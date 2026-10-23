Ο Μάρκο Μπετζέκι παρά την επαφή με τον Άλεξ Μάρκεθ οδήγησε το 1-2 της Aprilia στις χρονομετρημένες δοκιμές του Φίλιπ Άιλαντ με τον Μαρκ Μάρκεθ να είναι η μοναδική Ducati στην 5άδα

Ο Μάρκο Μπετζέκι ήταν ο ταχύτερος στις χρονομετρημένες δοκιμές της Παρασκευής για το GP Αυστραλίας του MotoGP, σε μια περίοδο με δύο κόκκινες σημαίες και ιδιαίτερα δυνατή παρουσία της Aprilia. Ο Ιταλός σημείωσε 1:26.775 στο Φίλιπ Άιλαντ και άφησε δεύτερο τον Ραούλ Φερνάντεθ για μόλις 0,072 δλ., με τον Μαρκ Μάρκεθ να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.

What a way for Marco Bezzecchi to bounce back after his earlier crash 🔝 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/K8Ag8pqaUJ October 23, 2026

Η Aprilia κατέλαβε τις τέσσερις από τις πρώτες πέντε θέσεις, καθώς πίσω από τον Μάρκεθ βρέθηκαν ο Άι Ογκούρα και ο Χόρχε Μαρτίν. Αντίθετα, ο Πέκο Μπανάια έμεινε 14ος και θα χρειαστεί να διεκδικήσει μέσω του Q1 την παρουσία του στο δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων δοκιμών.

Επαφή Μπετζέκι - Άλεξ Μάρκεθ και δύο διακοπές

Η ωριαία περίοδος ξεκίνησε με τον Μαρκ Μάρκεθ να δίνει τον ρυθμό, αλλά διακόπηκε πριν συμπληρωθούν τα πρώτα δέκα λεπτά. Ο Μπετζέκι χτύπησε το πίσω μέρος της Ducati του Άλεξ Μάρκεθ στην προσέγγιση της τέταρτης στροφής, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο φέρινγκ της Aprilia του και να σκορπιστούν θραύσματα στην πίστα.

Ο Ιταλός βγήκε εκτός πίστας και έπεσε, χωρίς να τραυματιστεί. Οι αγωνοδίκες εξέτασαν το περιστατικό, αλλά αποφάσισαν ότι δεν χρειαζόταν περαιτέρω ενέργεια.

Η δράση συνεχίστηκε, όμως ακολούθησε δεύτερη κόκκινη σημαία, αυτή τη φορά λόγω της παρουσίας ενός γουάλαμπι στην πίστα. Η νέα διακοπή ήταν σύντομη και οι αναβάτες επέστρεψαν στη δράση με περίπου 41 λεπτά να απομένουν.

Ο Μπετζέκι επέστρεψε με τη δεύτερη μοτοσικλέτα του και έδειξε ότι το συμβάν δεν είχε επηρεάσει την ταχύτητά του. Με χρόνο 1:27.374 και χρησιμοποιημένα ελαστικά ανέβηκε στην πρώτη θέση, πριν αρχίσουν οι τελικές προσπάθειες για την απευθείας πρόκριση στο Q2.

Marco Bezzecchi now has crashed! 👀 And it's after CONTACT with @alexmarquez73 🤯 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/4OGu6mGWLA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2026

Η Aprilia απάντησε στους γρήγορους γύρους του Μάρκεθ

Στα τελευταία 20 λεπτά, η τοποθέτηση φρέσκων ελαστικών έφερε διαδοχικές αλλαγές στην κορυφή. Ο Πέδρο Ακόστα κατέβασε τον καλύτερο χρόνο στο 1:27.208, για να ακολουθήσει ο Άλεξ Μάρκεθ με 1:27.150.

Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο πρώτος που έσπασε το όριο του 1:27, σημειώνοντας 1:26.901. Η απάντηση, όμως, ήρθε από την Aprilia: αρχικά ο Ραούλ Φερνάντεθ πέρασε μπροστά και στη συνέχεια ο Μπετζέκι έγραψε το 1:26.775 που έμεινε ακατάρριπτο μέχρι την καρό σημαία.

