BMW iX3 M60 xDrive: Η Neue Klasse δείχνει τα... δόντια της

Η νέα BMW iX3 M60 xDrive φέρνει τη φιλοσοφία M Performance στην ηλεκτρική Neue Klasse, με προηγμένη τεχνολογία και ιδιαίτερα σπορ χαρακτήρα.

Η BMW διευρύνει την γκάμα της νέας ηλεκτρικής iX3 με την παρουσίαση της M60 xDrive, της ισχυρότερης έκδοσης του SUV της Neue Klasse. Με δύο ηλεκτροκινητήρες, συνδυαστική ισχύ 612 ίππων και επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε 3,9 δευτερόλεπτα, το νέο μοντέλο συνδυάζει τις υψηλές επιδόσεις με την αυτονομία και την τεχνολογία της νέας γενιάς ηλεκτρικών αυτοκινήτων της γερμανικής εταιρείας.

Οι παραγγελίες της BMW iX3 M60 xDrive θα ξεκινήσουν στα τέλη Ιανουαρίου του 2027, ενώ η παραγωγή της έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη της ίδιας χρονιάς, στο εργοστάσιο του BMW Group στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας. Η έκδοση M Performance διαθέτει ειδικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, αναβαθμισμένο πλαίσιο και πλούσιο βασικό εξοπλισμό, με στόχο να προσφέρει πιο σπορ οδηγική συμπεριφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες εκδόσεις της iX3.

Ηλεκτρική τετρακίνηση και αυτονομία έως 754 χλμ.

Η νέα BMW iX3 M60 xDrive αξιοποιεί την έκτη γενιά της τεχνολογίας ηλεκτροκίνησης BMW eDrive, με έναν ηλεκτροκινητήρα σε κάθε άξονα. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 612 ίππους και η μέγιστη ροπή τα 875 Nm, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 240 χλμ/ώρα. Η τετρακίνηση xDrive εξασφαλίζει την κατανομή της ισχύος ανάμεσα στους δύο άξονες, με στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση των επιδόσεων σε διαφορετικές συνθήκες πρόσφυσης.

Για την αύξηση της απόδοσης, η BMW εξέλιξε έναν νέο ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, με ανασχεδιασμένο στάτη και ισχυρότερο μετατροπέα ισχύος. Ο τελευταίος μπορεί να διαχειριστεί ένταση ρεύματος έως 420 A, έναντι 300 A προηγουμένως, ενώ η νέα σχέση μετάδοσης και η δυνατότητα λειτουργίας σε υψηλότερες στροφές συμβάλλουν στην αύξηση της τελικής ταχύτητας.

Η μπαταρία έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 108,7 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 754 χλμ. σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Χάρη στην αρχιτεκτονική 800 V, η μέγιστη ισχύς ταχυφόρτισης φτάνει τα 400 kW, επιτρέποντας την ανάκτηση αυτονομίας έως 340 χλμ. μέσα σε 10 λεπτά, υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης δυνατότητα φόρτισης AC έως 22 kW.

Σημαντικό ρόλο στη δυναμική συμπεριφορά του μοντέλου διαδραματίζει το σύστημα Heart of Joy, το οποίο συντονίζει τη λειτουργία του συστήματος κίνησης, της πέδησης και της ανάκτησης ενέργειας. Σε συνεργασία με το BMW M Dynamic Performance Control, διαχειρίζεται την κατανομή της ισχύος και την απόκριση του αυτοκινήτου, με την BMW να αναφέρει ότι λειτουργεί έως δέκα φορές ταχύτερα από προηγούμενα συστήματα.

Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει επίσης την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση. Μέσω της λειτουργίας Soft Stop, το αυτοκίνητο μπορεί να ακινητοποιείται ομαλά, περιορίζοντας τα τραντάγματα που συχνά συνοδεύουν το τελικό στάδιο του φρεναρίσματος. Σε συνθήκες καθημερινής οδήγησης, η επιβράδυνση πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό μέσω της ανάκτησης ενέργειας, ενώ τα συμβατικά φρένα αναλαμβάνουν όταν απαιτείται εντονότερη πέδηση.

Σπορ σχεδίαση και αναβαθμισμένο πλαίσιο

Η εξωτερική εμφάνιση της iX3 M60 xDrive διαφοροποιείται χάρη στα στοιχεία M Sport, τις ζάντες 21 ιντσών και τη χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή του εμπρός μέρους. Ξεχωρίζουν τα νέα M Yellow Lights, που αντλούν έμπνευση από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της BMW, καθώς και το φωτιζόμενο περίγραμμα της μάσκας BMW Iconic Glow. Στο πίσω μέρος συναντάμε ειδικό διαχύτη και αεροτομή οροφής με αεροδυναμικά πτερύγια.

Η έκδοση M60 xDrive διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό προσαρμοζόμενη ανάρτηση M με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ, σπορ σύστημα διεύθυνσης με μεταβλητή σχέση μετάδοσης και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό M Sport στον πίσω άξονα. Οι ειδικές ρυθμίσεις του πλαισίου, σε συνδυασμό με πρόσθετες ενισχύσεις στο εμπρός μέρος, αποσκοπούν στη βελτίωση της ακρίβειας στις στροφές και στον περιορισμό των κλίσεων του αμαξώματος.

Οι επεμβάσεις της BMW περιλαμβάνουν επίσης τροποποιήσεις στις αντιστρεπτικές δοκούς και ειδικές ρυθμίσεις των ελατηρίων και των αμορτισέρ. Ο οδηγός μπορεί να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου μέσα από τα προγράμματα M Sport και M Sport Plus, τα οποία επηρεάζουν την απόκριση του συστήματος κίνησης, του τιμονιού και της ανάρτησης. Παράλληλα, τα paddles πίσω από το τιμόνι επιτρέπουν την προσαρμογή της απόκρισης του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης.

Στο εσωτερικό, η BMW έχει υιοθετήσει μια περισσότερο οδηγοκεντρική προσέγγιση. Το νέο BMW Panoramic iDrive συνδυάζει την προβολή πληροφοριών στη βάση του παρμπρίζ με κεντρική οθόνη 17,9 ιντσών, ενώ προαιρετικά διατίθεται το BMW 3D Head-Up Display. Το τιμόνι M Sport διαθέτει ειδικά πλήκτρα για τις λειτουργίες Boost Mode και M Mode, καθώς και για τα προγράμματα οδήγησης M Sport και M Sport Plus.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα M Sport με λειτουργία μασάζ, ηχοσύστημα Harman Kardon με 13 ηχεία και ισχύ 430 W, καθώς και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Μεταξύ αυτών βρίσκεται το Motorway Assistant, που επιτρέπει οδήγηση χωρίς συνεχή επαφή με το τιμόνι σε αυτοκινητόδρομο, με ταχύτητα έως 130 χλμ/ώρα, υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες λειτουργίας και με τον οδηγό να παραμένει υπεύθυνος για την οδήγηση.