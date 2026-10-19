Μέσα στο 2026 η Red Bull Racing κατάφερε να βελτιώσει την απόδοση του κινητήρα που κατασκευάζει η Red Bull Powertrains σε συνεργασία με τη Ford.

Η εντυπωσιακή επιστροφή της Red Bull Racing στην κορυφή της Formula 1 δεν οφείλεται αποκλειστικά στις αεροδυναμικές αναβαθμίσεις της RB22. Οι διαδοχικές νίκες του Μαξ Φερστάπεν στη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη ανέδειξαν και την πρόοδο της μονάδας ισχύος Red Bull-Ford, η οποία παρουσιάζει πλέον σημαντικά μεγαλύτερη συνέπεια στην απόδοσή της. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η βελτίωση αυτή επιτεύχθηκε χωρίς την παρουσίαση νέας προδιαγραφής κινητήρα μέσω του μηχανισμού ADUO, από τον οποίο η Red Bull έχει αποκλειστεί εξαιτίας των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων της FIA.

Η αυστριακή ομάδα έχει καταφέρει να περιορίσει σημαντικά τη διαφορά της από τη Mercedes, η οποία κυριάρχησε στο πρώτο μέρος της σεζόν. Παρότι η αναβάθμιση που παρουσιάστηκε στο Μπακού βελτίωσε την αεροδυναμική συμπεριφορά του μονοθεσίου, η εξέλιξη της μονάδας ισχύος αποδεικνύεται εξίσου σημαντική. Οι μηχανικοί της Red Bull Ford Powertrains έχουν επικεντρωθεί στη βαθμονόμηση του κινητήρα, στη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας και στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ πλαισίου και μονάδας ισχύος, αξιοποιώντας δυνατότητες που υπήρχαν από την αρχή της χρονιάς αλλά δεν μπορούσαν να αποδώσουν με την ίδια συνέπεια.

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Η εξέλιξη χωρίς τη βοήθεια του ADUO

Η Red Bull-Ford βρέθηκε σε μια παράδοξη θέση μετά τις πρώτες αξιολογήσεις των μονάδων ισχύος από τη FIA. Παρά το γεγονός ότι η Mercedes θεωρούνταν ο κατασκευαστής με την καλύτερη συνολική μονάδα ισχύος, οι μετρήσεις του ADUO ανέδειξαν τον V6 της Red Bull ως τον ισχυρότερο κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αυτό σήμαινε ότι το εργοστάσιο του Μίλτον Κινς δεν δικαιούνταν πρόσθετες ευκαιρίες εξέλιξης εντός του 2026, σε αντίθεση με τη Mercedes, τη Ferrari, τη Honda και την Audi.

Το αποτέλεσμα προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό της Red Bull Racing, καθώς ο συγκεκριμένος μηχανισμός αξιολογεί την ισχύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης και όχι τη συνολική απόδοση της υβριδικής μονάδας. Στη Formula 1 του 2026, όμως, η ηλεκτρική ισχύς, η δυνατότητα ανάκτησής της και ο τρόπος με τον οποίο αποδίδεται κατά τη διάρκεια ενός γύρου μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τον χρόνο. Έτσι, ένας κατασκευαστής μπορεί να διαθέτει τον ισχυρότερο V6 χωρίς απαραίτητα να έχει την πιο αποτελεσματική μονάδα ισχύος.

Ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Λοράν Μεκίς, εξήγησε ότι οι περιορισμοί δεν εμπόδισαν τους μηχανικούς να συνεχίσουν την εξέλιξη σε άλλους τομείς: «Ενώ ο μηχανισμός ADUO προσπαθεί με κάποιον τρόπο να εκτιμήσει τη μέγιστη ισχύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης, υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες απόδοσης που μπορούν να εξελιχθούν και να βελτιωθούν, ιδιαίτερα στην πρώτη μας χρονιά ως κατασκευαστής μονάδων ισχύος. Οι άνθρωποί μας έχουν κάνει τεράστια δουλειά στη βελτίωση της συμπεριφοράς της μονάδας, του εύρους των συνθηκών λειτουργίας της, των εκκινήσεων και πολλών άλλων τομέων. Υπάρχει τεράστια δουλειά εξέλιξης στο παρασκήνιο, ακόμη κι όταν δεν μπορείς να αλλάξεις τα μηχανικά εξαρτήματα».

Σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας αφορά τη βαθμονόμηση του V6. Ο τεχνικός διευθυντής της Red Bull Ford Powertrains, Μπεν Χότζκινσον, παραδέχθηκε ότι η μονάδα ισχύος ξεκίνησε τη χρονιά χωρίς να έχει ολοκληρωθεί στον επιθυμητό βαθμό η διαδικασία ρύθμισής της. Η εταιρεία είχε καθυστερήσει την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, επιδιώκοντας υψηλότερη απόδοση, με αποτέλεσμα να περιοριστεί ο διαθέσιμος χρόνος για δοκιμές αξιοπιστίας και βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων λειτουργίας του κινητήρα.

Η συνεργασία με την ExxonMobil, που προμηθεύει τα καύσιμα και τα λιπαντικά, συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών καύσης και στη δυνατότητα του κινητήρα να λειτουργεί πιο κοντά στο μέγιστο των δυνατοτήτων του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το πλεονέκτημα της Red Bull και η επόμενη πρόκληση

Η πρόοδος έγινε ιδιαίτερα εμφανής στο GP Μαλαισίας, όπου ο Φερστάπεν κατέκτησε την pole position και τη νίκη. Η ανάλυση των δεδομένων ταχύτητας έδειξε ότι η Red Bull Racing ήταν πλέον ιδιαίτερα ανταγωνιστική στις ευθείες, ένα στοιχείο που δεν μπορούσε να εξηγηθεί μόνο από τις αεροδυναμικές αλλαγές του Μπακού. Παρότι οι διαφορές στην αντίσταση του αέρα και στην αποδέσμευση ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την απόλυτη ισχύ κάθε κινητήρα, η εικόνα της RB22 επιβεβαίωσε ότι η συνολική απόδοση της μονάδας ισχύος είχε βελτιωθεί.

Το σημαντικότερο κέρδος αφορά τη δυνατότητα αξιοποίησης της διαθέσιμης ενέργειας σε διαφορετικά σημεία της πίστας και υπό διαφορετικές συνθήκες. Η συνεργασία των μηχανικών του πλαισίου με εκείνους της μονάδας ισχύος έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, καθώς οι απαιτήσεις των νέων κανονισμών επιβάλλουν διαρκείς συμβιβασμούς μεταξύ ανάκτησης και αποδέσμευσης ενέργειας.

Παρά τις πρόσφατες επιτυχίες, η Red Bull εξακολουθεί να θεωρεί ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης. Ο Χότζκινσον έχει επισημάνει ότι η μονάδα ισχύος δεν λειτουργεί ακόμη σταθερά στο θεωρητικό μέγιστο που έχει καταγραφεί στις δοκιμές δυναμομέτρου, γεγονός που αφήνει περιθώρια για πρόσθετα κέρδη μέσω της βαθμονόμησης. Παράλληλα, οι αλλαγές που προετοιμάζονται στους κανονισμούς των μονάδων ισχύος για το 2027 αναμένεται να απαιτήσουν νέες παρεμβάσεις στο σύστημα καύσης και στη συνολική λειτουργία του κινητήρα.

Η Red Bull συνεχίζει επίσης τις συζητήσεις με τη FIA για τη μεθοδολογία του μηχανισμού ADUO, θεωρώντας ότι οι σημερινές αξιολογήσεις δεν αποτυπώνουν πλήρως την πραγματική ανταγωνιστικότητα των κατασκευαστών.

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