Tesla Roadster: Το «ιπτάμενο αυτοκίνητο» του Μασκ... απογειώθηκε (vid)

Το Tesla Roadster έχει νέα σχεδίαση, ενεργή αεροδυναμική, προωθητήρες SpaceX και κάνει το 0–100 χλμ./ώρα λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο.

Το νέο Tesla Roadster παρουσιάστηκε με έναν τρόπο που δύσκολα θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητος: κινήθηκε ανάποδα σε μια τεράστια ράμπα, περιστράφηκε στον αέρα και προσγειώθηκε με τη βοήθεια προωθητήρων της SpaceX. Ο Ίλον Μασκ είχε υποσχεθεί ένα αυτοκίνητο διαφορετικό από τα συνηθισμένα και η παρουσίαση στο Τέξας τα ξημερώματα της Παρασκευής ήταν φτιαγμένη για να το υπογραμμίσει.

Roadster event livestream https://t.co/G0jU4mWfid October 15, 2026

Πίσω από το θέαμα βρίσκεται, όμως, και η επιστροφή του μοντέλου από το οποίο ξεκίνησε η Tesla. Εννέα χρόνια μετά την πρώτη αποκάλυψη της δεύτερης γενιάς, το Roadster εμφανίζεται με νέα σχεδιαστική κατεύθυνση, διθέσια καμπίνα, ενεργά αεροδυναμικά συστήματα και τεχνολογία που συνδέει τη σπορ οδήγηση με τις διαστημικές δραστηριότητες του Μασκ. Ο νέος στόχος για την έναρξη παραγωγής είναι το 2028.

Σφηνοειδές αμάξωμα με αεροπορικές επιρροές

Το αυτοκίνητο που παρουσιάστηκε απομακρύνεται από τις καμπύλες του πρωτοτύπου του 2017. Το αμάξωμα έχει έντονα σφηνοειδή μορφή, χαμηλό εμπρός μέρος και πιο αιχμηρές επιφάνειες. Σύμφωνα με την Tesla, η σχεδίαση αντλεί έμπνευση από αεροσκάφη όπως το SR-71 Blackbird.

Οι πόρτες ανοίγουν προς τα πάνω και αποκαλύπτουν μια καμπίνα δύο θέσεων. Στη σύντομη εικόνα του εσωτερικού κατά την παρουσίαση διακρίνονταν ένα τιμόνι τύπου yoke και μια μεγάλη οριζόντια οθόνη στο κέντρο του ταμπλό. Η Tesla δεν δημοσιοποίησε ακόμη αναλυτικά στοιχεία για τον εξοπλισμό και τις λειτουργίες.

Στο πίσω μέρος ξεχωρίζει η μεγάλη ενεργή αεροτομή, η οποία μεταβάλλει αυτόματα την κλίση της. Η εταιρεία περιγράφει δύο τρόπους λειτουργίας, για αυξημένη αεροδυναμική αντίσταση και για παραγωγή κάθετης δύναμης, ανάλογα με τις απαιτήσεις της οδήγησης.

Η πρόσφυση δεν βασίζεται μόνο στην αεροτομή

Ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι το σύστημα αναρρόφησης κάτω από το αμάξωμα. Η Tesla αναφέρει ότι μπορεί να παράγει δύναμη αντίστοιχη με 2 g, βοηθώντας το αυτοκίνητο να παραμένει κολλημένο στην επιφάνεια - κυριολεκτικά, όπως επιχείρησε να δείξει με την ανάποδη κίνηση στη ράμπα.

Το σύστημα διαθέτει δύο λειτουργίες. Στις χαμηλές ταχύτητες χρησιμοποιεί την αναρρόφηση για να αυξάνει την πρόσφυση. Στις υψηλές ταχύτητες ανοίγουν τμήματα εμπρός και πίσω, ώστε να αυξάνεται η ροή αέρα κάτω από το αυτοκίνητο. Έτσι, η αεροδυναμική του Roadster δεν περιορίζεται σε μια μεγάλη πτέρυγα, αλλά περιλαμβάνει ενεργή διαχείριση της ροής στο κάτω μέρος του αμαξώματος.

Προωθητήρες SpaceX και επιτάχυνση κάτω από ένα δευτερόλεπτο

Το άλλο ιδιαίτερο στοιχείο είναι οι προωθητήρες ψυχρού αερίου, οι οποίοι προέρχονται από τη συνεργασία με τη SpaceX. Τροφοδοτούνται από δεξαμενές αέρα εξαιρετικά υψηλής πίεσης και όχι από καύσιμο πυραυλοκινητήρα. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, το αυτοκίνητο μπορεί να επαναπληρώνει μόνο του τις δεξαμενές.

Στη δοκιμή επιτάχυνσης, με τη βοήθεια τεσσάρων πίσω προωθητήρων, το Roadster κάλυψε το 0–60 mph σε 0,81 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με τη μέτρηση της Tesla. Η ταχύτητα αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 97 χλμ./ώρα, οπότε μπορούμε να πούμε ότι κάνει το 0–100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο.

