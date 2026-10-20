Επιθετική στρατηγική αναμένεται να ακολουθήσει η McLaren Racing στους επόμενους αγώνες, έπειτα από μία σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων.

Η McLaren δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την εξέλιξη της MCL40, παρά το γεγονός ότι η φετινή σεζόν της Formula 1 δεν εξελίσσεται σύμφωνα με τις προσδοκίες της. Η βρετανική ομάδα προετοιμάζει νέο πακέτο αναβαθμίσεων για το GP ΗΠΑ, επιδιώκοντας να μειώσει τη διαφορά από τους πρωτοπόρους και να ανακτήσει μέρος της ανταγωνιστικότητας που την οδήγησε στην κορυφή τα προηγούμενα χρόνια.

Η κατάσταση έχει γίνει ακόμη πιο απαιτητική μετά την αγωνιστική άνοδο της Red Bull Racing. Οι δύο διαδοχικές νίκες του Μαξ Φερστάπεν σε Μαλαισία και Σιγκαπούρη έχουν αυξήσει την πίεση στη McLaren, η οποία πλέον κινδυνεύει να χάσει και την 3η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Ωστόσο, η στρατηγική εξέλιξης της ομάδας του Ουόκινγκ δεν περιορίζεται στους τελευταίους αγώνες του 2026, καθώς οι τεχνικές αποφάσεις της συνδέονται άμεσα με την προετοιμασία για την επόμενη σεζόν.

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Διπλός στόχος για τις αναβαθμίσεις

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλλα, έχει εξηγήσει ότι η ομάδα επιδιώκει να αξιοποιήσει τις νέες αεροδυναμικές λύσεις τόσο για άμεση βελτίωση της απόδοσης όσο και για να καθορίσει την κατεύθυνση εξέλιξης του μονοθεσίου του 2027. Πρόκειται για μια προσέγγιση που έχει ιδιαίτερη σημασία στην πρώτη χρονιά των νέων τεχνικών κανονισμών, καθώς οι ομάδες εξακολουθούν να ανακαλύπτουν τις πραγματικές δυνατότητες των διαφορετικών σχεδιαστικών επιλογών.

Σε αντίθεση με προηγούμενες περιόδους μεγάλων αλλαγών στους κανονισμούς, η εξέλιξη του φετινού μονοθεσίου μπορεί να προσφέρει άμεσα αξιοποιήσιμα δεδομένα για το επόμενο. Η McLaren θεωρεί ότι η δοκιμή νέων εξαρτημάτων στην πίστα είναι απαραίτητη για να επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα των αεροδυναμικών της επιλογών, ακόμη κι αν η τελική σχεδίαση της MCL41 διαφοροποιηθεί σε ορισμένους τομείς.

Η ομάδα είχε ήδη πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις μέσα στη χρονιά, με τις αναβαθμίσεις στην Ουγγαρία να συμβάλλουν στην πρώτη φετινή νίκη του Λάντο Νόρις. Ωστόσο, η πρόοδος των αντιπάλων αποδείχθηκε ακόμη μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα η McLaren να μην μπορεί να διεκδικεί σταθερά νίκες και βάθρα.

Η πίεση από τη Red Bull

Ο Λάντο Νόρις παραδέχθηκε μετά τη Σιγκαπούρη ότι η McLaren βρισκόταν ουσιαστικά στην τέταρτη θέση της κατάταξης δυναμικότητας. Η εκτίμησή του αποτυπώνει το μέγεθος της πρόκλησης για την ομάδα, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει όχι μόνο την ισχυρή Mercedes, αλλά και τη Ferrari και μια Red Bull που έχει μεταμορφωθεί αγωνιστικά μετά τις τελευταίες αναβαθμίσεις της.

Το κρίσιμο ζητούμενο για τη McLaren δεν είναι απλώς να προσθέσει αεροδυναμική απόδοση, αλλά να αποκτήσει ένα μονοθέσιο που να μπορεί να την αξιοποιεί με συνέπεια σε διαφορετικές πίστες. Οι αναβαθμίσεις του Όστιν θα αποτελέσουν ένα σημαντικό τεστ για την κατεύθυνση που έχει επιλέξει η McLaren τόσο για το τελευταίο μέρος της σεζόν, όσο και για το 2027.

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Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.