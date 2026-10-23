Η Alpine έδειξε το μέλλον της στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού

Η A310 VISION, η πρώτη εικόνα της επόμενης A110 και οι νέες επιλογές εξατομίκευσης για τις A290 και A390 βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίας της.

Με την A310 VISION, μια πρώτη σχεδιαστική εικόνα της επόμενης A110 και νέες επιλογές εξατομίκευσης για τις A290 και A390, η Alpine παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τις επόμενες κατευθύνσεις της. Σύμφωνα με την εταιρεία, περισσότεροι από 270.000 επισκέπτες πέρασαν από το περίπτερό της.

Η παρουσία της συνδύασε αναφορές στη σχεδιαστική της κληρονομιά με την προετοιμασία της επόμενης γενιάς σπορ μοντέλων και τη διεύρυνση των επιλογών στην υπάρχουσα γκάμα.

A310 VISION: Σύγχρονη προσέγγιση της ιστορικής A310

Το πρωτότυπο A310 VISION παρουσιάστηκε από τον Philippe Krief, CEO της Alpine, ως μια σύγχρονη επανερμηνεία της A310 του 1971. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για ανακοίνωση μελλοντικού μοντέλου παραγωγής, αλλά για μια σχεδιαστική εξερεύνηση που αναδεικνύει και τις δυνατότητες της νέας Alpine Performance Platform (APP).

Η αρθρωτή πλατφόρμα βρίσκεται υπό εξέλιξη, με στόχο να υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους αμαξώματος και συστημάτων κίνησης. Στην A310 VISION, η σχεδιαστική ομάδα συνδύασε τις καθαρές γραμμές των πρώτων τετρακύλινδρων εκδόσεων με τη μυώδη εμφάνιση και τα φαρδύτερα φτερά της V6.

Το αμάξωμα από αλουμίνιο συνδυάζεται με μαύρο κάτω τμήμα, εμπνευσμένο από τη Formula 1. Οι ζάντες με το χαρακτηριστικό σχήμα «Α» παραπέμπουν στους τροχούς των πρώτων εκδόσεων, ενώ η ημιδιαφανής, θολωτή οροφή επιτρέπει μια ματιά στο εσωτερικό. Την εικόνα συμπληρώνουν οι αναδυόμενοι προβολείς, που αποκαλύπτονται κατά την εκκίνηση. Η παρουσίαση του πρωτοτύπου συμπίπτει με τη συμπλήρωση 55 ετών από την εμφάνιση της τετρακύλινδρης A310 και 50 ετών από την παρουσίαση της V6.

A110 Sculpture: Οι αναλογίες της επόμενης γενιάς

Η Alpine έδωσε επίσης μια πρώτη εικόνα της τρίτης γενιάς A110 μέσα από την A110 Sculpture. Το γλυπτό παρουσιάστηκε από τον Antony Villain, Αντιπρόεδρο Σχεδιασμού της Alpine, και τον Pierre Gasly, οδηγό της ομάδας της στη Formula 1, αποκαλύπτοντας τις βασικές γραμμές και τις αναλογίες του επερχόμενου μοντέλου.

Η νέα A110 αναμένεται στα τέλη του 2027, θα είναι αμιγώς ηλεκτρική και θα βασίζεται στην πλατφόρμα APP.

Atelier Alpine για τις A290 και A390

Στην υπάρχουσα γκάμα, η Alpine διευρύνει τις δυνατότητες εξατομίκευσης των A290 και A390 μέσω του Atelier Alpine. Για την A290, οι συγκεκριμένες επιλογές προσφέρονται για πρώτη φορά.

Στο Παρίσι έκανε επίσης την πρεμιέρα της η νέα έκδοση A290 Collection, διαθέσιμη με ισχύ 180 ή 220 ίππων. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει λευκό χρώμα Blanc Nival με μαύρη οροφή, θόλους τροχών στο χρώμα του αμαξώματος, ζάντες Snowflake 19 ιντσών, ασημί εμπρός δαγκάνες φρένων και χρωμιωμένα εμβλήματα.

Στο εσωτερικό, οι ανάγλυφες επενδύσεις και τα υφασμάτινα στοιχεία σε μπλε και γκρι αποχρώσεις συνδυάζονται με θερμαινόμενο μαύρο τιμόνι.

Το πενταθέσιο ηλεκτρικό σπορ fastback A390 αποκτά αντίστοιχα νέα χρώματα, επενδύσεις και φινιρίσματα μέσω της έκδοσης Atelier Alpine. Σύμφωνα με την εταιρεία, τόσο η A290 όσο και η A390 προσφέρουν πρόσβαση στο Google Gemini μέσω του Alpine Portal, με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google.

Ανάπτυξη πωλήσεων και επέκταση του δικτύου

Η παρουσία στο Παρίσι έρχεται σε μια περίοδο αύξησης των πωλήσεων της Alpine. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, από περίπου 4.500 αυτοκίνητα το 2024, οι πωλήσεις ξεπέρασαν τις 10.000 το 2025 και έχουν ήδη υπερβεί τις 13.000 μέσα στο 2026.

Η A290 είναι πλέον το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις της μάρκας, ενώ στην ανάπτυξη συμβάλλει και η A390. Η εταιρεία αναφέρει ότι το 80% των αγοραστών είναι νέοι πελάτες της.

Το δίκτυο της Alpine αριθμεί σήμερα 251 σημεία πώλησης σε 26 χώρες. Στις αρχές του 2027 θα προστεθεί σε αυτό και η Ελλάδα.