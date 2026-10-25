Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1 ήταν ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix ΗΠΑ, παίρνοντας μία τρομερή pole position.

Άγχος για τον τίτλο; Ποιο άγχος; Ο Κίμι Αντονέλι ήταν εκπληκτικός στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix ΗΠΑ, του 18ου αγώνα της Formula 1 για το 2026. Ο Ιταλός της Mercedes F1 απέδειξε πως δεν νιώθει από πίεση κατακτώντας την pole position στο απαιτητικό Circuit of the Americas με έναν «μαγικό» γύρο.

Ο Αντονέλι άφησε στη 2η θέση τον Μαξ Φερστάπεν για περίπου δύο δέκατα του δευτερολέπτου, και αύριο έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Από την άλλη ο Ολλανδός θέλει θέλει αύριο τη τρίτη διαδοχική του νίκη στη σεζόν, ενώ ο Ίσακ Χατζάρ θα ξεκινήσει από την 3η θέση.

Απογοήτευση η εμφάνιση της Ferrari, η οποία για μία ακόμη φορά δεν μπόρεσε να βελτιώσει το χρόνο της από το Q2 στο Q3.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Q1

Τα μονοθέσια βγήκαν στην πίστα με την έναρξη της διαδικασίας για τα πρώτα τους περάσματα. Οι οδηγοί της Cadillac βγήκαν πρώτοι από τα pits με τη μαλακή γόμα ελαστικών, ενώ ακολούθησαν οδηγοί του midfield. Το ερώτημα σε εκείνο το σημείο ήταν αν και κατά πόσο η παραβίαση των ορίων πίστας θα παίξει ρόλο.

Αρχικά οι οδηγοί της Ferrari έθεσαν το ρυθμό, με τον Λεκλέρ στο 1:35,200 και στις θέσεις 2-3 ήταν οι οδηγοί της Red Bull Racing. H Mercedes F1 και ο Πιάστρι έβαλαν στο Q1 τη μεσαία γόμα ελαστικών περνώντας σε διαφορετική στρατηγική από τον ανταγωνισμό. Η μάχη όμως ήταν για τις θέσεις πρόκρισης.

Οι οδηγοί της Williams δεν κατάφεραν να περάσουν στο Q2, ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο κατάφερε να προκριθεί με την Aston Martin στη δεύτερη φάση των κατατακτήριων δοκιμών. Από το Q1 αποκλείστηκαν οι: Οκόν, Στρολ, Σάινθ, Άλμπον, Πέρεζ και Μπότας.

Q2

Το 15λεπτο ξεκίνησε όμως οι οδηγοί άργησαν να βγουν στην πίστα. Εν τέλει από τα γκαράζ τους βγήκαν οι οδηγοί της Ferrari, αλλά με χρησιμοποιημένο σετ μαλακής γόμας ελαστικών. Η αξιοποίηση των ελαστικών ήταν ύψιστης σημασίας για όλους.

Ο Φερστάπεν έγραψε το 1:34,471 με χρησιμοποιημένη μαλακή γόμα και «έσπειρε» τρόμο στον ανταγωνισμό. Ο χρόνος του ήταν 0,3 ταχύτερος των Ferrari, ενώ ούτε ο Νόρις, ούτε οι Mercedes κατάφεραν να τον ξεπεράσουν με φρέσκια μαλακή γόμα. Την ίδια ώρα ο Πιάστρι είχε κακό πρώτο γύρο.

Στα τελευταία λεπτά η μάχη για την πρόκριση ήταν μεγάλη ανάμεσα σε πολλά μονοθέσια. Ο Χούλκενμπεργκ πλήρωσε ακριβά το γεγονός πως δεν βελτίωσε καθώς έδωσε την ευκαιρία στους Λόσον και Λίντμπλαντ να περάσουν στο Q3.

Από το Q2 αποκλείστηκαν οι: Γκασλί, Χούλκενμπεργκ, Μπορτολέτο, Κολαπίντο, Αλόνσο και Μπέρμαν.

Q3

Η μάχη για την pole position ξεκίνησε με τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα για τα πρώτα τους περάσματα. Ήταν η στιγμή που «έπεφταν» οι μάσκες και θα βλέπαμε τους ταχύτερους γύρους της ημέρας.

Μετά τα πρώτα περάσματα ταχύτερος ήταν ο Αντονέλι στο 1:34,035 κάνοντας έναν εκπληκτικό γύρο! Πίσω του ήταν οι Φερστάπεν και Χατζάρ, ενώ απογοητευτικοί ήταν οι πρώτοι γύροι των οδηγών της Ferrari στο 4-6 και ανάμεσά τους ήταν ο Ράσελ. Η McLaren είχε το 7-8 δίχως να γράψει κάποιος εκ των οδηγών της καλό γύρο.

Όλα όμως κρίθηκαν στο φινάλε του Q3. Όμως δεν είχαμε το φινάλε που περιμέναμε, μιας και μόνο ο Χάμιλτον βελτίωσε στην 5η θέση πίσω από τον Λεκλέρ.

Έτσι, ο Αντονέλι πήρε την pole position και ακολούθησαν οι: Φερστάπεν, Χατζάρ, Λεκλέρ, Χάμιλτον, Ράσελ, Πιάστρι, Νόρις, Λίντμπλαντ και Λόσον.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix ΗΠΑ είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion από τις 21:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση του αγώνα στον οποίο ο Κίμι Αντονέλι μπορεί να αναδειχθεί πρωταθλητής.

Αποτελέσματα QP GP ΗΠΑ

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.