Ο Φερνάντεθ ολοκλήρωσε την περίοδο δεύτερος με 1:26.847, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ δεν βελτίωσε τον χρόνο του και παρέμεινε τρίτος, στα 0,126 δλ. από την κορυφή. Ο Ογκούρα σημείωσε ακριβώς τον ίδιο χρόνο με τον Ισπανό, 1:26.901, και κατατάχθηκε τέταρτος με τη δεύτερη Aprilia της Trackhouse.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Χόρχε Μαρτίν, βελτιώθηκε στην τελική του προσπάθεια και έκλεισε την πεντάδα με 1:27.030, στα 0,255 δλ. από τον ομόσταβλό του. Έτσι, και οι τέσσερις αναβάτες της Aprilia εξασφάλισαν απευθείας θέση στο Q2.

RED FLAG 🚩 We've got a wallaby on track 🦘 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/Bb5j2cxXB1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2026

Μορέιρα και Ντι Τζιαναντόνιο στη δεκάδα, εκτός ο Μπανάια

Ο Άλεξ Μάρκεθ διατήρησε την έκτη θέση παρά την πτώση του στην τέταρτη στροφή, περίπου δύο λεπτά πριν από το τέλος. Ακολούθησαν οι δύο ταχύτεροι αναβάτες της KTM, με τον Ενέα Μπαστιανίνι έβδομο για την Tech3 και τον Πέδρο Ακόστα όγδοο για την εργοστασιακή ομάδα.

Ο Ντιόγκο Μορέιρα ήταν ο καλύτερος αναβάτης της Honda, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση με την LCR. Το τελευταίο απευθείας εισιτήριο για το Q2 πήγε στον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46, ο οποίος σημείωσε 1:27.531 και άφησε τον Ζοάν Ζαρκό εκτός δεκάδας για μόλις 0,026 δλ.

Ο Τζακ Μίλερ ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της Yamaha στη 12η θέση, μπροστά από τον Μπραντ Μπίντερ. Ο Μπανάια περιορίστηκε στη 14η θέση, στα 0,952 δλ. από την κορυφή, ενώ ο Φάμπιο Κουαρταραρό ήταν 15ος.

Η εργοστασιακή Honda δεν είχε εκπρόσωπο στην περίοδο. Ο Λούκα Μαρίνι αποσύρθηκε από τη δράση της Παρασκευής λόγω ίωσης, έχοντας ολοκληρώσει μόλις δύο γύρους στο πρωινό FP1, και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί το Σάββατο. Ο Ζοάν Μιρ απουσιάζει από ολόκληρο το αγωνιστικό τριήμερο για ξεχωριστό ζήτημα υγείας.

Η κατάταξη των χρονομετρημένων δοκιμών

Θέση Αναβάτης Μοτοσικλέτα Χρόνος Διαφορά 1 Μάρκο Μπετζέκι Aprilia 1:26.775 — 2 Ραούλ Φερνάντεθ Aprilia 1:26.847 +0.072 3 Μαρκ Μάρκεθ Ducati 1:26.901 +0.126 4 Άι Ογκούρα Aprilia 1:26.901 +0.126 5 Χόρχε Μαρτίν Aprilia 1:27.030 +0.255 6 Άλεξ Μάρκεθ Ducati 1:27.150 +0.375 7 Ενέα Μπαστιανίνι KTM 1:27.182 +0.407 8 Πέδρο Ακόστα KTM 1:27.208 +0.433 9 Ντιόγκο Μορέιρα Honda 1:27.519 +0.744 10 Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο Ducati 1:27.531 +0.756 11 Ζοάν Ζαρκό Honda 1:27.557 +0.782 12 Τζακ Μίλερ Yamaha 1:27.598 +0.823 13 Μπραντ Μπίντερ KTM 1:27.655 +0.880 14 Πέκο Μπανάια Ducati 1:27.727 +0.952 15 Φάμπιο Κουαρταραρό Yamaha 1:27.826 +1.051 16 Ίκερ Λεκουόνα Ducati 1:27.840 +1.065 17 Φράνκο Μορμπιντέλι Ducati 1:27.979 +1.204 18 Άλεξ Ρινς Yamaha 1:28.116 +1.341 19 Μάβερικ Βινιάλες KTM 1:28.152 +1.377 20 Αουγκούστο Φερνάντεθ Yamaha 1:28.820 +2.045 — Λούκα Μαρίνι Honda Χωρίς χρόνο —

Οι δέκα πρώτοι προκρίνονται απευθείας στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου, που θα αρχίσουν στις 2:50 τα ξημερώματα σε ώρα Ελλάδας.