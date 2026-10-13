Διά στόματος του προέδρου της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, η Formula 1 θα μεταβεί σύντομα στην εποχή των V8 κινητήρων.

Η επιστροφή των V8 κινητήρων στη Formula 1 απέκτησε επιτέλους συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, επιβεβαίωσε ότι η νέα γενιά μονάδων ισχύος θα κάνει το ντεμπούτο της το 2030, βάζοντας τέλος στη συζήτηση σχετικά με το αν η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί τότε ή θα μετατεθεί για το 2031.

Η επιβεβαίωση ήρθε στο περιθώριο της επίσημης ανακοίνωσης για την επιστροφή της Formula 1 στην Αφρική και τη δεκαετή συμφωνία για το Grand Prix Ρουάντας. Ο Μπεν Σουλαγέμ αποκάλυψε ότι υπάρχει πλέον υποστήριξη τόσο από τη Formula 1 όσο και από τους κατασκευαστές για τη μετάβαση στους V8, παρουσιάζοντας παράλληλα τους βασικούς στόχους των νέων κανονισμών.

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Οι V8 επιστρέφουν το 2030

Το ακριβές έτος ήταν μέχρι σήμερα ένα από τα βασικά ερωτήματα γύρω από την επόμενη γενιά κινητήρων. Τόσο το 2030 όσο και το 2031 είχαν συζητηθεί ως πιθανές ημερομηνίες, όμως ο πρόεδρος της FIA ήταν πλέον ξεκάθαρος.

«Η ομορφιά του 2030 είναι ότι δουλεύουμε όλοι μαζί. Το λανσάρισμα του νέου V8 θα γίνει το 2030, επομένως η Ρουάντα θα έχει αυτόν τον κινητήρα στον πρώτο της αγώνα», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου.

Η απόφαση έρχεται μόλις τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της νέας εποχής μονάδων ισχύος του 2026. Οι σημερινοί κανονισμοί αύξησαν θεαματικά τη συμμετοχή του ηλεκτρικού συστήματος στην παραγωγή ισχύος, με την αναλογία ανάμεσα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης και το ηλεκτρικό σκέλος να κινείται περίπου στο 50-50.

Η συγκεκριμένη φιλοσοφία βοήθησε στην προσέλκυση νέων κατασκευαστών, όμως παράλληλα δημιούργησε έντονη συζήτηση λόγω της μεγάλης εξάρτησης από την ηλεκτρική ενέργεια και της ανάγκης διαχείρισής της μέσα στον γύρο. Ενόψει της σεζόν του 2027 και του 2028, η FIA ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα ώστε να μειωθούν σε μεγάλο βαθμό τα παράπονα των οδηγών και όχι μόνο.

Σημαντικές αλλαγές και στα μονοθέσια

Η επιστροφή στους V8 δεν αφορά μόνο τον ήχο ή την αλλαγή φιλοσοφίας στους κινητήρες. Σύμφωνα με τον Μπεν Σουλαγέμ, ένας από τους σημαντικότερους στόχους της FIA είναι η δραστική μείωση του βάρους των μονοθεσίων.

«Όταν σκεφτήκαμε ποιοι είναι οι στόχοι αυτού του κινητήρα, ως οδηγός το πρώτο πράγμα που θέλω είναι ελαφρύτερα μονοθέσια. Θα είναι περίπου 80 κιλά ελαφρύτερα», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο οικονομικό σκέλος. Η FIA θέλει η επόμενη γενιά κινητήρων να είναι σημαντικά απλούστερη και φθηνότερη στην εξέλιξη, ώστε να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των υφιστάμενων κατασκευαστών χωρίς να δημιουργηθούν τα τεράστια κόστη των σημερινών προγραμμάτων.

«Ο δεύτερος στόχος είναι η βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου. Το κόστος στην έρευνα και εξέλιξη και στον κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 50% χαμηλότερο. Ο τρίτος αφορά τους φιλάθλους. Έχει να κάνει με τον ήχο, όχι με τον θόρυβο. Έχω την υποστήριξη της FOM, της Formula 1 και των κατασκευαστών», πρόσθεσε με νόημα ο πρόεδρος της FIA.

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