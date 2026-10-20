Mercedes-AMG GT SUV: Κεραυνός 1.169 ίππων με DNA σπορ αυτοκινήτου (vid)

Το νέο ηλεκτρικό SUV της Mercedes-AMG αποδίδει έως 1.169 ίππους, έχει αυτονομία έως 700 χλμ. και φόρτιση έως 710 kW, με τεχνολογία εξελιγμένη για επιδόσεις διαρκείας.

Η Mercedes-AMG μεταφέρει τη νέα ηλεκτρική τεχνολογία της στην κατηγορία των μεγάλων SUV, παρουσιάζοντας ένα μοντέλο που εξελίχθηκε από την αρχή στο Affalterbach. Το νέο Mercedes-AMG GT SUV είναι το δεύτερο αυτοκίνητο που βασίζεται στην αρχιτεκτονική AMG.EA και συνδυάζει ισχύ έως 1.169 ίππους, δύο επιλογές μπαταρίας και μέγιστη ισχύ ταχυφόρτισης 710 kW. Πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς, πάντως, η βασική επιδίωξη είναι η διατήρηση υψηλών επιδόσεων και υπό παρατεταμένη καταπόνηση.

Η γκάμα περιλαμβάνει τις εκδόσεις GT 53, GT 55 και GT 63, όλες με ηλεκτρική τετρακίνηση AMG Performance 4MATIC+. Οι παραγγελίες για την GT 53 ανοίγουν στις 20 Οκτωβρίου 2026, με τιμή εκκίνησης στη Γερμανία 113.050 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του τοπικού ΦΠΑ 19%. Οι δύο ισχυρότερες εκδόσεις θα ακολουθήσουν την άνοιξη του 2027.

Τρεις εκδόσεις, δύο διαφορετικές διατάξεις κινητήρων

Στην κορυφή βρίσκεται η Mercedes-AMG GT 63 SUV, με τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής: έναν εμπρός και δύο πίσω. Η μέγιστη συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 1.169 ίππους και η ροπή τα 2.000 Nm, ενώ η συνεχής ισχύς ανακοινώνεται στα 530 kW, δηλαδή 721 ίππους. Η ανεξάρτητη λειτουργία των δύο πίσω κινητήρων επιτρέπει τη μεταβλητή κατανομή της κινητήριας δύναμης μεταξύ των πίσω τροχών.

Η GT 63 επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 2,7 δευτερόλεπτα και στα 200 χλμ./ώρα σε 7,2 δευτερόλεπτα. Με τη μέθοδο μέτρησης «1-foot rollout», η οποία εξαιρεί τα πρώτα 30,48 εκατοστά της εκκίνησης, οι αντίστοιχοι χρόνοι περιορίζονται στα 2,5 και 6,8 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 270 χλμ./ώρα με το Driver’s Package.

Την ίδια διάταξη τριών κινητήρων αξονικής ροής χρησιμοποιεί η GT 55, με 816 ίππους και 1.860 Nm. Εδώ, τα 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνονται σε 3,1 δευτερόλεπτα και τα 0-200 χλμ./ώρα σε 9,9 δευτερόλεπτα, χωρίς rollout. Η συνεχής ισχύς παραμένει στα 530 kW και η τελική ταχύτητα φτάνει επίσης τα 270 χλμ./ώρα με το σχετικό πακέτο.

Η εισαγωγική GT 53 ακολουθεί διαφορετικό δρόμο, με δύο σύγχρονους ηλεκτροκινητήρες μόνιμου μαγνήτη, έναν σε κάθε άξονα, και κιβώτιο δύο σχέσεων πίσω. Αποδίδει 544 ίππους και 800 Nm, επιταχύνει στα 100 χλμ./ώρα σε 4,2 δευτερόλεπτα και φτάνει τα 250 χλμ./ώρα με το Driver’s Package. Σε όλες τις εκδόσεις, ο εμπρός κινητήρας μπορεί να αποσυνδέεται όταν δεν απαιτείται, περιορίζοντας τις απώλειες.

