Η ελληνική εισαγωγική εταιρεία τιμήθηκε με το Retail Excellence Award στην πρώτη πανευρωπαϊκή συνάντηση εισαγωγέων και διανομέων της GAC International στο Παρίσι.

Με το «Retail Excellence Award» τιμήθηκε ο επίσημος εισαγωγέας και διανομέας της GAC AION στην Ελλάδα, μέλος του Ομίλου Inchcape Hellas, στην πρώτη πανευρωπαϊκή συνάντηση εισαγωγέων και διανομέων της GAC International. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2026 στο Παρίσι, με το βραβείο να παραλαμβάνει ο Hermann Riedl, Πρόεδρος και Managing Director της Inchcape Hellas.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η διάκριση αφορά την οργάνωση του λανσαρίσματος της GAC AION στην ελληνική αγορά και την ανάπτυξη της παρουσίας της στο διάστημα που ακολούθησε. Η βράβευση ήρθε πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από την έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας της μάρκας στη χώρα μας.

Από το AION V στο AION UT

Η AION ξεκίνησε την πορεία της στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2025 με το αμιγώς ηλεκτρικό SUV AION V, ενώ τον Μάιο του 2026 προστέθηκε στην γκάμα το ηλεκτρικό hatchback AION UT. Παράλληλα, η ελληνική εισαγωγική εταιρεία προχώρησε στην ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων και υποστήριξης, καθώς και σε ενέργειες γνωριμίας του κοινού με τα μοντέλα, μέσω δοκιμών οδήγησης.

Το AION V προσφέρει αυτονομία έως 510 χιλιόμετρα κατά WLTP, ενώ για το AION UT η αντίστοιχη τιμή φτάνει τα 430 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η εταιρεία, και τα δύο μοντέλα έχουν αξιολογηθεί με πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP.

Τα επόμενα βήματα στην Ευρώπη

Στη συνάντηση του Παρισιού συμμετείχαν ανώτατα στελέχη της GAC και περίπου 100 εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού δικτύου της. Η διοργάνωση συνέπεσε με την παρουσία της εταιρείας στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, όπου πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα του AION UT Cross.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επέκτασής της, η GAC αναφέρεται στην παραγωγή οχημάτων στην Αυστρία μέσω της συνεργασίας με τη Magna Steyr, καθώς και στη διερεύνηση δημιουργίας νέου εργοστασίου στην Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύει σε υποδομές ανταλλακτικών στο Ρότερνταμ και στην ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης, με στόχο να ξεπεράσει τα 180 σημεία στην ευρωπαϊκή αγορά έως το τέλος του 2026.

Η εταιρεία παρουσίασε επίσης τη νέα διεθνή ταυτότητα υπηρεσιών GAC CARE+, η οποία περιλαμβάνει οδική βοήθεια, υποστήριξη ανταλλακτικών και τεχνική εξυπηρέτηση μετά την αγορά.