑ. Δείτε την εκπομπή πατώντας «play» στο παρακάτω βίντεο.