Κινεζικά αυτοκίνητα: Ποιες μάρκες ήρθαν για να μείνουν;

Η ευρωπαϊκή αγορά γίνεται κρίσιμη για την επιβίωση πολλών κατασκευαστών της Κίνας. Για τον αγοραστή, όμως, η διαφορά δεν βρίσκεται μόνο στην τιμή, αλλά και σε όσα ακολουθούν μετά την αγορά.

Το αυτοκίνητο δείχνει σύγχρονο, ο εξοπλισμός είναι πλούσιος και η τιμή ενδιαφέρουσα. Το σήμα στη μάσκα, όμως, σας είναι σχεδόν άγνωστο. Πριν φτάσετε στην υπογραφή, προκύπτουν μερικές εύλογες ερωτήσεις: ποιος θα το συντηρεί, πόσο οργανωμένη είναι η υποστήριξή του και τι θέση θα έχει η μάρκα στην αγορά έπειτα από μερικά χρόνια;

Η συζήτηση αποκτά μεγαλύτερη σημασία όσο αυξάνονται οι κινεζικές εταιρείες που διεκδικούν θέση στην Ευρώπη. Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού συμμετείχαν φέτος 20 κινεζικές μάρκες, αριθμός-ρεκόρ. Πίσω από την έντονη παρουσία τους, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο η φιλοδοξία για περισσότερες εξαγωγές. Για ορισμένες, η επιτυχία εκτός Κίνας μπορεί να κρίνει την ίδια τους την επιβίωση.

Γιατί στρέφονται τόσο έντονα στην Ευρώπη;

Στην κινεζική αγορά ανταγωνίζονται περισσότεροι από 100 κατασκευαστές. Η στήριξη από την κεντρική κυβέρνηση, τις επαρχίες και τις τοπικές αρχές έχει βοηθήσει πολλές εταιρείες να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους, καθυστερώντας τη συγκέντρωση του κλάδου που αναμενόταν εδώ και χρόνια. Η πτώση της ζήτησης, όμως, εντείνει την πίεση. Το Reuters αναφέρει ότι οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Κίνα μειώθηκαν κατά 20% στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον αναλυτή της Omdia, Κρις Λιου, οι εταιρείες παρουσίαζαν κατά μέσο όρο τρία νέα μοντέλα την ημέρα μέσα στη χρονιά, έχοντας σχεδιάσει τα προγράμματά τους με προσδοκία συνεχιζόμενης ανάπτυξης.

Με την αμερικανική αγορά σε μεγάλο βαθμό κλειστή για τα κινεζικά αυτοκίνητα, η Ευρώπη παραμένει, κατά το πρακτορείο, η πιο κερδοφόρα μεγάλη αγορά στην οποία μπορούν να επεκταθούν. Είναι όμως και μία από τις δυσκολότερες. Ο Φρανσουά Ρουντιέ, γενικός γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (OICA), περιέγραψε την εξάρτηση ορισμένων εταιρειών από την ευρωπαϊκή τους παρουσία με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο: αν εγκαταλείψουν τις εξαγωγές στην Ευρώπη, δεν θα επιβιώσουν.

Το δύσκολο αρχίζει μετά την παρουσίαση

Η συμμετοχή σε μια έκθεση και η ανακοίνωση μιας ανταγωνιστικής τιμής είναι μόνο τα πρώτα βήματα. Για να λειτουργήσει μια μάρκα σε βάθος χρόνου χρειάζονται αντιπροσωπείες, αποθήκες ανταλλακτικών, συνεργεία και οργανωμένη εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Αυτά απαιτούν επενδύσεις πριν ακόμη οι πωλήσεις αποκτήσουν σημαντικό όγκο. Επιπλέον, όσοι φτάνουν αργότερα βρίσκουν δυσκολότερα θέση: σύμφωνα με το Reuters, αρκετές από τις καλύτερες τοποθεσίες και συνεργασίες με εμπόρους έχουν ήδη εξασφαλιστεί από εταιρείες που κινήθηκαν νωρίτερα.

