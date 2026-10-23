Fiat 600 Hybrid Icon: Στα 24.490 ευρώ με αυτόματο κιβώτιο και δωρεάν το χρώμα

Η προσφορά αφορά ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα 110 ίππων, με όφελος έως 1.630 ευρώ και οκταετή εργοστασιακή εγγύηση.

Με τιμή από 24.490 ευρώ διατίθεται το Fiat 600 Hybrid στην έκδοση εξοπλισμού Icon, στο πλαίσιο νέων προωθητικών ενεργειών με όφελος έως 1.630 ευρώ. Η προσφορά αφορά ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα και περιλαμβάνει την επιλογή χρώματος χωρίς πρόσθετη χρέωση.

Το υβριδικό B-SUV διαθέτει αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων και συνδυαστική ισχύ 110 ίππων. Καλύπτεται από οκταετή εργοστασιακή εγγύηση, η οποία, σύμφωνα με την ελληνική αντιπροσωπεία, περιλαμβάνει και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος.

Ο εξοπλισμός της έκδοσης Icon

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, αυτόματος κλιματισμός, εκκίνηση κινητήρα χωρίς κλειδί, ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto Hold, εσωτερικός φωτισμός LED και πίσω αισθητήρες στάθμευσης.

Το ψηφιακό περιβάλλον αποτελείται από πίνακα οργάνων 7 ιντσών και σύστημα πολυμέσων Uconnect με οθόνη αφής 10,25 ιντσών, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto. Υπάρχουν επίσης θύρες USB-A και USB-C στην κεντρική κονσόλα, καθώς και μία θύρα USB-C για τους πίσω επιβάτες.

Η έκδοση Icon διαθέτει ακόμη αυτόματη εναλλαγή μεσαίας και μεγάλης σκάλας φώτων, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και cruise control.

Υβριδικό σύστημα 48V με 110 ίππους

Το σύστημα κίνησης συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων, απόδοσης 100 ίππων, με ηλεκτροκινητήρα 21 kW, περίπου 29 ίππων, ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο. Το σύνολο συμπληρώνεται από μπαταρία 48V, με τη μέγιστη συνδυαστική ισχύ να φτάνει τους 110 ίππους.

Το Fiat 600 Hybrid μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για μικρές αποστάσεις. Οι εκπομπές CO2 που ανακοινώνει η αντιπροσωπεία είναι 109 γρ./χλμ., με μηδενικά ετήσια τέλη κυκλοφορίας και δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας στον Πράσινο Δακτύλιο. Τα αυτοκίνητα της προσφοράς διατίθενται μέσω του δικτύου της Italian Motion.