Για την τελική ταχύτητα, ο Μασκ ανέφερε ότι θα ξεπερνά τα 230 mph, δηλαδή περίπου τα 370 χλμ./ώρα. Μίλησε επίσης για τη φιλοδοξία να προσεγγίσει το αυτοκίνητο τη μισή ταχύτητα του ήχου, χωρίς να παρουσιάσει αντίστοιχη δοκιμή.

Αντίθετα, στην παρουσίαση δεν δόθηκε πλήρης τεχνικός φάκελος με ισχύ, ροπή, χωρητικότητα μπαταρίας, αυτονομία και χρόνους φόρτισης. Για αυτά τα βασικά στοιχεία της ηλεκτρικής του ταυτότητας θα χρειαστούν οι επόμενες ανακοινώσεις της εταιρείας.

Η γκάμα που περιγράφηκε περιλαμβάνει τις διθέσιες Performance και Thrust, καθώς και τη μονοθέσια Rocket. Η Thrust προσθέτει πίσω προωθητήρες, ενώ η Rocket διαθέτει επιπλέον προωθητήρες για κατακόρυφες και πλευρικές κινήσεις. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Roadster, η Tesla συνδέει τα χαρακτηριστικά που προβάλλει με την προαιρετική αναβάθμιση Thrust και επισημαίνει ότι η έκδοση Rocket δεν θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές. Ο Μασκ έκανε και μια ευρύτερη δήλωση για τη θέση του μοντέλου στη μελλοντική γκάμα: μακροπρόθεσμα, όπως είπε, το Roadster θα είναι το μοναδικό Tesla που θα οδηγείται από άνθρωπο. Πρόκειται για το όραμα που περιέγραψε για τη μάρκα, με τα υπόλοιπα μοντέλα της να κατευθύνονται προς την αυτόνομη οδήγηση.

Το «ιπτάμενο» που υποσχόταν από το 2018

Η ιδέα να εξοπλιστεί το Roadster με τεχνολογία της SpaceX έχει μακρύ παρελθόν. Τον Ιούνιο του 2018, ο Μασκ είχε ανακοινώσει ότι ένα προαιρετικό πακέτο θα περιλάμβανε περίπου δέκα μικρούς προωθητήρες γύρω από το αμάξωμα, για βελτίωση της επιτάχυνσης, της τελικής ταχύτητας, της πέδησης και της συμπεριφοράς στις στροφές. «Ίσως επιτρέψουν ακόμη και σε ένα Tesla να πετάξει», είχε προσθέσει τότε.

Στην παρουσίαση στο Τέξας, το πρωτότυπο εγκατέλειψε τη μεγάλη ράμπα, περιστράφηκε στον αέρα και προσγειώθηκε με τη βοήθεια των προωθητήρων. Σε άλλη επίδειξη πέρασε πάνω από σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στις εναέριες δοκιμές δεν υπήρχε οδηγός στο εσωτερικό του. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητο των ακροβατικών δεν ήταν το ίδιο πρωτότυπο με εκείνο που εμφανίστηκε στη σκηνή. Όπως παρατήρησε το Car and Driver, υπήρχαν διαφορές, με πιο εμφανή τη σχεδίαση των τροχών. Ο Μασκ υποσχέθηκε περισσότερες ζωντανές επιδείξεις στο μέλλον.

Από το θέαμα στο αυτοκίνητο παραγωγής

Η τελική τιμή δεν ανακοινώθηκε και το 2028 είναι ο νέος στόχος παραγωγής ενός μοντέλου που είχε αρχικά προγραμματιστεί να φτάσει στους πελάτες το 2020. Η ιστορία των αναβολών είναι ένας λόγος να περιμένουμε την οριστικοποίηση των προδιαγραφών και του χρονοδιαγράμματος. Αντίστοιχα, η επίδειξη δεν τεκμηρίωσε δυνατότητα παρατεταμένης πτήσης ή καθημερινής εναέριας μετακίνησης. Το Roadster βρέθηκε πράγματι στον αέρα, αλλά παραμένουν άγνωστα η διάρκεια, η εμβέλεια και οι επιτρεπόμενες συνθήκες χρήσης αυτής της δυνατότητας. Ο ίδιος ο Μασκ αναγνώρισε ότι δεν είναι βέβαιος για τη νομιμότητά της.

Η Tesla παρουσίασε, λοιπόν, κάτι περισσότερο από ένα εντυπωσιακό εναέριο κόλπο: ένα ηλεκτρικό supercar με ιδιαίτερες λύσεις για την πρόσφυση, την αεροδυναμική και την επιτάχυνση. Το αν θα περάσει στην ιστορία ως «ιπτάμενο αυτοκίνητο» ή ως ένα ακραίο σπορ μοντέλο με δυνατότητα σύντομης απογείωσης θα κριθεί όταν μάθουμε τι ακριβώς θα μπορεί να κάνει το αυτοκίνητο που θα παραδοθεί στον αγοραστή.