Στον επόμενο αγώνα της Formula 1 η Scuderia Ferrari αναμένεται να παρουσιάσει το τελευταίο μεγάλο της πακέτο αναβαθμίσεων για τη φετινή χρονιά.

Ύψιστης σημασίας θα είναι το Grand Prix ΗΠΑ για τη Ferrari. H ιταλική ομάδα αναμένεται να παρουσιάσει στο COTA το τέταρτο και τελευταίο μεγάλο αεροδυναμικό πακέτο αναβαθμίσεων της SF-26, με το νέο δάπεδο να βρίσκεται στο επίκεντρο των αλλαγών.

Στόχος δεν είναι απλώς η παραγωγή περισσότερης κάθετης δύναμης. Στο Μαρανέλο θέλουν κυρίως να διευρύνουν το παράθυρο λειτουργίας της SF-26 και να επιτρέψουν στους μηχανικούς να χρησιμοποιούν λιγότερο ακραίες ρυθμίσεις, ώστε το μονοθέσιο των Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον να γίνει πιο προβλέψιμο και να διαχειρίζεται καλύτερα τα ελαστικά. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα και για τους δύο οδηγούς στα τελευταία Grand Prix, που οδήγησε σε λάθος κατευθύνσεις στο set up.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Το νέο δάπεδο στο επίκεντρο

Το δάπεδο είναι το βασικό και ουσιαστικά βέβαιο στοιχείο του αεροδυναμικού πακέτου. Η Ferrari έχει δουλέψει στη διαχείριση της ροής αέρα κάτω από το μονοθέσιο, με στόχο είτε να αυξήσει την παραγόμενη κάθετη δύναμη είτε να διατηρήσει τα σημερινά επίπεδα χωρίς να χρειάζεται τόσο ασύμφορο στήσιμο που περιορίζει οδηγικά τους Λεκλέρ και Χάμιλτον.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την SF-26, καθώς η απόδοσή της επηρεάζεται αισθητά από το ύψος από το έδαφος και τις κινήσεις του μονοθεσίου. Ένα πιο σταθερό αεροδυναμικό «πάτωμα» θα μπορούσε να επιτρέψει στη Ferrari να ανοίξει το παράθυρο λειτουργίας της όχι μόνο στις αργές στροφές, αλλά και στα τμήματα μέσης και υψηλής ταχύτητας.

Το COTA προσφέρεται για μια τέτοια απαιτητική δοκιμή. Οι έντονες ανωμαλίες της ασφάλτου, οι γρήγορες εναλλαγές κατεύθυνσης στο πρώτο κομμάτι και τα μεγάλα πλευρικά φορτία απαιτούν ένα μονοθέσιο που διατηρεί σταθερή αεροδυναμική πλατφόρμα σε πολύ διαφορετικές συνθήκες.

Is it the sun? 🌞 Is it the moon? 🌚 Or maybe it’s just the Singapore lights 🌃 https://t.co/GzonoT95JM October 15, 2026

Αλλαγή στην εμφάνιση της SF-26

Το πακέτο αναμένεται να περιλαμβάνει και αναθεωρημένα sidepods μαζί με διαφοροποιημένο αμάξωμα, αν και δεν είναι ακόμη βέβαιο ότι όλα τα εξαρτήματα θα είναι έτοιμα εγκαίρως για το Τέξας. Όσα δεν προλάβουν το COTA ενδέχεται να κάνουν το ντεμπούτο τους μία εβδομάδα αργότερα στο Μεξικό.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η εισαγωγή των sidepods θα γίνει ελαφρώς στενότερη, ελευθερώνοντας περισσότερο χώρο για τη ροή του αέρα προς το πάτωμα και το πίσω μέρος. Παράλληλα θα προσαρμοστεί το αμάξωμα και η διαχείριση της ψύξης, με στόχο καλύτερη αεροδυναμική απόδοση και μικρότερη αντίσταση. Τα sidepods είναι ένας τομέας που όλες οι ομάδες έχουν παρέμβει στη φετινή σεζόν, με τη Red Bull Racing να είναι αυτή που έχει κάνει τις μεγαλύτερες αλλαγές εκεί.

Το τελευταίο μεγάλο βήμα της SF-26

Η συγκεκριμένη αναβάθμιση είχε εγκριθεί πριν η Ferrari μεταφέρει σχεδόν ολοκληρωτικά τους πόρους εξέλιξής της στο μονοθέσιο του 2027. Μετά το Τέξας, η αεροδυναμική εξέλιξη της SF-26 αναμένεται ουσιαστικά να ολοκληρωθεί, πέρα από μικρές προσαρμογές για τα χαρακτηριστικά των επόμενων πιστών.

Ο επικεφαλής των «κόκκινων», Φρεντ Βασέρ, είχε ήδη προειδοποιήσει πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι ισορροπίες ανάμεσα στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες: «Αν κάποιος φέρει αναβαθμίσεις την επόμενη εβδομάδα, η κατάταξη μπορεί να αλλάξει. Το σημαντικότερο όμως είναι να επικεντρωνόμαστε στους εαυτούς μας και όχι στους άλλους».

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.