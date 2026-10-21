Η Volkswagen παραδέχεται το βασικό πρόβλημα του ID. Buzz

Το ηλεκτρικό βανάκι θα αποκτήσει δεύτερη γενιά με νέα πλατφόρμα και στόχο χαμηλότερη τιμή. Tο σημερινό κόστος κατασκευής περιορίζει τις πωλήσεις του.

Η Volkswagen ετοιμάζει τη δεύτερη γενιά του ID. Buzz με στόχο να το κάνει πιο προσιτό, καθώς το υψηλό κόστος του σημερινού μοντέλου περιορίζει την εμπορική του πορεία. Ο επικεφαλής της μάρκας, Τόμας Σέφερ, επιβεβαίωσε ότι η εξέλιξη του διαδόχου έχει ξεκινήσει και αναγνώρισε πως χρειάζονται αλλαγές στην τεχνική βάση του ηλεκτρικού βαν για να μπορέσει να προσελκύσει περισσότερους αγοραστές.

Μιλώντας στο Auto Express στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, ο Σέφερ ανέφερε ότι το επόμενο ID. Buzz θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα SSP του ομίλου. Πριν από την άφιξή του θα προηγηθούν αναβαθμίσεις της σημερινής γενιάς, χωρίς προς το παρόν να έχει ανακοινωθεί ημερομηνία παρουσίασης του νέου μοντέλου ή συγκεκριμένος στόχος τιμής. Η απόφαση δείχνει ότι η Volkswagen παραμένει προσηλωμένη στο ID. Buzz, παρά τις δυσκολίες του. Το αναγνωρίσιμο σχέδιο και οι αναφορές στο ιστορικό της βανάκι εξακολουθούν να αποτελούν ισχυρά στοιχεία της ταυτότητάς του, αλλά η εταιρεία αναγνωρίζει ότι πρέπει να συνοδεύονται από μια πιο ανταγωνιστική τιμή.

Δεν αρκεί μια καλύτερη προσφορά

«Έχει λάθος βάση κόστους», παραδέχθηκε ο Σέφερ για το σημερινό ID. Buzz, εξηγώντας ότι αυτό δυσκολεύει την εμπορική του επιτυχία και την επίτευξη μεγαλύτερου όγκου πωλήσεων. Η αναφορά στο κόστος κατασκευής έχει σημασία. Μια έκπτωση μπορεί να κάνει προσωρινά ένα αυτοκίνητο πιο ελκυστικό, αλλά δεν αλλάζει όσα πληρώνει ο κατασκευαστής για να το εξελίξει και να το παράγει. Η Volkswagen αναζητά πιο μόνιμη λύση για το επόμενο ID. Buzz, ξεκινώντας από την τεχνική του βάση.

Η δεύτερη γενιά θα χρησιμοποιεί την αρχιτεκτονική SSP, αντί της MEB στην οποία βασίζεται το σημερινό μοντέλο. Σύμφωνα με το Auto Express, η SSP αναμένεται να φέρει βελτιώσεις στην αυτονομία, στη φόρτιση και στο λογισμικό. Η ευρύτερη χρήση της σε μοντέλα του ομίλου μπορεί επίσης να μειώσει το κόστος εξέλιξης και παραγωγής. Στη συζήτηση για την τιμή, ο επικεφαλής της Volkswagen άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο χρήσης οικονομικότερων μπαταριών φωσφορικού σιδήρου λιθίου, γνωστών ως LFP. Δεν ανακοίνωσε, πάντως, συγκεκριμένη σύνθεση της γκάμας ή κάποια νέα τιμή εκκίνησης.

Το δύσκολο δεύτερο σχέδιο

Η επόμενη γενιά έχει και μια διαφορετική εκκρεμότητα: πώς εξελίσσεις ένα αυτοκίνητο που στηρίζεται τόσο έντονα στις ιστορικές αναφορές του, χωρίς να επαναλαμβάνεις το ίδιο σχέδιο; Ο επικεφαλής σχεδιασμού της Volkswagen, Αντρέας Μιντ, δεν θεωρεί ότι αρκεί να διατηρηθεί η ίδια συνταγή. Μιλώντας επίσης στο Auto Express, έφερε ως παράδειγμα το Beetle και τον κίνδυνο να εξαντληθεί το ενδιαφέρον για διαδοχικές επανερμηνείες ενός ρετρό σχεδίου. «Δεν θέλω να επαναλαμβάνω ένα σχέδιο ξανά και ξανά. Νομίζω ότι αυτό οδηγεί σε αδιέξοδο», εξήγησε.

Για το ID. Buzz, πάντως, ο Μιντ υποστήριξε ότι η ομάδα του έχει σαφείς ιδέες. Η υπόσχεσή του ήταν πως το επόμενο μοντέλο θα παραμείνει ενδιαφέρον, χωρίς να αποκαλύψει πόσο κοντά θα βρίσκεται στην εμφάνιση του σημερινού. Ούτε ο Σέφερ θέλει να μετατραπεί η ιστορία της Volkswagen σε πρόγραμμα συνεχών αναβιώσεων. Αναγνωρίζει την αξία των εμβληματικών μοντέλων, αλλά ξεκαθαρίζει ότι η εταιρεία δεν σκοπεύει να επαναφέρει κάθε όνομα από το αρχείο της.

Η ημερομηνία άφιξης του νέου ID. Buzz παραμένει άγνωστη. Ο Σέφερ δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα και το Auto Express τοποθετεί τον αντικαταστάτη μετά το πρώτο μοντέλο της Volkswagen που θα χρησιμοποιήσει την SSP, ένα μεγάλο SUV που αναμένεται πριν από το τέλος της δεκαετίας. Μέχρι τότε, η δουλειά αφορά και το σημερινό αυτοκίνητο. Οι αναβαθμίσεις που θα προηγηθούν της αντικατάστασής του θα δείξουν ποια περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν στην υπάρχουσα γενιά, πριν η νέα πλατφόρμα επιτρέψει ευρύτερες αλλαγές.