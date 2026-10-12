LIVE Pole Position by Allwyn: Ο Φερστάπεν έκανε το απόλυτο στη Σιγκαπούρη

Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση την εκπομπή του Gazzetta για τη Formula 1, μία προσφορά της Allwyn, με την εκτενή ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.

H «καρδιά» της Formula 1 στην Ελλάδα χτυπάει στις 16:30 στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Η εκπομπή του Gazzetta για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επέστρεψε με την ανάλυση του Grand Prix Σιγκαπούρης και της νίκης του Μαξ Φερστάπεν στη Μαρίνα Μπέι, της δεύτερης συνεχόμενης στη σεζόν.

Παρακολουθήστε στο παρακάτω βίντεο την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Σιγκαπούρης.