Μπαταρίες 106 ή 128 kWh και έμφαση στη θερμική διαχείριση

Η ηλεκτρική αρχιτεκτονική των 800 Volt συνδυάζεται με μπαταρίες ωφέλιμης χωρητικότητας 106 ή 128 kWh. Οι GT 55 και GT 63 προσφέρουν και τις δύο επιλογές, ενώ η GT 53 διαθέτει την μπαταρία των 106 kWh. Η μέγιστη συνδυαστική αυτονομία κατά WLTP φτάνει τα 700 χλμ. στις ισχυρότερες εκδόσεις με τη μεγάλη μπαταρία, ενώ για την GT 53 ανακοινώνεται εύρος 597-668 χλμ.

Κεντρικό στοιχείο της AMG High Performance Electric Battery είναι η άμεση ψύξη των κυλινδρικών κυψελών. Ένα ηλεκτρικά μη αγώγιμο λάδι κυκλοφορεί γύρω από κάθε κυψέλη, με στόχο την ομοιόμορφη θερμοκρασία και την αποτελεσματική απομάκρυνση της θερμότητας. Η AMG συνδέει αυτήν την τεχνολογία τόσο με τη σταθερή απόδοση υπό φορτίο όσο και με τις υψηλές δυνατότητες φόρτισης.

Με την μπαταρία των 106 kWh, η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC φτάνει τα 600 kW και ο χρόνος για το 10-80% ανακοινώνεται στα 11 λεπτά. Με τη μεγαλύτερη μπαταρία, η ισχύς ανεβαίνει στα 710 kW και η αντίστοιχη διαδικασία διαρκεί 12 λεπτά. Σε φορτιστή 400 kW, οι χρόνοι διαμορφώνονται στα 14 και 16 λεπτά αντίστοιχα. Για τις GT 55 και GT 63 με την μπαταρία των 128 kWh, η εταιρεία αναφέρει προσθήκη περίπου 450 χλμ. αυτονομίας WLTP σε δέκα λεπτά, υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες μέτρησης.

Ενεργή ανάρτηση και τετραδιεύθυνση

Το νέο AMG ACTIVE RIDE CONTROL+ χρησιμοποιεί αερόσουστες τριών θαλάμων και υδραυλικά διασυνδεδεμένα αμορτισέρ, με ενεργά υδραυλικά στοιχεία αντί συμβατικών αντιστρεπτικών ράβδων. Το σύστημα ελέγχει τις κλίσεις στις στροφές, αλλά και τις διαμήκεις κινήσεις του αμαξώματος κατά την επιτάχυνση και την πέδηση. Προσφέρεται στάνταρ στην GT 63 και προαιρετικά στην GT 55.

Στάνταρ είναι η ενεργή τετραδιεύθυνση, με γωνία έως 6 μοίρες. Κάτω από τα 80 χλμ./ώρα, οι πίσω τροχοί στρίβουν αντίθετα από τους εμπρός για μεγαλύτερη ευελιξία. Πάνω από αυτό το όριο στρίβουν προς την ίδια κατεύθυνση, έως μία μοίρα, ενισχύοντας τη σταθερότητα. Η GT 63 διαθέτει επίσης στάνταρ ανθρακονημάτινους-κεραμικούς δίσκους εμπρός και πίσω, οι οποίοι διατίθενται προαιρετικά στην GT 55.

Ενεργή αεροδυναμική σε αμάξωμα πέντε μέτρων

Με μήκος περίπου 5,08 μέτρα, πλάτος 2,00 μέτρα και μεταξόνιο 3,04 μέτρα, το GT SUV δεν κρύβει το μέγεθός του. Η χαμηλή γραμμή οροφής, τα έντονα πίσω φτερά και τα πλαϊνά παράθυρα χωρίς πλαίσιο επιχειρούν, ωστόσο, να του δώσουν περισσότερο χαρακτήρα GT. Πίσω ξεχωρίζουν τα έξι κυκλικά φωτιστικά σώματα, ενώ ο συντελεστής οπισθέλκουσας διαμορφώνεται σε 0,27 για τις GT 55 και GT 63.

