100 χρόνια Ducati: Τρεις ημέρες πάθους και οδηγικής δράσης στις Σέρρες

Η ελληνική κοινότητα των Ducatisti γιόρτασε έναν αιώνα Ducati στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, σε μια διοργάνωση των D.O.C. Hellas και Ducati Club Hellas 1990.

Τρεις ημέρες γεμάτες ήχο, ταχύτητα, ιστορία και πάθος για τη μοτοσικλέτα έζησαν οι φίλοι της Ducati στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Ο εορτασμός του Ducati Centenario διοργανώθηκε από το Ducati Official Club (D.O.C.) Hellas και το Ducati Club Hellas 1990, στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Συνάντησης Ducatisti, τιμώντας τα 100 χρόνια της εμβληματικής ιταλικής μάρκας.

Ducatisti από όλη την Ελλάδα συναντήθηκαν στις Σέρρες για να οδηγήσουν στην πίστα, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να μοιραστούν την αγάπη τους για τη Ducati. Η αγωνιστική κληρονομιά της μάρκας συνάντησε τη σύγχρονη κοινότητά της, σε ένα τριήμερο με επίκεντρο τη χαρά της οδήγησης.

Στην πίστα, εκεί όπου το πάθος γίνεται εμπειρία

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών προσέφερε το ιδανικό περιβάλλον για να εξερευνήσουν οι αναβάτες τις δυνατότητες των μοτοσικλετών τους. Περίπου οι μισοί συμμετέχοντες μπήκαν στην πίστα για πρώτη φορά, ανακαλύπτοντας μια διαφορετική διάσταση της οδήγησης.

Η δράση ξεκίνησε την Παρασκευή το πρωί με τεχνικό έλεγχο, κατανομή σε γκρουπ και ενημέρωση των αναβατών. Οι ονομασίες των γκρουπ απέτισαν φόρο τιμής σε τέσσερις προσωπικότητες που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία της Ducati: Paul Smart1, Massimo Tamburini2, Troy Bayliss3 και Casey Stoner4.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης test rides με τις νέες Streetfighter V2 S, Streetfighter V4 S, Panigale V2 S και Panigale V4 S. Τέσσερις διαφορετικές εκφράσεις της σπορ ταυτότητας της Ducati έδωσαν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να βιώσουν τη σύγχρονη τεχνολογία και τις επιδόσεις της μάρκας, γνωρίζοντας τον ξεχωριστό οδηγικό χαρακτήρα κάθε μοντέλου.

Εμπειρίες πέρα από την πίστα

Ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση είχαν οι ιστορικές μοτοσικλέτες Ducati από ιδιωτικές συλλογές, με σημείο αναφοράς το Cucciolo, που σηματοδότησε την είσοδο της Ducati στον κόσμο των δύο τροχών. Η παρουσία τους δίπλα στα σύγχρονα μοντέλα συνέδεσε τις απαρχές της μάρκας με το σήμερα, αναδεικνύοντας την εξέλιξη της σχεδίασης και της τεχνολογίας της. Το πρόγραμμα πλαισίωσαν ειδικές θεματικές ενότητες αφιερωμένες στην ιστορία και την αγωνιστική κληρονομιά της Ducati.

Παράλληλα, ο προσομοιωτής μοτοσικλέτας Moto Trainer, με μια Ducati προσαρμοσμένη σε αυτόν, πρόσφερε μια διαφορετική εμπειρία οδήγησης. Μέσα από το επίσημο παιχνίδι του MotoGP, οι επισκέπτες δοκίμασαν τις ικανότητές τους σε εικονικές αγωνιστικές διαδρομές, ενώ οι αναβάτες είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν στη στάση και στις κινήσεις του σώματος κατά την οδήγηση.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Kosmocar, επίσημου εισαγωγέα της Ducati στην Ελλάδα.

Ο εορτασμός των 100 χρόνων Ducati ανέδειξε τη δυναμική της ελληνικής κοινότητας των Ducatisti. Με πρωτοβουλία του Ducati Official Club (D.O.C.) Hellas και του Ducati Club Hellas 1990, η επετειακή συνάντηση ενίσχυσε τους δεσμούς μεταξύ των φίλων της μάρκας και δημιούργησε νέες κοινές αναμνήσεις. Έναν αιώνα μετά την ίδρυση της Ducati, οι άνθρωποί της συνεχίζουν να δίνουν ζωή στην ιστορία της, με κοινές διαδρομές, εμπειρίες και πάθος για τη μοτοσυκλέτα.