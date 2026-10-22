Το λογισμικό θα βρεθεί στο επίκεντρο της μάχης της αυτοκίνησης έως το 2035

Έρευνα της KPMG σε 775 στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας δείχνει στροφή σε λογισμικό και AI, ενίσχυση της Κίνας και δυσκολίες στην ταχύτητα προσαρμογής των εταιρειών.

Το λογισμικό και οι ψηφιακές τεχνολογίες αναμένεται να αποτελέσουν το βασικό πεδίο ανταγωνισμού στην αυτοκινητοβιομηχανία έως το 2035, σύμφωνα με έρευνα της KPMG που παρουσίασε το Reuters. Τα στελέχη του κλάδου προβλέπουν παράλληλα ισχυρότερη παρουσία της Κίνας μεταξύ των μεγαλύτερων κατασκευαστών, αλλά αναγνωρίζουν ότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις χρειάζονται χρόνο για να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες.

Στην έρευνα συμμετείχαν 775 ανώτερα στελέχη. Το 51% εκτιμά ότι το λογισμικό και η ψηφιακή τεχνολογία θα είναι η κύρια πηγή ανταγωνιστικής διαφοροποίησης έως το 2035, μετατοπίζοντας το βάρος από την παραδοσιακή μηχανολογική εξέλιξη των οχημάτων.

Νέο πεδίο ανταγωνισμού

Το εύρημα αφορά το πού περιμένουν τα στελέχη να δημιουργούνται τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Δεν σημαίνει ότι η εξέλιξη του πλαισίου, των αναρτήσεων ή των συστημάτων κίνησης παύει να έχει σημασία. Δείχνει, όμως, ότι λίγο περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες θεωρούν πως η ψηφιακή τεχνολογία θα αποκτήσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαφοροποίηση των εταιρειών.

Σύμφωνα με το Reuters, η αλλαγή αυτή συνδέεται με την αυξανόμενη βαρύτητα του λογισμικού, της τεχνητής νοημοσύνης, των μπαταριών και της ψηφιακής καινοτομίας στη διαμόρφωση της ηγεσίας του κλάδου. Η ανταγωνιστικότητα δεν θα κρίνεται επομένως μόνο στην ανάπτυξη του οχήματος, αλλά και στην ικανότητα των επιχειρήσεων να εξελίσσουν και να αξιοποιούν αυτές τις τεχνολογίες.

Η προσαρμογή παραμένει αργή

Η έρευνα καταγράφει, ωστόσο, σημαντική απόσταση ανάμεσα στις προσδοκίες και στην ταχύτητα υλοποίησης. Το 92% των εταιρειών χρειάζεται τουλάχιστον 12 μήνες για να εφαρμόσει μια νέα δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης, λογισμικού ή ψηφιακής τεχνολογίας σε ολόκληρο τον οργανισμό του. Περισσότερες από μία στις τρεις χρειάζονται πάνω από δύο χρόνια.

Οι χρόνοι αυτοί αφορούν την εφαρμογή σε επίπεδο οργανισμού και όχι ειδικά μια ενημέρωση λογισμικού σε ένα αυτοκίνητο. Αποτυπώνουν τη δυσκολία μεταφοράς μιας νέας δυνατότητας από την ανάπτυξη στην ευρεία επιχειρησιακή χρήση.

Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες δήλωσαν επίσης ότι ο συνεχής μετασχηματισμός έχει γίνει πλέον το μοντέλο λειτουργίας της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι εταιρείες καλούνται να προσαρμόζονται ταυτόχρονα σε τεχνολογικές αλλαγές, γεωπολιτικές εξελίξεις και μεταβολές στις αγορές, αντί να αντιμετωπίζουν την αναδιάρθρωση ως μια έκτακτη διαδικασία με σαφή αρχή και τέλος.

Έξι κινεζικοί όμιλοι στην πρώτη δεκάδα

Η Κίνα βρίσκεται στο επίκεντρο των προβλέψεων για τον μελλοντικό συσχετισμό δυνάμεων. Το 48% των στελεχών εκτιμά ότι έως το 2035 έξι από τις δέκα μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο θα έχουν την έδρα τους στη χώρα.

Πρόκειται για προσδοκία των συμμετεχόντων και όχι για επιβεβαιωμένη εξέλιξη ή πρόβλεψη με συγκεκριμένο κατάλογο εταιρειών. Είναι, πάντως, ενδεικτική του βαθμού στον οποίο τα στελέχη συνδέουν την άνοδο της Κίνας με τις τεχνολογίες που θεωρούν καθοριστικές για την επόμενη δεκαετία.

Η έρευνα καταγράφει προβάδισμα της ευρύτερης περιοχής Ασίας-Ειρηνικού στις επενδύσεις σε AI και αναδυόμενες τεχνολογίες. Σημαντικές δαπάνες σε αυτούς τους τομείς αναφέρει το 57% των συμμετεχόντων από την περιοχή, έναντι 52% στην Ευρώπη και 48% στην αμερικανική ήπειρο. Τα ποσοστά αφορούν τις απαντήσεις των στελεχών και όχι το μερίδιο κάθε περιοχής στις συνολικές επενδύσεις του κλάδου.

Έσοδα πέρα από την πώληση αυτοκινήτων

Η μετατόπιση δεν περιορίζεται στο προϊόν. Σύμφωνα με την έρευνα, οι επιχειρήσεις αναζητούν δυνατότητες δημιουργίας αξίας και πέρα από τις πωλήσεις οχημάτων, αξιοποιώντας πεδία όπως η αποθήκευση ενέργειας, η άμυνα και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Η κατεύθυνση αυτή διευρύνει το επιχειρηματικό αντικείμενο του κλάδου και αυξάνει τη σημασία τεχνογνωσίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από μία αγορές. Παράλληλα, προσθέτει απαιτήσεις σε επιχειρήσεις που ήδη προσπαθούν να επιταχύνουν την ψηφιακή τους προσαρμογή.

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει από την έρευνα δεν είναι επομένως αν οι κατασκευαστές αναγνωρίζουν τη σημασία του λογισμικού. Είναι πόσο γρήγορα μπορούν να μετατρέψουν τις επενδύσεις και τα σχέδιά τους σε δυνατότητες που λειτουργούν σε ολόκληρη την επιχείρηση. Οι απαντήσεις των στελεχών δείχνουν ότι αυτή η απόσταση παραμένει σημαντική.

Με πληροφορίες από το Reuters.