Στις δύο αυτές εκδόσεις, η ενεργή αεροτομή οροφής AEROKINETICS μεταβάλλει τη θέση της από τα 150 χλμ./ώρα, ανάλογα με την ταχύτητα και τις συνθήκες οδήγησης. Συμπληρωματικά, το Airpanel ελέγχει με κινητές περσίδες τη ροή αέρα στο εμπρός μέρος, ανοίγοντας όταν υπάρχει αυξημένη ανάγκη ψύξης. Παρά τη χρήση αλουμινίου και σύνθετων υλικών, το βάρος παραμένει σημαντικό: ξεκινά από τα 2.525 κιλά στην GT 53 και φτάνει τα 2.715 κιλά στην GT 55 με τη μεγάλη μπαταρία, σύμφωνα με τις τιμές DIN της εταιρείας.

Ψηφιακό cockpit και ηλεκτρική οδήγηση με ήχο V8

Η θέση οδήγησης είναι χαμηλότερη και περισσότερο ενσωματωμένη στο αυτοκίνητο από ό,τι συνηθίζεται σε ένα SUV. Ο οδηγός έχει εμπρός του πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών και κεντρική οθόνη 14 ιντσών στραμμένη προς το μέρος του, ενώ προβλέπεται ξεχωριστή οθόνη 14 ιντσών για τον συνοδηγό. Το νέο MBUX βασίζεται στο λειτουργικό MB.OS και συνοδεύεται από ειδικές εφαρμογές AMG για δεδομένα οδήγησης, ρυθμίσεις και τηλεμετρία πίστας.

Στις GT 55 και GT 63, τρεις περιστροφικοί διακόπτες στην κεντρική κονσόλα συγκροτούν το περιβάλλον χειρισμού AMG RACE ENGINEER. Μέσω αυτών ρυθμίζονται η απόκριση των κινητήρων, η συμπεριφορά στις στροφές και η επέμβαση του ελέγχου πρόσφυσης, με ορισμένες λειτουργίες να είναι διαθέσιμες μόνο σε συγκεκριμένα προγράμματα και με απενεργοποιημένο ESP.

Το πρόγραμμα AMGFORCE Sport+ προσθέτει μια διαφορετική διάσταση: αναπαράγει ηχογραφημένους ήχους AMG V8 στις GT 55 και GT 63 ή εξακύλινδρου κινητήρα στην GT 53, προσαρμοσμένους σε πραγματικό χρόνο στην οδήγηση. Η εμπειρία συμπληρώνεται με προσομοιωμένες αλλαγές σχέσεων, χειρισμό από τα paddles και δονήσεις στα καθίσματα. Πρόκειται για προσομοίωση της αίσθησης ενός αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης, όχι για αλλαγή της ηλεκτρικής φύσης του συστήματος κίνησης.

Στην πρακτική πλευρά, ο χώρος αποσκευών προσφέρει 607 λίτρα και φτάνει τα 1.740 λίτρα με αναδιπλωμένες τις πίσω πλάτες. Εμπρός υπάρχει επιπλέον αποθηκευτικός χώρος 78 λίτρων κατά VDA, ενώ η πανοραμική γυάλινη οροφή SKY CONTROL μπορεί να αλλάζει από διαφανής σε αδιαφανή.

Η παραγωγή του νέου Mercedes-AMG GT SUV θα πραγματοποιείται στο Sindelfingen, σε εγκατάσταση προσαρμοσμένη στην αρχιτεκτονική AMG.EA. Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, τα στοιχεία κατανάλωσης και φόρτισης παραμένουν προσωρινά, καθώς δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί μέσω της επίσημης διαδικασίας έγκρισης τύπου. Οι αναφερόμενες αυτονομίες WLTP δεν αποτελούν εγγύηση αντίστοιχης επίδοσης σε πραγματικές συνθήκες.

Mercedes-AMG GT SUV: Οι τρεις εκδόσεις με μια ματιά