Οι BYD, Chery και MG έχουν ήδη δημιουργήσει ευρωπαϊκή παρουσία, επενδύοντας σημαντικά ποσά. Αυτό τους δίνει προβάδισμα, όχι όμως εγγύηση για το αποτέλεσμα κάθε μοντέλου ή για την ποιότητα κάθε τοπικού δικτύου. Η Changan, η οποία ξεκίνησε ευρωπαϊκές πωλήσεις το 2025, άρχισε να οργανώνει το δίκτυό της πριν από την είσοδό της στην αγορά και αναμένει να διαθέτει 650 αντιπροσωπείες στην Ευρώπη το 2027. Στελέχη της εξήγησαν στο Παρίσι ότι απέφυγαν σκόπιμα την υπερβολικά γρήγορη επέκταση πριν αποκτήσουν ευρύτερη γκάμα.

Η μεταπώληση είναι μέρος της εξίσωσης

Ένας ακόμη παράγοντας είναι η αξία που διατηρεί το αυτοκίνητο ως μεταχειρισμένο. Στην Ευρώπη, όπου σύμφωνα με το Reuters περισσότερα από τα μισά καινούργια οχήματα διατίθενται μέσω leasing, η υπολειμματική αξία έχει ιδιαίτερη σημασία για το επιχειρηματικό μοντέλο των κατασκευαστών.

Για τον ιδιώτη, η ίδια συζήτηση μεταφράζεται σε μια απλή ερώτηση: πόσα από τα χρήματα της αγοράς θα μπορεί να ανακτήσει όταν θελήσει να αλλάξει αυτοκίνητο; Μια ελκυστική αρχική τιμή είναι σημαντική, αλλά δεν αρκεί για να περιγράψει ολόκληρη την οικονομική πλευρά της ιδιοκτησίας.

Οι νέες εταιρείες καλούνται, επομένως, να χτίσουν όχι μόνο αναγνωρισιμότητα, αλλά και εμπιστοσύνη στην αγορά μεταχειρισμένου. Αυτή η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται με μία διαφημιστική εκστρατεία.

Θα παραμείνουν όλες οι μάρκες;

Δεν υπάρχει ασφαλής απάντηση για κάθε εταιρεία ξεχωριστά. Αναλυτές και στελέχη που μίλησαν στο Reuters αναμένουν ότι ο κινεζικός κλάδος θα συγκεντρωθεί σταδιακά γύρω από λιγότερους, μεγαλύτερους κατασκευαστές. Η κινεζική κυβέρνηση έχει επίσης συμπεριλάβει την ενθάρρυνση της συγκέντρωσης του κλάδου στον σχεδιασμό της. Ο Φίλιπ Νόθαρντ, διευθυντής αναλύσεων της Cox Automotive, εκτιμά ότι στην Ευρώπη θα διαμορφωθεί μια ισχυρή ομάδα τεσσάρων ή πέντε κινεζικών κατασκευαστών, ενώ άλλοι θα έρχονται και θα αποχωρούν. Πρόκειται για πρόβλεψη, όχι για κατάλογο εταιρειών που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους ή βρίσκονται κοντά σε έξοδο.

Άλλωστε, οι δυσκολίες μιας πρώτης προσπάθειας δεν σημαίνουν αναγκαστικά οριστική εγκατάλειψη. Η Great Wall Motor, για παράδειγμα, αντιμετώπισε προβλήματα στην αρχική της ευρωπαϊκή επέκταση και τώρα προετοιμάζει την επιστροφή της, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ. Για όποιον εξετάζει μια καινούργια μάρκα, η ουσιαστική σύγκριση δεν τελειώνει στον εξοπλισμό και στην τιμή. Περιλαμβάνει τον τοπικό εισαγωγέα, την κάλυψη του δικτύου, τους όρους εγγύησης και τη διαδικασία εξυπηρέτησης όταν προκύψει ανάγκη. Το αν μια εταιρεία σκοπεύει να μείνει φαίνεται και από όσα έχει ήδη οργανώσει πίσω από τη βιτρίνα.