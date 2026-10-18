Volvo και Nvidia ετοιμάζουν αυτόνομη οδήγηση πριν από το 2030

Η νέα συνεργασία προβλέπει σταδιακό άνοιγμα των προηγμένων λειτουργιών αυτόνομης οδήγησης σε πόλεις και αυτοκινητοδρόμους.

Η Volvo επεκτείνει τη συνεργασία της με τη Nvidia για την ανάπτυξη νέων συστημάτων υποβοήθησης και αυτοματοποιημένης οδήγησης, με τις πρώτες εφαρμογές να αναμένονται σε αυτοκίνητα παραγωγής πριν από το 2030. Στόχος είναι η σταδιακή προσθήκη λειτουργιών που θα επιτρέπουν οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι, τόσο σε αυτοκινητοδρόμους όσο και σε αστικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με το Reuters, οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν τη διεύρυνση της συνεργασίας τους την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Volvo θα συνδυάσει την τεχνογνωσία της στην ασφάλεια και στην εξέλιξη αυτοκινήτων με την υπολογιστική ισχύ και τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia. Η συνεργασία περιλαμβάνει την πλατφόρμα Hyperion, με αρχιτεκτονική αισθητήρων και υπολογιστών, καθώς και λογισμικό αυτοματοποιημένης οδήγησης. Το χρονοδιάγραμμα δεν συνοδεύεται ακόμη από ανακοίνωση συγκεκριμένου μοντέλου ή ημερομηνίας εμπορικής διάθεσης.

Περισσότερες δυνατότητες, βήμα προς βήμα

Η παρουσίαση στη Στοκχόλμη έδωσε περισσότερο βάρος στον τρόπο εισαγωγής της τεχνολογίας παρά σε μια υπόσχεση άμεσης πλήρους αυτονομίας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, εξήγησε ότι οι λειτουργίες θα προστίθενται σταδιακά, όσο η Volvo αποκτά μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των αυτοκινήτων της. «Δεν υπάρχει βιασύνη, η ασφάλεια προηγείται», δήλωσε ο Χουάνγκ.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο επικεφαλής της Volvo Cars, Χόκαν Σάμουελσον, ο οποίος υπογράμμισε ότι η εταιρεία θα ακολουθήσει προσεκτική προσέγγιση πριν επιτρέψει τη χρήση των νέων συστημάτων. «Δεν θα το διαθέσουμε ποτέ για συνθήκες που γνωρίζουμε ότι δεν είναι ασφαλείς», ανέφερε. Οι τοποθετήσεις αυτές περιγράφουν μια εξέλιξη σε στάδια: το εύρος των διαθέσιμων υπηρεσιών θα διευρύνεται καθώς επιβεβαιώνονται οι δυνατότητές τους. Δεν ανακοινώθηκε ότι, από την πρώτη εφαρμογή, τα αυτοκίνητα θα μπορούν να αναλαμβάνουν κάθε διαδρομή σε οποιεσδήποτε συνθήκες.

Όχι μόνο για τα ακριβότερα μοντέλα

Ο Άλβιν Μπάκενες, επικεφαλής μηχανικής λογισμικού της Volvo Cars, δήλωσε ότι η τεχνολογία θα εμφανιστεί πριν από το 2030 και προβλέπεται να διατεθεί ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία περιοχές του κόσμου, με εξαίρεση την Κίνα. Πρόσθεσε επίσης ότι οι λειτουργίες δεν θα περιοριστούν στα ακριβότερα μοντέλα της εταιρείας. Αυτή είναι μια ουσιαστική παράμετρος του σχεδιασμού, χωρίς όμως να σημαίνει ότι ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στη βασική τιμή κάθε αυτοκινήτου. Η Volvo δεν έχει επιλέξει ακόμη μοντέλο χρέωσης. Επομένως, παραμένει ανοιχτό το αν οι δυνατότητες θα προσφέρονται με εφάπαξ αγορά, συνδρομή ή διαφορετικό εμπορικό σχήμα.

Ανοιχτές είναι και οι λεπτομέρειες της χρήσης τους: ποιες λειτουργίες θα ενεργοποιηθούν πρώτες, σε ποιους δρόμους και υπό ποιες προϋποθέσεις. Η αναφορά σε οδήγηση χωρίς χέρια δεν αρκεί από μόνη της για να θεωρηθεί ότι ο οδηγός θα μπορεί να πάψει να παρακολουθεί τον δρόμο. Η ανακοίνωση, όπως αποτυπώνεται στο ρεπορτάζ του Reuters, δεν προσδιορίζει ενιαίο επίπεδο αυτοματοποίησης ή μεταβίβαση της ευθύνης για όλες τις μελλοντικές εφαρμογές. Αυτές οι διευκρινίσεις θα χρειαστούν όταν η τεχνολογία συνδεθεί με συγκεκριμένα μοντέλα και αγορές. Μέχρι τότε, η Volvo έχει ορίσει την κατεύθυνση και τον χρονικό ορίζοντα, διατηρώντας τη δυνατότητα να διευρύνει τις λειτουργίες σταδιακά.