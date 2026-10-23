Οι αναβάτες συναντήθηκαν στο Φίλιπ Άιλαντ, με την πλειονότητα να τάσσεται κατά της μετάβασης στο Κατάρ - Η ανησυχία για την ασφάλεια επαναφέρει τη συζήτηση για ανεξάρτητη εκπροσώπησή τους.

Η ανησυχία για το Grand Prix του Κατάρ έφερε τους αναβάτες του MotoGP στο ίδιο τραπέζι το βράδυ της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, στο περιθώριο του αγώνα της Αυστραλίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μακριά από τη δημοσιότητα στο Φίλιπ Άιλαντ και εξελίχθηκε σε μια ευρύτερη συζήτηση για τη θέση των αναβατών στο πρωτάθλημα, με την ιδέα μιας ανεξάρτητης ένωσης να επιστρέφει στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, περίπου τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων ψήφισαν κατά της μετάβασης στο Κατάρ για τον αγώνα της 6ης–8ης Νοεμβρίου. Η ανησυχία αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την ασφάλεια της αποστολής και το ενδεχόμενο προβλημάτων στις μετακινήσεις ανθρώπων και εξοπλισμού.

Το Κατάρ έφερε στην επιφάνεια τη δυσαρέσκεια

Το Grand Prix είχε ήδη μεταφερθεί από τον Απρίλιο στον Νοέμβριο εξαιτίας της σύγκρουσης στην περιοχή. Παρότι η διοργάνωση συνεχίζει την προετοιμασία του αγώνα, οι αναβάτες ζητούν πιο πειστικές απαντήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες θα ταξιδέψουν. Ένα ενδεχόμενο κλείσιμο του εναέριου χώρου θα μπορούσε να επηρεάσει και τη συνέχεια του πρωταθλήματος στην Πορτογαλία και στην Ισπανία.

Ο Άλεξ Μάρκεθ περιέγραψε χαρακτηριστικά αυτή την αβεβαιότητα: «Το πρωτάθλημα μας λέει ότι όλα είναι υπό έλεγχο, αλλά πιστεύω ότι κανείς δεν έχει υπό έλεγχο μια τόσο σύνθετη κατάσταση». Ο Ισπανός υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα και ότι το θέμα αφορά όλους όσοι εργάζονται στο paddock.

Η ανησυχία επηρεάζει ήδη τον σχεδιασμό της τηλεοπτικής κάλυψης. Όπως ανέφερε ο Νιλ Χότζσον, το βρετανικό TNT Sports προτίθεται να καλύψει τον αγώνα από στούντιο στο Λονδίνο, χωρίς να στείλει την ομάδα του στο Λουσάιλ.

Από την πλευρά της διοργάνωσης, ο Κάρλος Εθπελέτα είχε δηλώσει στην Ινδονησία ότι ο προγραμματισμός παραμένει η μετάβαση στο Κατάρ, με την ασφάλεια προσωπικού και φιλάθλων ως πρώτη προτεραιότητα. Αναγνώρισε, πάντως, την ανάγκη για εναλλακτικά σχέδια σε συνεργασία με τις ομάδες και τον τοπικό διοργανωτή.

«Οι ομάδες έχουν δύναμη, εμείς δεν έχουμε τίποτα»

Το κλίμα της συνάντησης περιέγραψε ο Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος μίλησε για μια ώριμη συζήτηση μεταξύ συναδέλφων, ακόμη κι αν η ομοφωνία είναι δύσκολη. «Ήταν μια πολύ θετική συνάντηση, επειδή εκφράσαμε όλοι τις απόψεις μας με μεγάλη ωριμότητα, χωρίς να φαγωθούμε μεταξύ μας», δήλωσε ο αναβάτης της Aprilia. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις της διοργανώτριας του πρωταθλήματος.

Ακριβώς αυτή η αίσθηση περιορισμένης επιρροής τροφοδοτεί τη συζήτηση για μια ένωση αναβατών. Ο Ενέα Μπαστιανίνι το έθεσε ευθέως: «Οι ομάδες έχουν δύναμη, η Dorna έχει δύναμη, αλλά εμείς δεν έχουμε τίποτα». Ο Ιταλός τόνισε την ανάγκη να βρεθεί συμβιβασμός, επισημαίνοντας ότι το πρωτάθλημα και οι αναβάτες χρειάζονται ο ένας τον άλλο.

Η προσπάθεια έχει προηγούμενο. Το 2023, μετά την εισαγωγή των αγώνων Sprint σε κάθε γύρο, είχε συζητηθεί η δημιουργία αντίστοιχης δομής, με τον πρώην αναβάτη Σιλβέν Γκιντολί να συνδέεται με το εγχείρημα. Τρία χρόνια αργότερα, η ανάγκη συλλογικής εκπροσώπησης επιστρέφει με μεγαλύτερη ένταση.

Ο Μπανάια ζητά ανεξάρτητο εκπρόσωπο

Ο Φραντσέσκο Μπανάια θεωρεί ότι έχει έρθει η στιγμή να προχωρήσει η πρωτοβουλία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο πρόσωπο που θα αναλάβει την εκπροσώπηση. «Χρειαζόμαστε ένα πρόσωπο που να μπορεί να αγωνιστεί για εμάς», δήλωσε, προτείνοντας ακόμη και την επιλογή ενός δικηγόρου χωρίς δεσμούς με το paddock. Για τον αναβάτη της Ducati, το ζητούμενο είναι κάποιος ανεξάρτητος, χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις ή εξαρτήσεις, που θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα και την ασφάλεια των αναβατών.

Σύμφωνα με το The Race, στο τραπέζι βρίσκεται και η κοινή νομική εκπροσώπηση, ώστε οι αναβάτες να γνωρίζουν τις επιλογές τους εάν κληθούν να συμμετάσχουν στον αγώνα παρά τις αντιρρήσεις τους. Η ψηφοφορία στην Αυστραλία δεν έχει μετατραπεί σε απόφαση αποχής, αλλά αποτυπώνει το μέγεθος του προβληματισμού.

Μια συζήτηση που ξεπερνά το συγκεκριμένο αγώνα

Το ζήτημα της εκπροσώπησης συνδέεται και με τη δυσαρέσκεια για τις αλλαγές στη μορφή των αγωνιστικών τριημέρων του 2027. Απαντώντας για τη συμμετοχή των αναβατών στη διαβούλευση, ο Κάρλος Εθπελέτα εξήγησε ότι η διοργάνωση έχει συμβάσεις με τις ομάδες και περιμένει από εκείνες να μεταφέρουν τις απόψεις των αθλητών τους. Αναφέρθηκε επίσης στην ανοιχτή επικοινωνία με το MotoGP και στην Επιτροπή Ασφαλείας.

Οι αναβάτες που στηρίζουν τη δημιουργία ένωσης ζητούν πλέον πιο άμεση συμμετοχή. Θέλουν να μπορούν να διαμορφώνουν κοινές θέσεις και να τις υπερασπίζονται οργανωμένα, χωρίς η φωνή τους να εξαρτάται αποκλειστικά από τις ομάδες για τις οποίες αγωνίζονται.

Η συνάντηση στο Φίλιπ Άιλαντ έδωσε σε αυτή την επιδίωξη νέα δυναμική. Το Κατάρ είναι το άμεσο και επείγον ζήτημα, αλλά η δυνατότητα των αναβατών να αποκτήσουν σταθερό λόγο στις αποφάσεις του MotoGP είναι εκείνη που μπορεί να αφήσει μεγαλύτερο αποτύπωμα στο πρωτάθλημα.