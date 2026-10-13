Η FOM ανακοίνωσε μια ιστορική συμφωνία για την επιστροφή της Formula 1 στην Αφρική τα επόμενα χρόνια, με το Grand Prix να πραγματοποιείται στη Ρουάντα.

Η Formula 1 επιστρέφει στην Αφρική. Το πρωτάθλημα ανακοίνωσε επίσημα δεκαετή συμφωνία για τη διεξαγωγή του «Formula 1 African Grand Prix στη Ρουάντα», με τον πρώτο αγώνα να προγραμματίζεται για τις αρχές της δεκαετίας του 2030, μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή της νέας πίστας στην Μπουγκεσέρα.

Πρόκειται για μία ιστορική εξέλιξη για το σπορ, το οποίο δεν έχει πραγματοποιήσει Grand Prix στην αφρικανική ήπειρο από το 1993. Η επιστροφή της Formula 1 στην Αφρική ήταν εδώ και χρόνια έναν από τους βασικούς στόχους της διοίκησης του πρωταθλήματος, με τη Ρουάντα να κερδίζει τελικά τη συμφωνία έπειτα από πολυετείς συζητήσεις.

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Νέα πίστα δίπλα στο αεροδρόμιο του Κιγκάλι

Το Grand Prix θα διεξάγεται σε μία ολοκαίνουργια μόνιμη πίστα στην περιοχή Μπουγκεσέρα, περίπου 40 χλμ. νότια του Κιγκάλι και δίπλα στο νέο Kigali International Airport. Η διαδρομή θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές Grade 1 της FIA, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη φιλοξενία αγώνα Formula 1.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο σχεδιασμός θα αξιοποιήσει τις φυσικές υψομετρικές διαφορές της περιοχής, με στόχο τη δημιουργία μιας απαιτητικής πίστας τόσο για τους οδηγούς όσο και για τα μονοθέσια. Το ευρύτερο project δεν περιορίζεται στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς προβλέπεται η ανάπτυξη εγκαταστάσεων που θα μπορούν να φιλοξενούν διεθνείς διοργανώσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Η ακριβής ημερομηνία του πρώτου Grand Prix δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Η Formula 1 ξεκαθάρισε ότι ο αγώνας θα ενταχθεί στο πρόγραμμα όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή της πίστας, κάτι που αναμένεται στις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

Μία ιστορική στιγμή για τη Formula 1

Ο πρόεδρος και CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, χαρακτήρισε τη συμφωνία ορόσημο για το πρωτάθλημα, το οποίο με την προσθήκη της Ρουάντα θα αγωνίζεται σε κάθε κατοικημένη ήπειρο.

«Σήμερα είναι μία ιστορική στιγμή για τη Formula 1. Με τη Ρουάντα να εντάσσεται στο πρόγραμμα από την επόμενη δεκαετία, το άθλημά μας θα αγωνίζεται σε κάθε κατοικημένη ήπειρο, φέρνοντας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πιο κοντά από ποτέ στους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Η Αφρική ήταν πάντα μέρος του μέλλοντος της Formula 1 και από την αρχή ήμασταν αποφασισμένοι να επιστρέψουμε με τον σωστό τρόπο, με τον σωστό συνεργάτη, μακροχρόνια δέσμευση και ξεκάθαρο όραμα».

Ο πρόεδρος της Ρουάντα, Πολ Καγκάμε, τόνισε από την πλευρά του ότι η συμφωνία δεν αφορά μόνο ένα αγωνιστικό τριήμερο, αλλά ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης.

«Σήμερα ανήκει στην Αφρική. Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες το κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού του κόσμου αγωνιζόταν χωρίς αυτή την ήπειρο και αυτό αλλάζει με αυτή τη συμφωνία. Η Ρουάντα είναι υπερήφανη που θα φιλοξενήσει το Formula 1 African Grand Prix».

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.